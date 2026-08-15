Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2741
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В общем есть один стрелочный индикатор, исходника нет. Индикатор рисует и перерисовывает стрелки. А еще выдает алерты и записи о них в журнал.
Некоторые стрелки удаляет, а те что с алертами - уже не удаляет. Буферы при этом одни и те-же.
Жёлтым противоречие?
Нужны именно те сигналы которые идут по алертам (дублирует в журнал), а не по стрелкам.
Добрый день!
Подскажите пожалуйста как выбирать позицию по имени инструмента и магическому номеру для дальнейшей работы. При помощи "SelectByMagic". ??
Добрый день!
Подскажите пожалуйста как выбирать позицию по имени инструмента и магическому номеру для дальнейшей работы. При помощи "SelectByMagic". ??
Подскажите пожалуйста как выбирать позицию по имени инструмента и магическому номеру для дальнейшей работы. При помощи "SelectByMagic". ??
Встречный вопрос - а Вы в функции OnInit() устанавливали идентификатор эксперта? Если не устанавливали, то никогда не сможете его выбрать!
С уважением, Владимир.
Встречный вопрос - а Вы в функции OnInit() устанавливали идентификатор эксперта? Если не устанавливали, то никогда не сможете его выбрать!
С уважением, Владимир.
Привет Владимир. Как было сказано в………
«Боря, ты не прав…»
Сюда можно вставить любой магик. Не обязательно он должен быть записан в переменную функцией SelectByMagic(). И даже больше могу сказать: в классе Trade\PositionInfo.mqh переменная
напрямую недоступна.
Сюда можно вставить любой магик.
Привет, Алексей! Ты правильно подметил, что можно вставить. Открытым остался только один вопрос - автор вопроса вставил его или нет? )
С уважением, Владимир.
Я хочу именно через библиотеку
Приветствую. Заметил что появились API ключи.
А есть ли какая-то документация по их использованию? Пока вот это
https://www.mql5.com/ru/book/common
единственное что нашел, но тут никакой конкретики.