Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2680

Новый комментарий
 
Igor Nagorniuk #:
А, что, с Вами говорить). Если тут пишешь, а тебя потом удаляют " Причина: Размещение ответов от ИИ, не проверенных полностью на работоспособность не приветствуется и может наказываться баном " потом банят, хотя,я с ии я не знаком. Другие, тут пишут, "что этот чат для разработчиков и ИИ полностью под, запретом!". А Вы  выкладываете, "простынь от ИИ" и Вас не удаляют и не банят. Одним словом, двойные стандарты, мать иху! Вот по этому ту и не пишут, что и как можно исправить. Одним, словом, чат для своих. 

Если Вы в качестве ответа на вопрос выкладываете сырой код от ИИ с его же описанием от ИИ, но абсолютно неработоспособный, то это не помощь. Это только вред, флуд и спам.

С ИИ человек, задающий вопросы, может и сам пообщаться. И, скорее всего, он уже искал в поисковиках ответы, и обращался к ИИ, но затем пришёл сюда, чтобы всё-таки получить ответ от спецов. А ему опять портянку от ИИ предлагают. В этом случае это флуд.

Но, если человек получил код от ИИ и просит обсудить здесь его ошибки и подсказать как всё-таки сделать правильно, то Вы уже можете ему ответить (если знаете ответ). Самостоятельно ответить - поделиться своими знаниями и наработками. Это полезно, и это приветствуется. Даже, если идёт обсуждение кода, сгенерированного ИИ. Вы его совместными усилиями приводите в порядок, показывая как это можео сделать.

Разницу ощущаете? Тут не двойные стандарты, а две совершенно разные ситуации.

Для примера и понимания можете от сюда поглядеть обсуждение. Это не флуд. Это вполне нормальное обсуждение без обмана и подмены ответа от себя ответом от ИИ.

Попробуйте создать обычную текстовую многострочную метку на канвасе.
Попробуйте создать обычную текстовую многострочную метку на канвасе.
  • 2024.12.17
  • www.mql5.com
то при крупном размере шрифта и многострочной надписью. Есть ЛИ способы или методы более быстрого создания обводки для текста. Даже была мысль написать библиотеку быстрого вывода шрифтов и его плавного масштабирования
 
Igor Nagorniuk #:
А, что, с Вами говорить)

Уже же говорите и делитесь наболевшим, как и все мы тут.

Igor Nagorniuk #:
" Причина: Размещение ответов от ИИ, не проверенных полностью на работоспособность не приветствуется и может наказываться баном "

Мой "простынь от ИИ" таки был проверен на работоспособность. Хотя конечно и не решал полностью проблему и был лишь в качестве затравки.

 
Artyom Trishkin #:

Если Вы в качестве ответа на вопрос выкладываете сырой код от ИИ с его же описанием от ИИ, но абсолютно неработоспособный, то это не помощь. Это только вред, флуд и спам.

С ИИ человек, задающий вопросы, может и сам пообщаться. И, скорее всего, он уже искал в поисковиках ответы, и обращался к ИИ, но затем пришёл сюда, чтобы всё-таки получить ответ от спецов. А ему опять портянку от ИИ предлагают. В этом случае это флуд.

Но, если человек получил код от ИИ и просит обсудить здесь его ошибки и подсказать как всё-таки сделать правильно, то Вы уже можете ему ответить (если знаете ответ). Самостоятельно ответить - поделиться своими знаниями и наработками. Это полезно, и это приветствуется. Даже, если идёт обсуждение кода, сгенерированного ИИ. Вы его совместными усилиями приводите в порядок, показывая как это можео сделать.

Разницу ощущаете? Тут не двойные стандарты, а две совершенно разные ситуации.

Для примера и понимания можете от сюда поглядеть обсуждение. Это не флуд. Это вполне нормальное обсуждение без обмана и подмены ответа от себя ответом от ИИ.

А разве человек, не выдал "сырой код от ИИ"? И как понять, какой код "сырой", а какой рабочий: Что касается, меня, я сюда выложил, то, что кто то предложил идею, как можно выйти из определённой проблемы, а как Вы будите её использовать и какими методами Вы эту идею реализуете, это ваш  метод! Плагиат, ещё никто не отменял *( кстати, за, это тут, тоже банят) !!!!
 
Igor Nagorniuk #:
А разве человек, не выдал "сырой код от ИИ"? И как понять, какой код "сырой", а какой рабочий: Что касается, меня, я сюда выложил, то, что кто то предложил идею, как можно выйти из определённой проблемы, а как Вы будите её использовать и какими методами Вы эту идею реализуете, это ваш  метод! Плагиат, ещё никто не отменял *( кстати, за, это тут, тоже банят) !!!!

Будете "воевать" с правилами форума?

Нужно просто видеть контекст и отделять мух от котлет.

Кому дано, тот понимает и делает полезно для всех, кому не дано, тот воюет с правилами.

 
Artyom Trishkin #:

Будете "воевать" с правилами форума?

Нужно просто видеть контекст и отделять мух от котлет.

Кому дано, тот понимает и делает полезно для всех, кому не дано, тот воюет с правилами.

Нет, конечно, зачем, воевать))!!! Каждый остаётся, при своём! Однако, хотелось бы "прозрачных, честных правил". Если за ИИ, банят, то банят, всех), не зависимо, какой у него код (сырой или рабочий).
 
Igor Nagorniuk #:
Нет, конечно, зачем, воевать))!!! Каждый остаётся, при своём! Однако, хотелось бы "прозрачных, честных правил". Если за ИИ, банят, то банят, всех), не зависимо, какой у него код (сырой или рабочий).
Вижу, Вы не понимаете сути разговора. Покажите пример, где есть код от ИИ, который не удалён, и о котором Вы говорите.
 
Artyom Trishkin #:
Вижу, Вы не понимаете сути разговора. Покажите пример, где есть код от ИИ, который не удалён, и о котором Вы говорите.
Быстро, вы всё подчистили)!
 
Igor Nagorniuk #:
Быстро, вы всё подчистили)!
Не трогал ничего. Абсолютно.
 
Igor Nagorniuk #:
Быстро, вы всё подчистили)!
Если код создан ИИ и он во-первых рабочий, во-вторых - решает конкретную проблему, то кто же его будет удалять? Здесь к полезным вещам относятся разумно.
 

@Artyom Trishkin и желающие подсказать

Доброго времени 

Подскажите пожалуйста как это классифицировать: своп - не своп, комиссия - не комиссия 

Стандартные double  Swap() const или PositionGetDouble(POSITION_SWAP) не работают

Провайдер называет это корректировка справедливой стоимости

Чем эту коррекцию считать?

Заранее благодарю

1...267326742675267626772678267926802681268226832684268526862687...2693
Новый комментарий