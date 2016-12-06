Арбитражный советник - страница 6

ivanivan_11:

hrenfx делал интересные вещи и мысли,но слился

никола (аки алексадЕр) не арбитражил, а какая-то своя хитромудрая система парного (профитность не подтверждена, а сам он теперь всплывает редко)

хирург..кроме его первого в таком роде индюка с эквити какого-то 2007? лохматого года понятия не имею ,что сделал в этом направлении

так что..все бойцы давно пали на поле парного на форе))

а кому счас легко? )

арбитраж есть. суть форы как раз в нём. остальное - лажа (не утверждаю, но уверен в этом на 100%).

 
Renat Akhtyamov:

а кому счас легко? )

арбитраж есть. суть форы как раз в нём. остальное - лажа (не утверждаю, но уверен в этом на 100%).

Renat Akhtyamov:
на форе тоже возможен и даже профит круче, на то и форекс, где практически 90% льют.

вы для начала определитесь,о чем вы говорите - о парном или об арбитраже.

а то сначала-парный на форе есть,а теперь оказывается это уже арбитраж.

 
ivanivan_11:

вы для начала определитесь,о чем вы говорите - о парном или об арбитраже.

а то сначала-парный на форе есть,а теперь оказывается это уже арбитраж.

внимательнее читайте выше и будет Вам ответ. Повторяться в очередной раз не буду.

Buy!

 
ivanivan_11:

hrenfx делал интересные вещи и мысли,но слился

никола (аки алексадЕр) не арбитражил, а какая-то своя хитромудрая система парного (профитность не подтверждена, а сам он теперь всплывает редко)

хирург..кроме его первого в таком роде индюка с эквити какого-то 2007? лохматого года понятия не имею ,что сделал в этом направлении

так что..все бойцы давно пали на поле парного на форе))

Всё работает, но важно отбирать нужные торгуемые пары именно в данный момент времени, а не упёрто торговать на двух-трёх песперебойно. Я отбираю с 20 пар по две, иногда делаю треугольник, но это очень-очень редко. Важно иметь под рукой хороший инструмент для анализа, ну и немного понимать его работу и уметь ним пользоваться. 

Вот последние сделки, которые совершались на корреляции, пары отбирал не досконально и очень быстро, прибыль небольшая, так-же как и риски:

 

 

 

С выводом проблем небыло, хотя на счёте торгую вперемешку по классической системе.

 
а теперь накладываем график кросса на график эквити спреда и улыбаемся
 
transcendreamer:
а теперь накладываем график кросса на график эквити спреда и улыбаемся

+

единственное НО!

кросс - это строго определенное задание направления открытия 2-х мажоров. А если один из них перевернуть?

 
transcendreamer:
а теперь накладываем график кросса на график эквити спреда и улыбаемся
Есть пара AUD/JPY и CAD/CHF - куда накладывать? Я уже улыбаюсь
 
Vitaly Muzichenko:
Есть пара AUD/JPY и CAD/CHF - куда накладывать? Я уже улыбаюсь

)

ответа не последует

 
Vitaly Muzichenko:
Есть пара AUD/JPY и CAD/CHF - куда накладывать? Я уже улыбаюсь

ок,какие лоты для указанных пар будете использовать?

открытие обеих пар в одну сторону или разнонаправленно?

 
Renat Akhtyamov:

)

ответа не последует

Я знаю, потому что торговля при правильном управлении прибыльна, и не нужно ничего накладывать.

Мне нравится поговорка: "Победителей не судят". Вот поэтому нет никакой разницы, каким способом извлекать прибыль с рынка, это лучше, чем получать убытки по классическим схемам.

