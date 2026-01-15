Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 739
Это уже только сам автор поймёт, что тут. Лучше код из OnTick() несите
С автором списывался. Ничем не помог. Он сам с трудом ориентируется: "проверяйте свои условия тут я ничем не помогу
за свою часть кода я отвечать может(!) и могу, за вашу нет".
Вот код OnTick():
Пробуйте заменить
вот на эту строчку
Кажется подействовало! Вот уже 20 минут сообщения нет. Посмотрим, как отреагирует на новость в 13.00.
nan - NaN - Not a Number - не число. Попробуйте нормализовать числа в расчёте Z-счёта
Спасибо, помогло.
Странно что функция MathCeil() не работает. Помогло NormalizeDouble() цифра - == Z-счёт равен = -92233720368547.77 . Показатель обалденный, но баланс почти не изменяется
Пробуйте заменить
вот на эту строчку
Отлично! Всё сработало по настройкам, отказов нет. Спасибо!
Люблю простые решения и простые коды.
Спасибо также всем обратившим внимание и попытавшимся помочь полному профану.
Привязываю ценовую метку к Bid, наблюдаю что работает отлично, переключаюсь на другой график и вижу что вертикальная координата сразу же смещается примерно на 15 пикселей.
Возвращаюсь обратно, метка "сбежала" и находится не на месте до следующего тика, после чего возвращается "на Родину". От чего такое может быть?
От того, что перерисовка графика происходит только на следующем тике. Но принудительную перерисовку графика сейчас ставить опасно. В предыдущих двух билдах МТ5 тормоза были не детские. Как в МТ4 не знаю, надо проверять.
Так это ведь следствие, непонятно что является причиной смещения.
По горизонтали то же самое происходит и самое неприятное что метка налазит на цену, это для разбора ситуации я бОльшую часть кода вырезал.
Как выйти из этой ситуации?
попробуй обновлять координаты метки так же и при событии CHARTEVENT_CHART_CHANGE
Пробовал, нужно подвигать мышью чтобы метка вернулась. Это тот же костыль, только в другой руке :-)
А переключение между графиками для CHARTEVENT_CHART_CHANGE событием не является.
Кто-нибудь может придумать как побороть эту аномалию?
делать инициализацию переменных в ОнИните (включая перерисовку объектов)