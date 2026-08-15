Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2698
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В его левом верхнем углу пишется название индикатора и куча цифр.
Как оставить только название, без цифр?
Проверял
IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME, "Indicator Name");
Подскажите, пожалуйста, такой момент. В каком случае более качественно будет открыта позиция: 1)отложенный ордер buy stop/sell stop; 2) советником по рынку при достижении этой цены.
В подокне МТ5 запущен пользовательский индикатор.
В его левом верхнем углу пишется название индикатора и куча цифр.
Как оставить только название, без цифр?
Проверял
IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME, "Indicator Name");
Это зависит от политики брокера и от инструмента на котором автоматическая система торгует.
_Digits ?
Речь вот об этом (MACD просто для примера):
не могу найти, откуда берется текст при наведении на графический объект
нашел уже
и куча цифр
Речь вот об этом (MACD просто для примера):
Я имел ввиду функцию IndicatorSetInteger и её идентификатор свойства INDICATOR_DIGITS
https://www.mql5.com/ru/docs/customind/indicatorsetinteger