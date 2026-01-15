Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 747

Fast528:

круто)

хэндл приводишь к Digits????

сам хэндл нормализовывать смысла нет, ибо он возвращает 1. 

я пробовал нормализовать массив, в который копировал данные из хэндла. ничего не вышло, остались прежние 8 знаков

 
Sergey Lobzankin:

здравствуйте, подскажите пожалуйста, как сделать чтоб массив из хендла МА возвращал нормальные цены, всмысле так как положено, 5 знаков после запятой а не 8

язык мт5

DoubleToStr в мт5 нет там DoubleToString(); но она не помогает

Не надо засе*ать весь форум одним своим вопросом. Будьте терпеливей и вам ответят. Здесь много доброжелательных людей.

 
    string ima1_massiv_str0 = DoubleToString (ima1_massiv[0],_Digits);
    string ima1_massiv_str1 = DoubleToString (ima1_massiv[1],_Digits);

  Как то так.

 
Alekseu Fedotov:

  Как то так.

то есть выходит так что по умолчанию Digist = 8
тупо ставлю 5 и всё нормально)))
спасибо вам огромное)))


 
Если вам нужно вывести значение в Принт, или Коммент тогда нормализуйте DoubleToString. Если значение выводить не нужно, а это скорее всего так, то не нужно нормализовать, это затратная и бесполезная затея.

 
Vitaly Muzichenko:

Если вам нужно вывести значение в Принт, или Коммент тогда нормализуйте DoubleToString. Если значение выводить не нужно, а это скорее всего так, то не нужно нормализовать, это затратная и бесполезная затея.

эти цифры мне нужны для расчетов далее.
в журнал вывожу чтоб видеть, что с чем я буду рассчитывать.

еслиб не вывел их, то получил бы на выходе результат не 50 пп а 50 000 пунктов, потому что 8 знаков это 8 знаков
а 5 знаков это соответственно...

 
Ошибочное мнение

 
возможно, я не знаю как пройдёт процесс до конца, и из-за этого проверяю себя после каждой операции.
как сейчас, я вот вижу, что советник верно осведомлён, на каком расстоянии друг от друга мувинги

 
Сложите простые даблы в калькуляторе и увидите. Если нормализовать каждую МА, то результат будет искажён, но это пол-беды, беда в том, что вы умышленно занижаете скорость работы программы

 
я обязательно попробую вычесть массив из массива без нормалайза,  но результат, как бы там ни было, я всё равно выведу в журнал, 
поймите, я не спорю, просто сижу вот на полу после работы и осваиваю программирование, без института. вот есть терминал, в нём редактор, и слава богу на сайте форумчане,... это приятно))) я ж ваще ничего не понимаю... но верю что у меня всё равно кое-что получится)))

