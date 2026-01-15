Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 744

ponochka:
Здравствуйте! Где то читал статью про то что mql4 или 5 стал предлогать шифровать своим сервисом коды советников....подскажите где конкретнее про это почитать и что за сервис?
 
Vladimir Pastushak:
У меня в терминале такого нет! Как называется?
 
ponochka:
это в среде разработки MetaEditor

 
здравствуйте в базе МТ4 есть советник который на тестере можно использовать тренажер ручной торговли. можно ли такой тренажер сделать мультитаймфреймный? То есть чтобы во время визуализации на тестере можно было анализировать графики нескольких таймфреймов. на мт4 или на мт5?
 
bahtiyar:
похоже - нет

 

Почему-то не получается ничего сделать с объектом в коде, который прислал Тарас

Не только размер метки возвращается нулевым, но даже координаты, после

ObjectMove(0,objname,0,label_time,label_price);

пишу

Print("x, y ", ObjectGetInteger(0,objname,OBJPROP_YDISTANCE,0)," ",ObjectGetInteger(0,objname,OBJPROP_YDISTANCE,0));

Получаю нулевые координаты!

Подвинуть метку задавая значения вместо мува через OBJPROP_YDISTANCE нельзя.

Пробовал отключить якорь, метка пропадает с экрана совсем.

 
psyman:

Смотри внимательно по типу объектов: одни типы объектов двигаются только по координатам пикселей графика, другие двигаются только по номеру бара т. е. время и цене на графике. Соответственно и координаты разных типов объектов нужно получать разными модификаторами свойств. Одним и тем же для всех не прокатит. Табличка в самом верху по ссылке.

Ilya Prozumentov:

Смотри внимательно по типу объектов: одни типы объектов двигаются только по координатам пикселей графика, другие двигаются только по номеру бара т. е. время и цене на графике. Соответственно и координаты разных типов объектов нужно получать разными модификаторами свойств. Одним и тем же для всех не прокатит. Табличка в самом верху по ссылке.


Блин, действительно раз про метку речь шла я на тип объекта в коде даже не посмотрел, результат на экране выглядит одинаково.

 
Здравствуйте, вопрос к кодерам, возможно ли создать осциллятор с двумя гистограммами разного цвета на одну свечу, желательно чтоб они располагались рядом друг с другом ну или происходило наложение одной на другую, но так чтобы меньшая всегда была по верх большей?
 
sic20101:
Здравствуйте, вопрос к кодерам, возможно ли создать осциллятор с двумя гистограммами разного цвета на одну свечу, желательно чтоб они располагались рядом друг с другом ну или происходило наложение одной на другую, но так чтобы меньшая всегда была по верх большей?

https://www.mql5.com/ru/forum/299963

