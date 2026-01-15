Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 747
круто)
хэндл приводишь к Digits????
сам хэндл нормализовывать смысла нет, ибо он возвращает 1.
я пробовал нормализовать массив, в который копировал данные из хэндла. ничего не вышло, остались прежние 8 знаков
здравствуйте, подскажите пожалуйста, как сделать чтоб массив из хендла МА возвращал нормальные цены, всмысле так как положено, 5 знаков после запятой а не 8
язык мт5DoubleToStr в мт5 нет там DoubleToString(); но она не помогает
Не надо засе*ать весь форум одним своим вопросом. Будьте терпеливей и вам ответят. Здесь много доброжелательных людей.
Как то так.
то есть выходит так что по умолчанию Digist = 8
тупо ставлю 5 и всё нормально)))
спасибо вам огромное)))
Если вам нужно вывести значение в Принт, или Коммент тогда нормализуйте DoubleToString. Если значение выводить не нужно, а это скорее всего так, то не нужно нормализовать, это затратная и бесполезная затея.
эти цифры мне нужны для расчетов далее.
в журнал вывожу чтоб видеть, что с чем я буду рассчитывать.
еслиб не вывел их, то получил бы на выходе результат не 50 пп а 50 000 пунктов, потому что 8 знаков это 8 знаков
а 5 знаков это соответственно...
Ошибочное мнение
возможно, я не знаю как пройдёт процесс до конца, и из-за этого проверяю себя после каждой операции.
как сейчас, я вот вижу, что советник верно осведомлён, на каком расстоянии друг от друга мувинги
Сложите простые даблы в калькуляторе и увидите. Если нормализовать каждую МА, то результат будет искажён, но это пол-беды, беда в том, что вы умышленно занижаете скорость работы программы
я обязательно попробую вычесть массив из массива без нормалайза, но результат, как бы там ни было, я всё равно выведу в журнал,
поймите, я не спорю, просто сижу вот на полу после работы и осваиваю программирование, без института. вот есть терминал, в нём редактор, и слава богу на сайте форумчане,... это приятно))) я ж ваще ничего не понимаю... но верю что у меня всё равно кое-что получится)))