Арбитражный советник - страница 17
Ребята ,ну честное слово,Вам не надоело ..Ну нет там ничего .Жалко же Ваши жизни ,попросту тратите .
А где есть?
Коинтерграция. Полно ведь ссылок.
Жуете тут сплошную нестационарность и чего-то ждете в будущем.
Арбитраж основанный на корелляции чем отличается от коинтеграции? Что-то я не улавливаю... по моему это оно и есть.
Что за индикатор Леонида? Есть ссылка на скачивание и описание?
Вот названия индикаторов: Ind_2 Line+1.mq4 и вот Spread_I_env.mq4
Там же и ветки Леонида, где детально описывает применение, но он торгует на товарном и фондовом, хотя не суть важно, где торговать, важно найти подход.
Как-то пришёл зять, мол дай батя прибор измерить напряжение, ну Я ему дал и показал/рассказал как это делается.
Позже он его принёс в полусгоревшем состоянии, мол не работает нифига твой хлам. Но Я ним пользовался более 20 лет.
Понимаете, к каждому делу нужно найти подход, и не каждое дело подойдёт всем и каждому. Если у кого-то не получается, то это не говорит о том, что прибор не рабочий.
Посмотрим. Я в стадии проверки на практике. Тесты показывают, что работоспособность метода не плохая. Оптимальные параметры плавают, как всегда, как для любой системы, но профитные диапазоны широкие.
Я ней когда-то занимался, потом за недостатком времени покинул, сейчас после публикации этой темы, снова вспомнил об этой замечательной ТС, но с тех пор прошло время и появились новые мысли по её использованию.
Тогда насколько помню, оптимальный суммарный профит по двум парам был ~20пп, сейчас снова пришёл к выводу, что более 20пп лучше не ждать, большой шанс получить минус и потом снова придётся ждать расхождение, но если попадём на расхождение, то ждать можно месяц.
бла-бла-бла..пустопорожний треп)) предложите свой вариант,на который,как вы считаете,стоит потратить.
а то вы предлагаете отрицание,не предлагая ничего взамен)