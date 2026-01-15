Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 743
Фетиш такой)
Вот так, должно работать
или я export не туда ставлю?
теоретически да, но на практике такое нельзя выпускать за пределы тестера. нет никаких проверок на ошибки.
верните то что удалили, я это не зря вам добавил )
Вот, чисто код для метки. Бегает за ценой Bid хоть так, хоть при прокрутке графика, хоть после переключения графиков. Бегает за перекрестием и запоминает заданное таким образом смещение, продолжая потом ориентироваться на Bid.
PS хп даже я уже сменил недавно т.к. всё уже начинает идти в отказ, часть сайтов требует обновления браузера, а он уже не может быть обновлён на хп,
ограничение озу до 3.7gb мне терпеть тоже надоело
для хп нет поддержки тестирования сов на всех ядрах проца
В действительности у меня пока четыре метки: бид, спред, положение курсора и макс, мин свечи под курсором :-)
Я сначала то же хотел сделать с флагами, но есть более простое решение (это кусок старого кода, новый не еще не готов)
Те метка появляется при нажатии на колесо, двигается пока spram==0 и удаляется по ЛК.
Сейчас хочу научиться рассчитывать размер объектов, попробовал сделать это на метке
Получаю нулевые значения как для x, так и для y. С чем это связано?
=для хп нет поддержки тестирования сов на всех ядрах проца
У меня ручная торговля, так что требования к железу минимальные, браузер Макстон работает быстрее ФФ, Хрома и прочих, позволяя открывать сайты, игнорируя нечитаемые сертификаты.
С ХР я конечно перееду, как только появится больше свободного времени, ну и денег с торговли нарублю :-)
Возможно метки просто ещё нет на графике, на момент запроса её размера.
Можешь скинуть создание всех меток в OnInit(), не придётся думать есть ли они или нет, и затем останется их только двигать да текст в них менять, исчезновение можно сделать просто задав координаты за пределами экрана.
Я делаю вывод размеров в конце функции что написал Тарас после перемещения метки
Как вывести на график изображение созданное внутри программы ?
Сохранить в файл и вывести потом через OBJ_BITMAP_LABEL я смог.
Можно ли вывести изображение без использования файла? Именованные каналы смогут тут помочь?
Получаю нулевые значения как для x, так и для y. С чем это связано?
в справке пишут что можно измерять только:
OBJPROP_YSIZE
Высота объекта по оси Y в пикселях. Задается для объектов OBJ_LABEL (read only), OBJ_BUTTON, OBJ_CHART, OBJ_BITMAP, OBJ_BITMAP_LABEL, OBJ_EDIT, OBJ_RECTANGLE_LABEL.
int
Массив уже создан и заполнен данными внутри работающей программы, его только как-то надо передать в OBJ_BITMAP_LABEL
Через файл это получилось, но это занимает лишнее время и попусту тратит ресурс жесткого диска.
А он что делал? (ObjectGetInteger)