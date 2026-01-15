Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 749

Новый комментарий
 
Little Oligarch:
как сделать чтобы индикатор мне на Н1 показывал данные с М5

Смотря какие данные.

 
 Traders Dynamic Index
 
[Удален]  
Little Oligarch:
 Traders Dynamic Index

изменить код этого индикатора с тем чтобы он мог показывать данные с другого ТФ. 

 
на одном графике тот же индикатор показывал 3 окна с различными ТФ
 
Здравствуйете. Поскажите, есть ли в MQL4 возможности для запуска индикатора из кода советника?
 
Elena Baranova:
Здравствуйете. Поскажите, есть ли в MQL4 возможности для запуска индикатора из кода советника?

В советнике получить данные с пользовательского индикатора: iCustom(), со стандартных: набор функций iMA(), iCCI() и т.д. (в справке есть)

А если прикрепить индикатор на график, то только танцы с бубном: создать шаблон графика, на котором будет уже прикреплён нужный индикатор, и из советника открыть этот шаблон. Но тогда будет выгружен советник, так как его в шаблоне нету.

 
Artyom Trishkin:

В советнике получить данные с пользовательского индикатора: iCustom(), со стандартных: набор функций iMA(), iCCI() и т.д. (в справке есть)

А если прикрепить индикатор на график, то только танцы с бубном: создать шаблон графика, на котором будет уже прикреплён нужный индикатор, и из советника открыть этот шаблон. Но тогда будет выгружен советник, так как его в шаблоне нету.

Спасибо. iCustom я использую. Интересует именно визуализация индикатора, по котоому торгует советник, на графике. 

Т.е.  я написала советник, торгущий по определенному индикатору с использованием iCustom. Чтобы визуализиовать процесc торговли, нужно вручную устанавливать индикатор на график и повторно вводить его парамерты (один раз они уже вводтся в насторойках советника). 

Нужно автоматизиовать этот процесс. Это можно сделать только с помощь описанного метода с шаблонами?

[Удален]  
Elena Baranova:

Нужно автоматизиовать этот процесс. Это можно сделать только с помощь описанного метода с шаблонами?

в рамках mql4 к сожалению да.

 
Elena Baranova:

Спасибо. iCustom я использую. Интересует именно визуализация индикатора, по котоому торгует советник, на графике. 

Т.е.  я написала советник, торгущий по определенному индикатору с использованием iCustom. Чтобы визуализиовать процесc торговли, нужно вручную устанавливать индикатор на график и повторно вводить его парамерты (один раз они уже вводтся в насторойках советника). 

Нужно автоматизиовать этот процесс. Это можно сделать только с помощь описанного метода с шаблонами?

Можно создать текстовый ini-файл, из которого индикатор и советник будут считывать данные и использовать их в качестве параметров настройки индикатора. Далее создать шаблон с советником и индикатором и вручную или скриптом загружать этот шаблон на график.
Можно просто рисовать в советнике графическими объектами линии индикатора.
Можно ещё что-нибудь придумать.
Можно ... а можно и не париться и вводить вручную, или использовать МТ5, где всё можно :)

1...742743744745746747748749750751752753754755756...2693
Новый комментарий