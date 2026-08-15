Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2734
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Мне тоже хочется конкретики, но если бы она у меня была, я бы не задавал вопрос на форуме.
@Artyom Trishkin и желающие подсказать
Доброго времени
Подскажите пожалуйста как это классифицировать: своп - не своп, комиссия - не комиссия
Стандартные double Swap() const или PositionGetDouble (POSITION_SWAP) не работают
Провайдер называет это корректировка справедливой стоимости
Чем эту коррекцию считать?
Заранее благодарю
Извините, но я не понимаю, о чём вы спрашиваете?
Всё выглядит нормально.
Извините, но я не понимаю, о чём вы спрашиваете?
Всё выглядит нормально.
Бывший ежедневный своп переименован провайдером как FVA, идентификатора которого не существует
Возможно ли его добавить?
https://www.mql5.com/ru/forum/160683/page2681#comment_58603395
Мне тоже хочется конкретики, но если бы она у меня была, я бы не задавал вопрос на форуме.
Бывший ежедневный своп переименован провайдером как FVA, идентификатора которого не существует
Возможно ли его добавить?
https://www.mql5.com/ru/forum/160683/page2681#comment_58603395
" Вы столкнулись с распространенной ситуацией в работе с внебиржевыми инструментами (OTC), особенно с CFD на акции (CFD on Stocks) или на другие базовые активы. То, что провайдер называет «корректировкой справедливой стоимости» (Fair Value Adjustment), действительно не является стандартным валютным свопом (FX Swap), и стандартные функции терминала (типа PositionGetDouble(POSITION_SWAP) ) не будут возвращать это значение.
Вот как классифицировать и считать эту корректировку.
1. Классификация: Своп или нет?
С точки зрения механики торгового терминала, это не своп.
Вывод: Это не своп. Это отдельная статья корректировок, связанная с дивидендами.
2. Классификация: Комиссия или нет?
С точки зрения терминологии, это не комиссия.
Вывод: Это не комиссия. Это корректировка баланса счета, моделирующая получение или выплату дивидендов.
3. Как считать эту коррекцию?
Поскольку стандартные функции не работают, рассчитывать эту величину необходимо самостоятельно, опираясь на данные от провайдера ликвидности или из спецификации контракта.
Логика расчета для одной акции в вашем портфеле:
Для длинной позиции (Buy / Long): На ваш баланс начисляется сумма, равная Дивиденд на акцию * Размер лота .
Для короткой позиции (Sell / Short): С вашего баланса списывается та же сумма.
Алгоритм для автоматизации:
Вам необходимо реализовать собственный механизм учета этих корректировок.
Таким образом, для корректного учета вы должны игнорировать стандартные функции получения свопа и самостоятельно обрабатывать данные о корпоративных событиях от вашего поставщика ликвидности, применяя к ним описанную выше логику расчета.
Алиса, вот, что говорит, по этому поводу.
Спасибо Алисе)
Уважаемые знатоки MQL4!
Допустим, некий индикатор или советник накинут на ТФ 1H. На открытии каждого нового бара данные принудительно обновляются при помощи функции RefreshRates(), работа индикатора/советника продолжается только после отдачи этой функцией значения true. Вопрос: будет ли произведено обновление данных в этот момент И ДЛЯ ДРУГИХ, младших ТФ? То есть, например, для М30, М15 и т.д. Или для каждого младшего ТФ также надо вызывать эту функцию отдельно? Ну и, чтобы два раза не вставать: если нет, то как можно максимально оперативно обновить данные для рабочего и младших ТФ, условно говоря, "одним махом"? Спасибо.
И второй вопрос из "другой оперы", по форуму (поскольку людей в техподдержке, судя по всему, здесь не осталось, а с электронными болванами я не общаюсь): я могу удалить свои старые сообщения, к кому мне следует обратиться с этой просьбой?
Спасибо Алисе)
RefreshRates()
Можно ли это исправить?