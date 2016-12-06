Арбитражный советник - страница 13

Новый комментарий
[Удален]  
Vitaly Muzichenko:
что-то не нашёл Я его в кодобазе, если можно - ссылку. Посижу почитаю
https://www.mql5.com/ru/code/9356
Trade-Arbitrage
Trade-Arbitrage
  • голосов: 28
  • 2009.11.27
  • getch
  • www.mql5.com
Несливающая система2 - использование неэффективности рынка (котирования) для 100%-го извлечения прибыли - арбитраж.
 
Maxim Dmitrievsky:

Так это уже лет 10 неверное не работает, если найдете дц с глюками то можно еще.. но таких сейчас почти нет. Хоть застройся синтетиков, котировочка будет 1 в 1 идти, я проверял. Эта тема очень сильно мусолилась как раз мани еарс эго, выдавалась за супер секретны способ разбогатеть, а гуру этой схемы почивали на лаврах и поучали недоразвитых неофитов. Поэтому хренфикс демки и гонял с большим успехом, потмоу что там машинка котирует как попало для разных символов

раньше вообще любые достойные заработки делались на косяках платформы МТ ) т.е. брокеры и трейдеры имели примерно равные условия )) жаль я в то время еще только начинал знакомиться с форексом... со временем перевес ушел на сторону брокеров, особенно если плагины применяют ) 

вы ж сами написали,когда я тут упомянул этот сов)
[Удален]  
ivanivan_11:
вы ж сами написали,когда я тут упомянул этот сов)
да, но кое кто тут так категорично заявляет что все это вау и до сих пор работает, что я решил погонять ))
 
Maxim Dmitrievsky:
да, но кое кто тут так категорично заявляет что все это вау и до сих пор работает, что я решил погонять ))

я говорил

но я использовал только идею, остальное сам

локи и треугольники не делал, ибо это не есть хорошо

нашли вход по перекупленности/перепроданности, о чем свидетельствует арбитражная ситуация по бид/аск и GO!

[Удален]  
Renat Akhtyamov:

я говорил

но я использовал только идею, остальное сам

локи и треугольники не делал, ибо это не есть хорошо

нашли вход по перекупленности/перепроданности, о чем свидетельствует арбитражная ситуация по бид/аск и GO!

так а что с чем арбитражить без треугольников? просто вдогонку открываться? )
 
Maxim Dmitrievsky:
так а что с чем арбитражить без треугольников? просто вдогонку открываться? )

нафига профит убытком хеджировать? Я понимаю, если наоборот, тогда есть в этом суть.

лучше просто - профит)

[Удален]  
Renat Akhtyamov:

нафига профит убытком хеджировать? Я понимаю, если наоборот, тогда есть в этом суть.

лучше просто - профит)

Вы уже 3 сообщения написали - потом удалили ) на телефон приходит, захожу -нет ничего )

так вопрос в том какая из ног даст этот профит, вы же не знаете в какую сторону цены схлопнутся 

и что там за индикатор какой-то был, а? ) 

 
Maxim Dmitrievsky:

Вы уже 3 сообщения написали - потом удалили ) на телефон приходит, захожу -нет ничего )

так вопрос в том какая из ног даст этот профит, вы же не знаете в какую сторону цены схлопнутся 

Одно сообщение я написал, просто редактировал пару раз)
[Удален]  

сегодня это чудо техники открыло первые сделки, залокировалось, но по итогу в минус, посмотрим как оно будет разлокироваться


 
Maxim Dmitrievsky:

сегодня это чудо техники открыло первые сделки, залокировалось, но по итогу в минус, посмотрим как оно будет разлокироваться


напишите потом,пожалуйста,результат)) очень интересно. я думаю,что,скорей всего,никак. будет висеть в полном локе,постепенно сползая из-за свопов в еще большие минуса.
1...6789101112131415161718
Новый комментарий