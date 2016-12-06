Арбитражный советник - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
hrenfx делал интересные вещи и мысли,но слился
никола (аки алексадЕр) не арбитражил, а какая-то своя хитромудрая система парного (профитность не подтверждена, а сам он теперь всплывает редко)
хирург..кроме его первого в таком роде индюка с эквити какого-то 2007? лохматого года понятия не имею ,что сделал в этом направлении
так что..все бойцы давно пали на поле парного на форе))
а кому счас легко? )
арбитраж есть. суть форы как раз в нём. остальное - лажа (не утверждаю, но уверен в этом на 100%).
а кому счас легко? )
арбитраж есть. суть форы как раз в нём. остальное - лажа (не утверждаю, но уверен в этом на 100%).
Renat Akhtyamov:
на форе тоже возможен и даже профит круче, на то и форекс, где практически 90% льют.
вы для начала определитесь,о чем вы говорите - о парном или об арбитраже.
а то сначала-парный на форе есть,а теперь оказывается это уже арбитраж.
вы для начала определитесь,о чем вы говорите - о парном или об арбитраже.
а то сначала-парный на форе есть,а теперь оказывается это уже арбитраж.
внимательнее читайте выше и будет Вам ответ. Повторяться в очередной раз не буду.
Buy!
hrenfx делал интересные вещи и мысли,но слился
никола (аки алексадЕр) не арбитражил, а какая-то своя хитромудрая система парного (профитность не подтверждена, а сам он теперь всплывает редко)
хирург..кроме его первого в таком роде индюка с эквити какого-то 2007? лохматого года понятия не имею ,что сделал в этом направлении
так что..все бойцы давно пали на поле парного на форе))
Всё работает, но важно отбирать нужные торгуемые пары именно в данный момент времени, а не упёрто торговать на двух-трёх песперебойно. Я отбираю с 20 пар по две, иногда делаю треугольник, но это очень-очень редко. Важно иметь под рукой хороший инструмент для анализа, ну и немного понимать его работу и уметь ним пользоваться.
Вот последние сделки, которые совершались на корреляции, пары отбирал не досконально и очень быстро, прибыль небольшая, так-же как и риски:
С выводом проблем небыло, хотя на счёте торгую вперемешку по классической системе.
а теперь накладываем график кросса на график эквити спреда и улыбаемся
+
единственное НО!
кросс - это строго определенное задание направления открытия 2-х мажоров. А если один из них перевернуть?
а теперь накладываем график кросса на график эквити спреда и улыбаемся
Есть пара AUD/JPY и CAD/CHF - куда накладывать? Я уже улыбаюсь
)
ответа не последует
Есть пара AUD/JPY и CAD/CHF - куда накладывать? Я уже улыбаюсь
ок,какие лоты для указанных пар будете использовать?
открытие обеих пар в одну сторону или разнонаправленно?
)
ответа не последует
Я знаю, потому что торговля при правильном управлении прибыльна, и не нужно ничего накладывать.
Мне нравится поговорка: "Победителей не судят". Вот поэтому нет никакой разницы, каким способом извлекать прибыль с рынка, это лучше, чем получать убытки по классическим схемам.