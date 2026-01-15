Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 753

Artyom Trishkin:
Все ж начинали. Дал совет по себе.

Написал, но выдает 2 ошибки :
SendMessageEmail' - function not defined.
'SendMessageEmail' - function can be declared only in the global scopе.

Что надо поправить в этом случее, может поможете зелёному новичку.

double drawdown=10; //просадка в %


if(AccountEquity()/AccountBalance()*100>=drawdown)
SendMessageEmail("Просадка достигла"+DoubleToStr(drawdown,2)+" "+AccountCurrency());
bool SendMessageEmail(string text)
{
if(!IsTesting())
{
ResetLastError();
if(!SendMail(text,text))
{
Print(__FUNCTION__," ",GetLastError()); return(false);
}
}
return(true);
}

Зарание спасибо.

 
Ruslan:

Написал, но выдает 2 ошибки :
SendMessageEmail' - function not defined.
'SendMessageEmail' - function can be declared only in the global scopе.

Что надо поправить в этом случее, может поможете зелёному новичку.

...

Зарание спасибо.

Вставляйте код правильно - не понятно вообще ничего.


 
Artyom Trishkin:

Вставляйте код правильно - не понятно вообще ничего.


Спасибо Артём, уже разобрался.
 
Ruslan:
Спасибо Артём, уже разобрался.

Не за что. И очень хорошо, что сами смогли. Правда. Помощь - она двояка же.

 
Ауууу, форумчане, кто фибку может перевернуть, есть такие? https://www.mql5.com/ru/forum/160683/page752#comment_10486102
btc.mmd:
Ауууу, форумчане, кто фибку может перевернуть, есть такие? https://www.mql5.com/ru/forum/160683/page752#comment_10486102
 
Alexey Viktorov:

Пардон, благодарю за подсказку, исправил, хотя там файл был приложен дополнительно...

 
btc.mmd:

Пардон, благодарю за подсказку, исправил, хотя там файл был приложен дополнительно...

А теперь попробуйте руками нарисовать фибку в снизу вверх и сверху вниз. Тогда и понимание придёт.

 
Alexey Viktorov:

А теперь попробуйте руками нарисовать фибку в снизу вверх и сверху вниз. Тогда и понимание придёт.


Там файл есть приложенный поставьте в тестер вы все поймете...., высылаю рисунок..





 
btc.mmd:


Там файл есть приложенный поставьте в тестер вы все поймете...., высылаю рисунок..

Зачем мне ваш файл? Я и так понимаю что вы хотите. Это вы никак понять не можете что у большинства графических объектов есть начальные координаты и конечные. Всё равно что ехать из пункта А в пункт В или из пункта В в пункт А. Где будет пройденное расстояние равно 0 и где 100% хоть это-то вы понимаете?

