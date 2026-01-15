Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 748
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Сложите простые даблы в калькуляторе и увидите. Если нормализовать каждую МА, то результат будет искажён, но это пол-беды, беда в том, что вы умышленно занижаете скорость работы программы
ваша правда)))
просто вычел массив из массива...
массив передаю такой
Ошибка такая:
4051
ERR_INVALID_FUNCTION_PARAMVALUE
Недопустимое значение параметра функции
Если передаю одномерный массив, то всё работает с этими же параметрами.
Можно ли как-то настраивать индикатор, добавляемый через ChartIndicatorAdd?
В учебнике про это ничего не написано, обычными способами типа #property indicator_color1 сделать не получается.
Здрасте.
Как получать индикатор от индикатора в терминале я уже понял. Надо просто набросить, например MA, на окно индикатора и выбрать применить к ценам последнего индикатора.
А как получить значение такого MA в MQL4?
Здрасте.
Как получать индикатор от индикатора в терминале я уже понял. Надо просто набросить, например MA, на окно индикатора и выбрать применить к ценам последнего индикатора.
А как получить значение такого MA в MQL4?
OK. Понял. Так как здесь нет CopyBuffer() массив прийдется создать и заполнить самому.
Достаточно чуть по-другому построить выполнение пересчёта индикатора. Сначала, при условии что нет посчитанных баров пройти по всей истории, таким образом заполнится массив, затем другое условие, что посчитанных баров равно общему количеству баров считать последний бар и этот массив, буфер индикатора, пихать в iMAOnArray
Можно и в одном цикле, но начиная с бара не меньше периода усреднения после пересчёта очередного бара считать iMAOnArray
В общем полёт фантазии и неоднократная проверка результата.