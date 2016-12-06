Арбитражный советник - страница 7

ivanivan_11:
ок,какие лоты для указанных пар будете использовать?
Я их не буду использовать - Я их использую. Лоты равные всегда, независимо от пары. Нужно только пары отбирать с одинаковой(примерно) волатильностью, и не лезть с разнолотностью в фунт/йена = фунт/доллар,  и евро/кад= кад/франк и им подобные - это работает не долго.
 
Vitaly Muzichenko:

Я знаю, потому что торговля при правильном управлении прибыльна, и не нужно ничего накладывать.

Мне нравится поговорка: "Победителей не судят". Вот поэтому нет никакой разницы, каким способом извлекать прибыль с рынка, это лучше, чем получать убытки по классическим схемам.

поэтому такой индикатор должен быть в голове, в советнике или еще где-нибудь, но не на экране МТ.

не нужны подсказки

 
В советник заложить не получится, система рассчитана на визуальное восприятие/анализ, плюс ко всему нужно пройти по всем парам и составить 2-4 портфеля, портфели каждый раз разные в зависимости от рынка
 
Vitaly Muzichenko:
В советник заложить не получится, система рассчитана на визуальное восприятие/анализ, плюс ко всему нужно пройти по всем парам и составить 2-4 портфеля, портфели каждый раз разные в зависимости от рынка

хорошее решение

однако, такое наложение пар пока еще не верно. подсказывать не буду. просто продолжайте исследования. про лоты догадались - это сильный шаг вперёд и верное опровержение предыдущих подходов.

у меня в профиле тоже безделушка. не обращайте внимания.

 
Vitaly Muzichenko:
В советник заложить не получится, система рассчитана на визуальное восприятие/анализ, плюс ко всему нужно пройти по всем парам и составить 2-4 портфеля, портфели каждый раз разные в зависимости от рынка

Долго тестировал собственый советник арбитражник, месяц назад надоело и решил поторговать вручную. Неделю торговалось очень хорошо, видимо флэтовая была. Но потом за следущую неделю все слил.

В общем думаю, что все что я делал пока все шло хорошо - в советник не заложить... и что только ручная торговля может давать ощутимые результаты.

Может кто знает, есть ли эксперт-тренер ручной торговли? (мультиоконный - мультивалютный) Т.е. он должен выдавать котировки по истории, я навешиваю нужные индикаторы и вручную торгую. Эксперт все считает и в итоге видим результат.

Торговля на реале (для тренировки - дорого и долго), на демо - долго. А вот если бы эксперт можно было бы после сделки на большей скорости промотать вперед, прокручивать ночь когда человек должен спать, то за реальный день можно было бы проторговать 1-2 недели тестового времени.

Movlat Baghiyev:
Movlat Baghiyev:
Не заипало наступать уже сколько лет на одни и те же грабли?))Сколько здесь зарегин все время одни и те же темы одни и те же разговоры об одном и том же просто либо разными углами либо просто ,кто то хочет показаться умным ..
С нетерпением ждем, когда уважаемый Бадхуев откроет важную умную тему!
 
Movlat Baghiyev:
Не заипало наступать уже сколько лет на одни и те же грабли?))Сколько здесь зарегин все время одни и те же темы одни и те же разговоры об одном и том же просто либо разными углами либо просто ,кто то хочет показаться умным ..
Ну а как еще? Кто будет писать что -то стоящее? Многие просто не поймут и все. Другие не пишут, а просто делают, ведь сначала нужно обьяснить людям что ты делаешь, потом зачем, потом доказать, что ты не идиот, потом можно излагать идею, после изложения которой найдутся люди, которые скажут, что целых 2 недели занимались данным вопросом и там ничего стоящего нет. Поэтому тут или темы про программирование, либо флудовые. На рынке много рабочих методов и арбитраж среди них, но не у всех получится заработать.
