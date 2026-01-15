Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 746
Ребят, у меня есть функция OnTimer(), которая должна выполняться в начале каждого дня, а при определенном результате выполнения советник должен погружаться в сон. Если я задам для функции OnTimer() время следующее выполнения на начало следующего дня, а после этого погружу советника в сон до того же момента (-1 секунда к примеру), то счетчик времени все еще будет идти и функция сработает после выхода из сна по прошествии 1 секунды?
P. S. Еще волнует немного одни вопрос, как документация может быть составлена в таком убогом стиле? Я имею ввиду пробелы в коде и постановку скобок, я в жизни не видел чтобы кто-то кроме "школьников на лабораторных по программированию" и пацанов, которые пишут на mql выдавали что-то в роде:
for(int x=0;x<10;x++)
{
}
Сайт исправляет как-то сам, по поводу скобок я про то, что скобки ставяться с табуляцией, тоесть нельзя по вертикали отследить интуитивно куда идет скобка.
Где Sleep поставишь, та функция и встанет на заданное время. Поставь в сон на 5 минут, а в OnTimer поставь Print каждые 10 сек. Это и будет ответом на твой вопрос. Зачем идти в сон, если по итогу одной функции можно просто менять ключ определяющий режим работы основного алгоритма в любых других функциях?
Всем привет!
ВОПРОС по МТ5. Текстовые метки (цифры) ставятся в виде тонкого серого отрезка. Точки - это контрольный буфер для визуализации ляпов МТ5 в моей голове....
Сравнивал с Документацией для OBJ_TEXT, вроде тоже....
Смотрите что передаёте в параметр fontsizes
СПАСИБО!!! Я в fontsizes всовывал из глобальных переменных. Установил в функции void LabText. Заработало...
Хочу добавлять и удалять скриптом индикаторы на графике, тк применение шаблона удаляет все нарисованые линии.
Получаю ответ
2019.01.24 19:14:53.633 add_ind (EURJPY,H1) cannot load indicator 'Moving Average' [4302]
Хотя код компилируется без ошибок.
ERR_MARKET_NOT_SELECTED
4302
Символ не выбран в MarketWatch
Зачем 0 ставите вместо имени символа? Если хотите текущий, то нужно NULL писать, или его наименование, например "EURUSD"
iMA
Возвращает хэндл индикатора скользящего среднего. Всего один буфер.
int iMA(
string symbol, // имя символа
ENUM_TIMEFRAMES period, // период
int ma_period, // период усреднения
int ma_shift, // смещение индикатора по горизонтали
ENUM_MA_METHOD ma_method, // тип сглаживания
ENUM_APPLIED_PRICE applied_price // тип цены или handle
);
Параметры
symbol
[in] Символьное имя инструмента, на данных которого будет вычисляться индикатор. NULL означает текущий символ.
period
[in] Значение периода может быть одним из значений перечисления ENUM_TIMEFRAMES, 0 означает текущий таймфрейм.
ma_period
[in] Период усреднения для вычисления скользящего среднего.
ma_shift
[in] Сдвиг индикатора относительно ценового графика.
ma_method
[in] Метод усреднения. Может быть любым из значений ENUM_MA_METHOD.
applied_price
[in] Используемая цена. Может быть любой из ценовых констант ENUM_APPLIED_PRICE или хендлом другого индикатора.
Возвращаемое значение
Возвращает хэндл указанного технического индикатора, в случае неудачи возвращает INVALID_HANDLE. Для освобождения памяти компьютера от неиспользуемого больше индикатора служит функция IndicatorRelease(), которой передается хэндл этого индикатора.
здравствуйте, подскажите пожалуйста, как сделать чтоб массив из хендла МА возвращал нормальные цены, всмысле так как положено, 5 знаков после запятой а не 8
круто)
язык мт5DoubleToStr в мт5 нет там DoubleToString(); но она не помогает