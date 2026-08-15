Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2698

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Подскажите, пожалуйста, такой момент. В каком случае более качественно будет открыта позиция: 1)отложенный ордер buy stop/sell stop; 2) советником по рынку при достижении этой цены.
 Качественно - это значит с наименьшим проскальзыванием, наиболее близко к желаемой цене, и без иных сюрпризов.
 Ордера, надо полагать, расположены на серверах брокера, и по идее должны быть "ближе" к месту исполнения, и потому лучше. Так ли это?
 Советник в альтернативном варианте будет с хорошим пингом до брокера. Спасибо.
 
В подокне МТ5 запущен пользовательский индикатор.
В его левом верхнем углу пишется название индикатора и куча цифр. 
Как оставить только название, без цифр?

Проверял
IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME, "Indicator Name");
не помогло.

 
Jack_the_singer #:
Подскажите, пожалуйста, такой момент. В каком случае более качественно будет открыта позиция: 1)отложенный ордер buy stop/sell stop; 2) советником по рынку при достижении этой цены.
 Качественно - это значит с наименьшим проскальзыванием, наиболее близко к желаемой цене, и без иных сюрпризов.
 Ордера, надо полагать, расположены на серверах брокера, и по идее должны быть "ближе" к месту исполнения, и потому лучше. Так ли это?
 Советник в альтернативном варианте будет с хорошим пингом до брокера. Спасибо.
Это зависит от политики брокера и от инструмента на котором автоматическая система торгует.
 
grezky #:
В подокне МТ5 запущен пользовательский индикатор.
В его левом верхнем углу пишется название индикатора и куча цифр. 
Как оставить только название, без цифр?

Проверял
IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME, "Indicator Name");
не помогло.

_Digits ?
 
Igor Nagorniuk #:
Это зависит от политики брокера и от инструмента на котором автоматическая система торгует.
Непонятна мысль. Поясните, пожалуйста, каким образом влияет инструмент, и что конкретно в "политике брокера" даёт перевес одному способу перед другим, и почему.
 
Alexandr Sokolov #:
_Digits ?

Речь вот об этом (MACD просто для примера):

 

не могу найти, откуда берется текст при наведении на графический объект



нашел уже

ObjectSetString(0, obj_name, OBJPROP_TOOLTIP,

 
grezky #:
и куча цифр
Это его значения
 
grezky #:

Речь вот об этом (MACD просто для примера):

Извиняюсь за долгий ответ (я уже редко бываю на этом форуме)

Я имел ввиду функцию IndicatorSetInteger и её идентификатор свойства INDICATOR_DIGITS

https://www.mql5.com/ru/docs/customind/indicatorsetinteger
Документация по MQL5: IndicatorSetInteger / Пользовательские индикаторы
Документация по MQL5: IndicatorSetInteger / Пользовательские индикаторы
  • www.mql5.com
Задает значение соответствующего свойства индикатора. Свойство индикатора должно быть типа int или color. Существует 2 варианта функции. Вызов с...
 
Выручайте чайника.
Нужен код mql4 :
1. если ( условие )  BuySell = 2  - открыть 2 лота BUY
2. если ( условие )  BuySell =  -1 - закрыть 1 лот  BUY

3. если ( условие )  BuySell = -2 - открыть 2 лота Sell
4. если ( условие )  BuySell =  1 - закрыть 1 лот Sell

5. если ( условие )  BuySell =  0 - закрыть все открытые ордера
Буду премного благодарен.

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