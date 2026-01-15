Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 748

Vitaly Muzichenko:

Сложите простые даблы в калькуляторе и увидите. Если нормализовать каждую МА, то результат будет искажён, но это пол-беды, беда в том, что вы умышленно занижаете скорость работы программы

ваша правда)))
просто вычел массив из массива...

 double zaz = ima1_massiv[0]-ima2_massiv[0];
    string zaz_str = DoubleToString(zaz,5);
    printf ("ЭКСПЕРИМЕНТ  "+zaz_str);
 
Какой параметр не нравится функции?
   Print(ResourceCreate("Pict", mass, 1920, 1080, 0, 0, 0, COLOR_FORMAT_ARGB_RAW));
   Print(GetLastError());
массив  передаю такой
uint mass[1920][1080];

Ошибка такая: 

4051

ERR_INVALID_FUNCTION_PARAMVALUE

Недопустимое значение параметра функции


Если передаю одномерный массив, то всё работает с этими же параметрами.
 

Можно ли как-то настраивать индикатор, добавляемый через ChartIndicatorAdd?

В учебнике про это ничего не написано, обычными способами типа #property indicator_color1 сделать не получается.

 
Может у кого из профессионалов в этой ветке есть функция для сравнения двух одномерных массивов типа string разной размерности? Результатом должно быть сообщение об отсутствии строкового значения в одном из массивов, а лучше положить информация в отдельные массивы об отсутствии. Массивы могут быть очень большими и поэтому перебор в лоб не хотелось бы применять.
 

Здрасте.

Как получать индикатор от индикатора в терминале я уже понял. Надо просто набросить, например MA, на окно индикатора и выбрать применить к ценам последнего индикатора.

А как получить значение такого MA в MQL4?

 
Photic:

Здрасте.

Как получать индикатор от индикатора в терминале я уже понял. Надо просто набросить, например MA, на окно индикатора и выбрать применить к ценам последнего индикатора.

А как получить значение такого MA в MQL4?

iMAOnArray
iMAOnArray - Технические индикаторы - Справочник MQL4
В отличие от iMA(...), функция iMAOnArray не выбирает данные на основе названия инструмента, таймфрейма и используемой цены - ценовые данные должны быть подготовлены заранее...
 
OK. Понял. Так как здесь нет CopyBuffer() массив прийдется создать и заполнить самому.
 
Photic:
OK. Понял. Так как здесь нет CopyBuffer() массив прийдется создать и заполнить самому.

Достаточно чуть по-другому построить выполнение пересчёта индикатора. Сначала, при условии что нет посчитанных баров пройти по всей истории, таким образом заполнится массив, затем другое условие, что посчитанных баров равно общему количеству баров считать последний бар и этот массив, буфер индикатора, пихать в iMAOnArray

Можно и в одном цикле, но начиная с бара не меньше периода усреднения после пересчёта очередного бара считать iMAOnArray

В общем полёт фантазии и неоднократная проверка результата.

 
как сделать чтобы индикатор мне на Н1 показывал данные с М5
 
возможно где-то такое обсуждалося?
