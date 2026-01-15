Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 370
Добрый день! Подскажите пожалуйста , в индикаторе если прописывать в iДанных , неважно любая программа или ссылка на данные бара, где можно указать таймфрейм графика, почему данные с других таймфреймом не отражаются корректно на текущем отличном по времени графике, а только на графике указанного таймфрейма? Спасибо.
Спасибо за ссылку, у меня абсолютно такая же картинка получается, только немного другой алгоритм, суть в том, чтобы еще точки(в дорисовке), заставить появляться с порогом.
Спасибо, обязательно изучу, но как пример принцип почему не работает , если вместо нуля прописать данные другого таймфрейма , почему не отражается правильно, нужно что скопировать их вначале а потом отрисовывать ?
Здесь глянь
Спасибо за ссылку, у меня абсолютно такая же картинка получается, только немного другой алгоритм, суть в том, чтобы еще точки(в дорисовке), заставить появляться с порогом.
Можно сделать так, но получается ренко, т.е. делит на равные отрезки расстоянием м/у вершинами. При этом ломается сам алгоритм поиска вершин, вопрос как сделать при сохранении начального кода, пороговое значение между точками(по дорисовке), должно получиться кратное расстояние между всеми, кроме последней и вершиной(будет меньше порога).
Почему-то код не вставился сразу комментарий, пришлось повторно написать.
Спасибо, обязательно изучу, но как пример принцип почему не работает , если вместо нуля прописать данные другого таймфрейма , почему не отражается правильно, нужно что скопировать их вначале а потом отрисовывать ?
CopyClose более современная функция, ну да ладно и iClose(...) нормально работает
Так как она не правильно работает? Картинку или кусок кода, можно по точней.
Ну вот самый простой пример, хочу чтобы цены закрытия отражались на графике, таймфрейм прописан час, на часах все хорошо, на любом другом все иначе . А идея была видеть цены закрытия старших на меньшем таймфрейме. Картинка 30 мин.
Как то так
Спасибо, Вам большое!