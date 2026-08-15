Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2727
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Не имею опыта работы с советниками. Хочу попросить ИИ написать советник-перевертыш на основе простейшего индикатора. Вопрос людям опытным: как обычно решается вопрос неудачи при открытии позиции? Допустим, исчезла связь или имеет место глюк "no prices". Нужно ли в техзадании просить ИИ делать какое-то количество попыток, после чего делать то-то и то-то, или это как бы делается по умолчанию в любом эксперте и лучше не лезть? И в какой раздел кода смотреть, как машинка это написала?
PS советник для форекса, не биржа
Сначала сделать основную логику, проверить систему и выбросить. Если вдруг получится минимально достойное - вероятность 0.5%, тогда дописывать всякие приблуды для реальных условий.
Сначала сделать основную логику, проверить систему и выбросить. Если вдруг получится минимально достойное - вероятность 0.5%, тогда дописывать всякие приблуды для реальных условий.
Я 20 лет в торговле, это всё мне понятно стало давно :) Потому, собственно, советниками и не пользовался. Давайте переформулирую вопрос. Насколько рабочим в реале может являться такое решение: при технической невозможности открыть позицию, советник отправляет мне push. Это надёжно? Я сам в коде понимаю почти ничего, хочется не переусложнять задачу для ИИ и не утяжелять код, если этот вопрос с открытием позиций принципиальным не является.
Смеха ради, вот первый блин. Совсем не плохо.
Я 20 лет в торговле, это всё мне понятно стало давно :) Потому, собственно, советниками и не пользовался. Давайте переформулирую вопрос. Насколько рабочим в реале может являться такое решение: при технической невозможности открыть позицию, советник отправляет мне push. Это надёжно? Я сам в коде понимаю почти ничего, хочется не переусложнять задачу для ИИ и не утяжелять код, если этот вопрос с открытием позиций принципиальным не является.
Смеха ради, вот первый блин. Совсем не плохо.
Делать несколько попыток открытия/закрытия, при этом контролировать ошибки возвращённые сервером.
После неудачи к примеру на 5-й итерации - отправить push.
Делать несколько попыток открытия/закрытия, при этом контролировать ошибки возвращённые сервером.
После неудачи к примеру на 5-й итерации - отправить push.
Понял, так ему и скажу, спасибо.
Не имею опыта работы с советниками. Хочу попросить ИИ написать советник-перевертыш на основе простейшего индикатора. Вопрос людям опытным: как обычно решается вопрос неудачи при открытии позиции? Допустим, исчезла связь или имеет место глюк "no prices". Нужно ли в техзадании просить ИИ делать какое-то количество попыток, после чего делать то-то и то-то, или это как бы делается по умолчанию в любом эксперте и лучше не лезть? И в какой раздел кода смотреть, как машинка это написала?
PS советник для форекса, не биржа
5 итераций могут пройти за секунду, надо исходя из кода ошибки определять продолжение, ожидание или отмена.
Ну, искусственный мозг мне сделал 3 попытки через 300 миллисекунд, я поменял на 5, потом идет push. На нормальном рынке этого должно быть достаточно, а вот чего делать (особенно на форексе), когда котировки виснут... это проблема с советниками, да и вообще проблема. Я на бирже уже и забыл про такие затыки, но вернулся на форекс, и уже в прошлую среду котировка по евродоллару как прыгнет вверх, свечки не отрисовываются, торговые ордера не принимаются, короче, кошмар. Но это хоть внутри диапазона, а если бы прорыв, это могло вообще дорого бы обойтись...
@Nilog напиши правильное и логическое ТЗ (техническое задание), где будут прописаны : логика открытия и закрытие позиций, лотс, магик проскальзывание, риск и многое другое.
Да, спасибо мне подсказали насчет ИИ, я и не знал, что он так чётко работает, по крайней мере, в рамках простых алгоритмов. Впечатлился. Правда, стоит добавить чуток дополнительной логики, и всё, виснет, начинает зараза деньги жрать через ошибки генерации... Я так понимаю, если дело на тысячи строк пойдет, всё станет совсем не так радужно. Но в принципе, чтобы пару полезных костылей сделать, вполне годится, это уже само по себе впечатляет, особенно ленивую свинью вроде меня, которая уже на этапе изучения типов переменных хочет на всё плюнуть и бросить эту дебильную схоластику.
Пользую ботхаб, пока устраивает, но усложнять боюсь - ошибки лезут, даже не в коде, а в процессе генерации. Раз, и триста рублей в мусорном ведре. Да если б раз...
Посмотрите в котабазе "перевертыш", гоняйте его в тестере и модернизируйте. Оно всегда выйдет в плюс, если хватит депозита на пересиживание.
Не имею опыта работы с советниками. Хочу попросить ИИ написать советник-перевертыш на основе простейшего индикатора. Вопрос людям опытным: как обычно решается вопрос неудачи при открытии позиции? Допустим, исчезла связь или имеет место глюк "no prices". Нужно ли в техзадании просить ИИ делать какое-то количество попыток, после чего делать то-то и то-то, или это как бы делается по умолчанию в любом эксперте и лучше не лезть? И в какой раздел кода смотреть, как машинка это написала?
PS советник для форекса, не биржа