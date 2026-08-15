Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2729
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Странная штука. Кажется, он поломанный.
У кого-нибудь есть этот индикатор? Или как он называется? Ростелеком не даёт скачать, даже посмотреть не даёт. :(
название какое? Скинь как называется. из 2 индикаторов, нужно выбрать один правильный ))))). Да Вы, шутник, как я погляжу)
название какое? Скинь как называется. из 2 индикаторов, нужно выбрать один правильный ))))). Да Вы, шутник, как я погляжу)
Или вы про про двух верхних? Мне казалось, что я их здесь скачал. Это Cycle.mq4. Я сделал Лайт версию, она ничем особенно не отличается от cycle_kroufr_version.
А сверху наложил МА и ССI.
название какое? Скинь как называется. из 2 индикаторов, нужно выбрать один правильный ))))). Да Вы, шутник, как я погляжу)
Починил. Формула была в режиме «самоед», прогревается сама от себя, каждый раз нужно считать с самого начала. Похожа на пятую секретную скользящую среднюю из МТ4.
Написано, что должен всех порвать.
Ehlers Early Onset Trend — технический индикатор, разработанный Джоном Ф. Элерсом (John F. Ehlers) на основе нелинейного преобразования quotient transform (QT). Он предназначен для раннего обнаружения трендов и определения продолжительности их действия, минимизируя запаздывание, характерное для традиционных индикаторов на основе скользящих средних.
Или вы про про двух верхних? Мне казалось, что я их здесь скачал. Это Cycle.mq4. Я сделал Лайт версию, она ничем особенно не отличается от cycle_kroufr_version.
А сверху наложил МА и ССI.
Это какая-то константа?
В документации вроде нет такой информации
Andrei Savchenko #:
Ehlers Early Onset Trend — технический индикатор, разработанный Джоном Ф. Элерсом (John F. Ehlers) на основе нелинейного преобразования quotient transform (QT). Он предназначен для раннего обнаружения трендов и определения продолжительности их действия, минимизируя запаздывание, характерное для традиционных индикаторов на основе скользящих средних.
Неужели найден Грааль и теперь число долларовых трильярдеров начнёт расти со скоростью роста численности грибов после дождя?! Становится страшно за судьбу рынка Форекс!!! ))
Этот индикатор, в большей степени, достоин темы Интересное и Юмор. Особенно из-за вот этой фразы - предназначен для определения продолжительности действия тренда. ))
С уважением, Владимир.
Неужели найден Грааль и теперь число долларовых трильярдеров начнёт расти со скоростью роста численности грибов после дождя?! Становится страшно за судьбу рынка Форекс!!! ))
Этот индикатор, в большей степени, достоин темы Интересное и Юмор. Особенно из-за вот этой фразы - предназначен для определения продолжительности действия тренда. ))
С уважением, Владимир.
Я не знаю, что вам ответить. Но я попробую.
Нет, потому что всё в ручном управлении.
Не, потому что нет столько денег. Максимум миллионеры.
Да, есть такое.
Да, приятный индикатор.
И вам, тем же концом по тому же месту.