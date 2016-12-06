Арбитражный советник - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ок,какие лоты для указанных пар будете использовать?
Я знаю, потому что торговля при правильном управлении прибыльна, и не нужно ничего накладывать.
Мне нравится поговорка: "Победителей не судят". Вот поэтому нет никакой разницы, каким способом извлекать прибыль с рынка, это лучше, чем получать убытки по классическим схемам.
поэтому такой индикатор должен быть в голове, в советнике или еще где-нибудь, но не на экране МТ.
не нужны подсказки
поэтому такой индикатор должен быть в голове, в советнике или еще где-нибудь, но не на экране МТ.
не нужны подсказки
В советник заложить не получится, система рассчитана на визуальное восприятие/анализ, плюс ко всему нужно пройти по всем парам и составить 2-4 портфеля, портфели каждый раз разные в зависимости от рынка
хорошее решение
однако, такое наложение пар пока еще не верно. подсказывать не буду. просто продолжайте исследования. про лоты догадались - это сильный шаг вперёд и верное опровержение предыдущих подходов.
у меня в профиле тоже безделушка. не обращайте внимания.
В советник заложить не получится, система рассчитана на визуальное восприятие/анализ, плюс ко всему нужно пройти по всем парам и составить 2-4 портфеля, портфели каждый раз разные в зависимости от рынка
Долго тестировал собственый советник арбитражник, месяц назад надоело и решил поторговать вручную. Неделю торговалось очень хорошо, видимо флэтовая была. Но потом за следущую неделю все слил.
В общем думаю, что все что я делал пока все шло хорошо - в советник не заложить... и что только ручная торговля может давать ощутимые результаты.
Может кто знает, есть ли эксперт-тренер ручной торговли? (мультиоконный - мультивалютный) Т.е. он должен выдавать котировки по истории, я навешиваю нужные индикаторы и вручную торгую. Эксперт все считает и в итоге видим результат.
Торговля на реале (для тренировки - дорого и долго), на демо - долго. А вот если бы эксперт можно было бы после сделки на большей скорости промотать вперед, прокручивать ночь когда человек должен спать, то за реальный день можно было бы проторговать 1-2 недели тестового времени.
Не заипало наступать уже сколько лет на одни и те же грабли?))Сколько здесь зарегин все время одни и те же темы одни и те же разговоры об одном и том же просто либо разными углами либо просто ,кто то хочет показаться умным ..
Не заипало наступать уже сколько лет на одни и те же грабли?))Сколько здесь зарегин все время одни и те же темы одни и те же разговоры об одном и том же просто либо разными углами либо просто ,кто то хочет показаться умным ..
и мне налей
А чо, я тоже хочу
Курить не буду (не предлагать), выпить - выпью)
Не заипало наступать уже сколько лет на одни и те же грабли?))Сколько здесь зарегин все время одни и те же темы одни и те же разговоры об одном и том же просто либо разными углами либо просто ,кто то хочет показаться умным ..
Не заипало наступать уже сколько лет на одни и те же грабли?))Сколько здесь зарегин все время одни и те же темы одни и те же разговоры об одном и том же просто либо разными углами либо просто ,кто то хочет показаться умным ..