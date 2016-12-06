Арбитражный советник - страница 13
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
что-то не нашёл Я его в кодобазе, если можно - ссылку. Посижу почитаю
Так это уже лет 10 неверное не работает, если найдете дц с глюками то можно еще.. но таких сейчас почти нет. Хоть застройся синтетиков, котировочка будет 1 в 1 идти, я проверял. Эта тема очень сильно мусолилась как раз мани еарс эго, выдавалась за супер секретны способ разбогатеть, а гуру этой схемы почивали на лаврах и поучали недоразвитых неофитов. Поэтому хренфикс демки и гонял с большим успехом, потмоу что там машинка котирует как попало для разных символов
раньше вообще любые достойные заработки делались на косяках платформы МТ ) т.е. брокеры и трейдеры имели примерно равные условия )) жаль я в то время еще только начинал знакомиться с форексом... со временем перевес ушел на сторону брокеров, особенно если плагины применяют )
вы ж сами написали,когда я тут упомянул этот сов)
да, но кое кто тут так категорично заявляет что все это вау и до сих пор работает, что я решил погонять ))
я говорил
но я использовал только идею, остальное сам
локи и треугольники не делал, ибо это не есть хорошо
нашли вход по перекупленности/перепроданности, о чем свидетельствует арбитражная ситуация по бид/аск и GO!
я говорил
но я использовал только идею, остальное сам
локи и треугольники не делал, ибо это не есть хорошо
нашли вход по перекупленности/перепроданности, о чем свидетельствует арбитражная ситуация по бид/аск и GO!
так а что с чем арбитражить без треугольников? просто вдогонку открываться? )
нафига профит убытком хеджировать? Я понимаю, если наоборот, тогда есть в этом суть.
лучше просто - профит)
нафига профит убытком хеджировать? Я понимаю, если наоборот, тогда есть в этом суть.
лучше просто - профит)
Вы уже 3 сообщения написали - потом удалили ) на телефон приходит, захожу -нет ничего )
так вопрос в том какая из ног даст этот профит, вы же не знаете в какую сторону цены схлопнутся
и что там за индикатор какой-то был, а? )
Вы уже 3 сообщения написали - потом удалили ) на телефон приходит, захожу -нет ничего )
так вопрос в том какая из ног даст этот профит, вы же не знаете в какую сторону цены схлопнутся
сегодня это чудо техники открыло первые сделки, залокировалось, но по итогу в минус, посмотрим как оно будет разлокироваться
сегодня это чудо техники открыло первые сделки, залокировалось, но по итогу в минус, посмотрим как оно будет разлокироваться