делать инициализацию переменных в ОнИните (включая перерисовку объектов)
Поясните про что речь.
Добавил в OnInit после создания метки
однако резльтат тот же самый.
надо смотреть код, что там...
пс. тот код что выше работает нормально (не вижу глюков)
(https://www.mql5.com/ru/forum/160683/page739#comment_10290585)
ппс. хотя я заменил переменную Bid на Bid0
Добрый день, как нужно написать что бы при касании ценой мувинга открылся ордер?
Забыл добавить что это я в 5-ке тестирую. В МТ4 действительно по вертикали метка быстро перемещается на место при открытии графика, не нужно ждать тика или двигать мышью. Несколько раз были глюки с горизонтальным смещением, удалось побороть только перекомпиляцией индикатора.
Пробовал, нужно подвигать мышью чтобы метка вернулась. Это тот же костыль, только в другой руке :-)
А переключение между графиками для CHARTEVENT_CHART_CHANGE событием не является.
Кто-нибудь может придумать как побороть эту аномалию?
принт мне выводит сообщение, если я переключаю окно графика, как в ту, так и в обратную сторону переключения (я правда на МТ4, но и в доках к МТ4 не написано, что переключение графика можно ловить, как событие CHARTEVENT_CHART_CHANGE )
Но да, это всё же костыльный метод. Нужно искать почему Y координата получается разной, при переключении на др. график. Но глядя на код, просится вывод что это ChartTimePriceToXY выдаёт разный результат почему-то.
Забыл добавить что это я в 5-ке тестирую. В МТ4 действительно по вертикали метка быстро перемещается на место при открытии графика, не нужно ждать тика или двигать мышью. Несколько раз были глюки с горизонтальным смещением, удалось побороть только перекомпиляцией индикатора.
ну, в пятерке там много "особенностей" - от очереди на график, до создания баров из минуток, и срабатывания предыдущего деинита после текущего инита)
в общем - нужно проверять бары/график/объекты - в какой момент происходит ошибка и исправлять.
Как это сделать, с чего начать?
делать везде принт, то есть в онините печатаем бид (можно и текущую дату) и потом при расчете тоже...
телепатирую что это история не успевает сразу построиться и бары появляются позже
Для следующего кода история в картинках:
Отключил сеть, добавляю индикатор
Переключаюсь на соседний график
y2 поменял значение, возвращаюсь обратно
y2 вернул свое значение, но метка посчитана по "уехавшему" значению! Кручу колесо мыши
Метка вернулась на свое место!