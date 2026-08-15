Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2731
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График, баров и цен где ????????????? Если, ты не понял, конкретно, давай сделаем так, ты выберешь пару, ставишь, вилы эндрюса на график, потом задаёшь вопрос. Да, ко мне можно на ТЫ, без проблем !!!!!!!!!!!!! Расчёт вил, рассчитываются, по многим параметрам, в том числе и по волотильности, конкретного инструмента !
Ещё раз:
Тянешь за хвост Вилы Эндрюса и они сами удлиняются
В режиме отключённых галочек
Вопрос: по какой логике вычисляется длина вил и уровней, когда вытягиваешь хвост? Или это константа? (в 5 раз больше хвоста? в 6 раз? Какое основание у константы? Вольное?)
Просто в документации не нашёл, а чатботы вообще не вдупляют, что я хочу у них спросить и тоже меняют тему на фибо-соотношения между уровнями.
Ещё раз:
Тянешь за хвост Вилы Эндрюса и они сами удлиняются
В режиме отключённых галочек
Вопрос: по какой логике вычисляется длина вил и уровней, когда вытягиваешь хвост? Или это константа? (в 5 раз больше хвоста? в 6 раз? Какое основание у константы? Вольное?)
Просто в документации не нашёл, а чатботы вообще не вдупляют, что я хочу у них спросить и тоже меняют тему на фибо-соотношения между уровнями.
заинтересовал ваш вопрос.., померял... - результат таков...
ручка - 17 баров - вилы - 100 баров
ручка - 22 баров - вилы - 132 баров
ручка - 24 баров - вилы - 144 баров
ручка - 36 баров - вилы - 216 баров и т.д.
вывод - отношение ручки к вилам 1/6... удачи...
заинтересовал ваш вопрос.., померял... - результат таков...
ручка - 17 баров - вилы - 100 баров
ручка - 22 баров - вилы - 132 баров
ручка - 24 баров - вилы - 144 баров
ручка - 36 баров - вилы - 216 баров и т.д.
вывод - отношение ручки к вилам 1/6... удачи...
Меня интересует, есть ли в этом сакральный (технический) смысл или просто разработчики так решили (для визуального удобства).
Да, я уже в курсе, что 1 к 6, сам также высчитал
Меня интересует, есть ли в этом сакральный (технический) смысл или просто разработчики так решили (для визуального удобства).
... у меня мелькнула мысль, что в длину вил (время тренда) заложены отношения "фибо" к историческим пикам... но нет, видимо от фонаря...
Думаю вы ерундой занимаетесь.
Думаю вы не в ту тему попали ... вопрос был о свойствах инструмента тех. анализа, и золото тут никаким боком... удачи...
Думаю вы ерундой занимаетесь. Если крупному игроку понадобилось что-то прикупить, он прикупит не глядя ни на какие параллельные прямые.
но он их сформирует
то есть берём в зубы статистику, выявляем рейт (наклон/тангенс) типичного движа и отклонения от него.
"Вилами" размечаем и торгуем уже не в слепую
Вилами потому-что единственный более-менее неглючный канал из всех доступных. Фибы можно убрать, они там для красот
но он их сформирует
Ничего никто не формирует, и ваши линии попадают "абы-как".
Перенесите их в будущее на неделю вперёд, или нарисуйте примерное такие/любые - через неделю получите ровно такую-же картину. Цена будет ходить между ними, и сигналы к покупке/продаже будут как и сейчас 50/50, то есть - их не будет.
Потом можно смело заявить: "линии сформировали цену"
Ну видно же, что цена в нарисованных каналах ходит рандомно и бессистемно.
P.S. Только Рена может ценой управлять, торгую по 100 лотов
Ничего никто не формирует, и ваши линии попадают "абы-как".
Перенесите их в будущее на неделю вперёд, или нарисуйте примерное такие/любые - через неделю получите ровно такую-же картину. Цена будет ходить между ними, и сигналы к покупке/продаже будут как и сейчас 50/50, то есть - их не будет.
Потом можно смело заявить: "линии сформировали цену"
Ну видно же, что цена в нарисованных каналах ходит рандомно и бессистемно.
P.S. Только Рена может ценой управлять, торгую по 100 лотов
Виталий, я-же не просто так говорю...это проверено
вот шайтан-арба нарисованная авто-тулзами при открытии сего дня на упомянутом XAUUSD
Виталий, я-же не просто так говорю...это проверено
вот шайтан-арба нарисованная авто-тулзами при открытии сего дня на упомянутом XAUUSD
как-бы в продолжение, про графический анализ
ситуация ещё не разрешена, это прямо вот текущий момент.
могу быть не прав, вечером проверим