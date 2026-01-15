Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2681

VVT #:

@Artyom Trishkin и желающие подсказать

Доброго времени 

Подскажите пожалуйста как это классифицировать: своп - не своп, комиссия - не комиссия 

Стандартные double  Swap() const или PositionGetDouble(POSITION_SWAP) не работают

Провайдер называет это корректировка справедливой стоимости

Чем эту коррекцию считать?

Заранее благодарю

А что за брокер? Какой терминал? Чем торгуете?
 
Igor Nagorniuk #:
А что за брокер? Какой терминал? Чем торгуете?
Поможет ли это ответить на мой вопрос?
 
В истории появляется как FVA, тоесть, можно попытаться вычислить из истории с помощью ENUM_DEAL_TYPE


Как эту коррекцию возможно узнать до заключения сделки?

Заранее благодарю

 
Это балансовая операция, проведённая брокером. До заключения сделки вы не узнаете никак о его намерениях что-либо скорректировать на счёте.
 
Да, поможет!
 
Как уже было сказано, это балансовая операция. Поэтому она не имеет привязки к какой-то конкретной позиции в системе учета сделок и позиций в MetaTrader5. То есть ваш брокер (как бы он ни назывался) использует ещё какую-то дополнительную внешнюю систему учета ваших позиций, которая генерирует дополнительные операции списания/пополнения определённых сумм на счёте за каждую позицию (если правильно понимаю то, что вы показали на скриншоте). Размеры этих списаний опубликованы на сайте брокера. Из скриншота не понятно, применяются ли для разных символов одинаковые значения FVA, или для каждого символа они свои. В любом случае, как называются символы абсолютно не важно.

Поэтому в MQL5 у функций получения свойств позиций просто нет отдельного свойства, через которое можно было бы получить значения этих коррекций. Остаётся только постфактум смотреть на историю сделок, среди которых есть сделки списания/пополнения, относящиеся не к вашим списаниям/пополнениям, а брокерским. Как их выделять в советнике, это уже другой вопрос.

Заранее их учесть эти коррекции можно, наверное, только если перенести информацию о размерах коррекций в исходный код советника и затем использовать её в вычислениях. Если их размеры не меняются ежедневно, то, возможно, стоит это сделать.

 

Подскажите как получить время начала открытия дня на текущем символе

интересует например XAUUSD  у него должно быть открытие 01 час,


такая функция показывает

2025.11.27 00:00, должно быть 01 час

datetime dayStartTime = iTime(_Symbol, PERIOD_D1, 0);
Print(TimeToString(dayStartTime));

пытаюсь нарисовать трендовую линию от открытия дня, и не получается привязаться к символам которые открываются не в 00 часов,

т.е. если задать стартовую точку на трендовой линии 00 часов, а торговый день по символу начинается позже (MOEX например), то линия привязывается ко времени на один бар назад, выглядит это так:


 
Artyom Trishkin #:
Это балансовая операция, проведённая брокером. До заключения сделки вы не узнаете никак о его намерениях что-либо скорректировать на счёте.
Yuriy Bykov #:

Как уже было сказано, это балансовая операция. 

Благодарю за ответ
Суть я понял
Дело в том, что эта коррекция раньше была плавающим свопом и, индивидульна для каждого символа, соответственно я мог расчитывать этот своп до открытия позиции
Совсем недавно провайдер назвал это по другому и советник перестал отпрвлять ордер на открытие в связи с нулевым значением свопа, тоесть, не знаю как сейчас делать предварительные расчёты
Перепробовал другие методы, но к сожалению эта FVA ничем не распознаётся, хотя по сути является тем же самым запланированным свопом, который должен появляться в свойствах символа и как то распознаваться
Как я понимаю подходящего инструмента нет, остаётся вводить значения этой коррекции вручную, печально
 
lynxntech #:

Подскажите как получить время начала открытия дня на текущем символе

интересует например XAUUSD  у него должно быть открытие 01 час,


такая функция показывает


такая функция показывает время открытия дневного таймфрейма по времени сервера, что иногда отличается от времени где Вы сейчас находитесь

 
VVT #:

такая функция показывает время открытия дневного таймфрейма по времени сервера, что иногда отличается от времени где Вы сейчас находитесь

мне нужно время Терминала. для работы с объектами, как впрочем и любые другие
