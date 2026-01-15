Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2681
@Artyom Trishkin и желающие подсказать
Доброго времени
Подскажите пожалуйста как это классифицировать: своп - не своп, комиссия - не комиссия
Стандартные double Swap() const или PositionGetDouble(POSITION_SWAP) не работают
Провайдер называет это корректировка справедливой стоимости
Чем эту коррекцию считать?
Заранее благодарю
А что за брокер? Какой терминал? Чем торгуете?
В истории появляется как FVA, тоесть, можно попытаться вычислить из истории с помощью ENUM_DEAL_TYPE
Как эту коррекцию возможно узнать до заключения сделки?
Заранее благодарю
Поможет ли это ответить на мой вопрос?
Как уже было сказано, это балансовая операция. Поэтому она не имеет привязки к какой-то конкретной позиции в системе учета сделок и позиций в MetaTrader5. То есть ваш брокер (как бы он ни назывался) использует ещё какую-то дополнительную внешнюю систему учета ваших позиций, которая генерирует дополнительные операции списания/пополнения определённых сумм на счёте за каждую позицию (если правильно понимаю то, что вы показали на скриншоте). Размеры этих списаний опубликованы на сайте брокера. Из скриншота не понятно, применяются ли для разных символов одинаковые значения FVA, или для каждого символа они свои. В любом случае, как называются символы абсолютно не важно.
Поэтому в MQL5 у функций получения свойств позиций просто нет отдельного свойства, через которое можно было бы получить значения этих коррекций. Остаётся только постфактум смотреть на историю сделок, среди которых есть сделки списания/пополнения, относящиеся не к вашим списаниям/пополнениям, а брокерским. Как их выделять в советнике, это уже другой вопрос.
Заранее их учесть эти коррекции можно, наверное, только если перенести информацию о размерах коррекций в исходный код советника и затем использовать её в вычислениях. Если их размеры не меняются ежедневно, то, возможно, стоит это сделать.
Подскажите как получить время начала открытия дня на текущем символе
интересует например XAUUSD у него должно быть открытие 01 час,
такая функция показывает
2025.11.27 00:00, должно быть 01 час
пытаюсь нарисовать трендовую линию от открытия дня, и не получается привязаться к символам которые открываются не в 00 часов,
т.е. если задать стартовую точку на трендовой линии 00 часов, а торговый день по символу начинается позже (MOEX например), то линия привязывается ко времени на один бар назад, выглядит это так:
Это балансовая операция, проведённая брокером. До заключения сделки вы не узнаете никак о его намерениях что-либо скорректировать на счёте.
Как уже было сказано, это балансовая операция.
Подскажите как получить время начала открытия дня на текущем символе
интересует например XAUUSD у него должно быть открытие 01 час,
такая функция показывает
такая функция показывает время открытия дневного таймфрейма по времени сервера, что иногда отличается от времени где Вы сейчас находитесь
