Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2680
А, что, с Вами говорить). Если тут пишешь, а тебя потом удаляют " Причина: Размещение ответов от ИИ, не проверенных полностью на работоспособность не приветствуется и может наказываться баном " потом банят, хотя,я с ии я не знаком. Другие, тут пишут, "что этот чат для разработчиков и ИИ полностью под, запретом!". А Вы выкладываете, "простынь от ИИ" и Вас не удаляют и не банят. Одним словом, двойные стандарты, мать иху! Вот по этому ту и не пишут, что и как можно исправить. Одним, словом, чат для своих.
Если Вы в качестве ответа на вопрос выкладываете сырой код от ИИ с его же описанием от ИИ, но абсолютно неработоспособный, то это не помощь. Это только вред, флуд и спам.
С ИИ человек, задающий вопросы, может и сам пообщаться. И, скорее всего, он уже искал в поисковиках ответы, и обращался к ИИ, но затем пришёл сюда, чтобы всё-таки получить ответ от спецов. А ему опять портянку от ИИ предлагают. В этом случае это флуд.
Но, если человек получил код от ИИ и просит обсудить здесь его ошибки и подсказать как всё-таки сделать правильно, то Вы уже можете ему ответить (если знаете ответ). Самостоятельно ответить - поделиться своими знаниями и наработками. Это полезно, и это приветствуется. Даже, если идёт обсуждение кода, сгенерированного ИИ. Вы его совместными усилиями приводите в порядок, показывая как это можео сделать.
Разницу ощущаете? Тут не двойные стандарты, а две совершенно разные ситуации.
Для примера и понимания можете от сюда поглядеть обсуждение. Это не флуд. Это вполне нормальное обсуждение без обмана и подмены ответа от себя ответом от ИИ.
А, что, с Вами говорить)
Уже же говорите и делитесь наболевшим, как и все мы тут.
" Причина: Размещение ответов от ИИ, не проверенных полностью на работоспособность не приветствуется и может наказываться баном "
Мой "простынь от ИИ" таки был проверен на работоспособность. Хотя конечно и не решал полностью проблему и был лишь в качестве затравки.
А разве человек, не выдал "сырой код от ИИ"? И как понять, какой код "сырой", а какой рабочий: Что касается, меня, я сюда выложил, то, что кто то предложил идею, как можно выйти из определённой проблемы, а как Вы будите её использовать и какими методами Вы эту идею реализуете, это ваш метод! Плагиат, ещё никто не отменял *( кстати, за, это тут, тоже банят) !!!!
Будете "воевать" с правилами форума?
Нужно просто видеть контекст и отделять мух от котлет.
Кому дано, тот понимает и делает полезно для всех, кому не дано, тот воюет с правилами.
Нет, конечно, зачем, воевать))!!! Каждый остаётся, при своём! Однако, хотелось бы "прозрачных, честных правил". Если за ИИ, банят, то банят, всех), не зависимо, какой у него код (сырой или рабочий).
Вижу, Вы не понимаете сути разговора. Покажите пример, где есть код от ИИ, который не удалён, и о котором Вы говорите.
Быстро, вы всё подчистили)!
@Artyom Trishkin и желающие подсказать
Доброго времени
Подскажите пожалуйста как это классифицировать: своп - не своп, комиссия - не комиссия
Стандартные double Swap() const или PositionGetDouble(POSITION_SWAP) не работают
Провайдер называет это корректировка справедливой стоимости
Чем эту коррекцию считать?
Заранее благодарю