Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2731

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Igor Nagorniuk #:
График, баров и цен где ????????????? Если, ты не понял, конкретно, давай сделаем так, ты выберешь пару, ставишь, вилы эндрюса на график, потом задаёшь вопрос. Да, ко мне можно на ТЫ, без проблем !!!!!!!!!!!!! Расчёт вил, рассчитываются, по многим параметрам, в том числе и по волотильности, конкретного инструмента !

Ещё раз:

Тянешь за хвост Вилы Эндрюса и они сами удлиняются

В режиме отключённых галочек







Вопрос: по какой логике вычисляется длина вил и уровней, когда вытягиваешь хвост? Или это константа? (в 5 раз больше хвоста? в 6 раз? Какое основание у константы? Вольное?)

Просто в документации не нашёл, а чатботы вообще не вдупляют, что я хочу у них спросить и тоже меняют тему на фибо-соотношения между уровнями. 

 
Ivan Butko #:

Ещё раз:

Тянешь за хвост Вилы Эндрюса и они сами удлиняются

В режиме отключённых галочек

Вопрос: по какой логике вычисляется длина вил и уровней, когда вытягиваешь хвост? Или это константа? (в 5 раз больше хвоста? в 6 раз? Какое основание у константы? Вольное?)


Просто в документации не нашёл, а чатботы вообще не вдупляют, что я хочу у них спросить и тоже меняют тему на фибо-соотношения между уровнями. 

заинтересовал ваш вопрос.., померял... - результат таков... 

ручка - 17 баров - вилы - 100 баров

ручка - 22 баров - вилы - 132 баров

ручка - 24 баров - вилы - 144 баров

ручка - 36 баров - вилы - 216 баров и т.д.

вывод - отношение ручки к вилам 1/6... удачи...

 
Aeon_Ray #:

заинтересовал ваш вопрос.., померял... - результат таков... 

ручка - 17 баров - вилы - 100 баров

ручка - 22 баров - вилы - 132 баров

ручка - 24 баров - вилы - 144 баров

ручка - 36 баров - вилы - 216 баров и т.д.

вывод - отношение ручки к вилам 1/6... удачи...

Да, я уже в курсе, что 1 к 6, сам также высчитал

Меня интересует, есть ли в этом сакральный (технический) смысл или просто разработчики так решили (для визуального удобства).
 
Ivan Butko #:
Да, я уже в курсе, что 1 к 6, сам также высчитал

Меня интересует, есть ли в этом сакральный (технический) смысл или просто разработчики так решили (для визуального удобства).
... у меня мелькнула мысль, что в длину вил (время тренда) заложены отношения "фибо" к историческим пикам... но нет, видимо от фонаря...
 
Aeon_Ray #:
... у меня мелькнула мысль, что в длину вил (время тренда) заложены отношения "фибо" к историческим пикам... но нет, видимо от фонаря...
Думаю вы ерундой занимаетесь. Если крупному игроку понадобилось что-то прикупить, он прикупит не глядя ни на какие параллельные прямые. Он будет или подкреплять стабильность экономики покупкой реального золота, или продаст его если цена сильно взлетела, как было несколько денй назад.
Золото на мировом рынке торгуется в долларах за унцию. Чем выше курс доллара, тем дороже золото - странам приходится вкладывать более дорогие баксы в покупку одной унции. Спрос на него падает. Ни кому не интересно покупать дорогой товар.
И ни какие вилы тут не авторитет. Но! Что нас ждёт в долгосрочной перспективе? Рано или поздно ситуация между США и Ираном урегулируется. Это укрепит приупавшее сейчас золото. Поэтому аналитики и пророчат рост его цены к новому году.
Я вот тоже склонен прикупить его в долгосрок. На период пол-года - год.
 
Vitaly Murlenko #:
Думаю вы ерундой занимаетесь. 

Думаю вы не в ту тему попали ... вопрос был о свойствах инструмента тех. анализа, и золото тут никаким боком... удачи...

 
Vitaly Murlenko #:
Думаю вы ерундой занимаетесь. Если крупному игроку понадобилось что-то прикупить, он прикупит не глядя ни на какие параллельные прямые.

но он их сформирует

то есть берём в зубы статистику, выявляем рейт (наклон/тангенс) типичного движа и отклонения от него.

"Вилами" размечаем и торгуем уже не в слепую

Вилами потому-что единственный более-менее неглючный канал из всех доступных. Фибы можно убрать, они там для красот

 
Maxim Kuznetsov #:

но он их сформирует

Ничего никто не формирует, и ваши линии попадают "абы-как".

Перенесите их в будущее на неделю вперёд, или нарисуйте примерное такие/любые - через неделю получите ровно такую-же картину. Цена будет ходить между ними, и сигналы к покупке/продаже будут как и сейчас 50/50, то есть - их не будет.

Потом можно смело заявить: "линии сформировали цену"

Ну видно же, что цена в нарисованных каналах ходит рандомно и бессистемно.

P.S. Только Рена может ценой управлять, торгую по 100 лотов

 
Vitaly Muzichenko #:

Ничего никто не формирует, и ваши линии попадают "абы-как".

Перенесите их в будущее на неделю вперёд, или нарисуйте примерное такие/любые - через неделю получите ровно такую-же картину. Цена будет ходить между ними, и сигналы к покупке/продаже будут как и сейчас 50/50, то есть - их не будет.

Потом можно смело заявить: "линии сформировали цену"

Ну видно же, что цена в нарисованных каналах ходит рандомно и бессистемно.

P.S. Только Рена может ценой управлять, торгую по 100 лотов

Виталий, я-же не просто так говорю...это проверено

вот шайтан-арба нарисованная авто-тулзами при открытии сего дня на упомянутом XAUUSD

 
Maxim Kuznetsov #:

Виталий, я-же не просто так говорю...это проверено

вот шайтан-арба нарисованная авто-тулзами при открытии сего дня на упомянутом XAUUSD

как-бы в продолжение, про графический анализ

ситуация ещё не разрешена, это прямо вот текущий момент.

могу быть не прав, вечером проверим

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