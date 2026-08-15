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5 минут ожидания и в монохромном режиме я увидел ссылку. Всё, я его стырил. :)
 

Странная штука. Кажется, он поломанный.

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Andrei Savchenko #:

У кого-нибудь есть этот индикатор? Или как он называется? Ростелеком не даёт скачать, даже посмотреть не даёт. :( 


название какое? Скинь как называется. из 2 индикаторов, нужно выбрать один правильный ))))). Да Вы, шутник, как я погляжу)

 
Я что-то не понял вас. Меня заинтересовал индикатор на картинке, название не видно, На картинку нажал, Чебурнет не выпускает, вышел покурить, а там еле-еле страница загрузилась, но файл, прикреплённый к сообщению, видно. Была какая-то новость, что скорость могут ограничивать до 16 Кб для западных обманщиков, чтобы мы спали спокойно без их пропаганды. Мне повезло. Я нажал, и он скачался. Я всех поздравил и выложил его. Я сейчас в магазин ходил, я его ещё не юзал. На днях посмотрю, если что-то интересное, я обязательно вам покажу.
 
Igor Nagorniuk #:

название какое? Скинь как называется. из 2 индикаторов, нужно выбрать один правильный ))))). Да Вы, шутник, как я погляжу)

Или вы про про двух верхних? Мне казалось, что я их здесь скачал. Это Cycle.mq4. Я сделал Лайт версию, она ничем особенно не отличается от cycle_kroufr_version.

А сверху наложил МА и ССI.

Файлы:
Cycle_hlitet.mq4  6 kb
 
Igor Nagorniuk #:

название какое? Скинь как называется. из 2 индикаторов, нужно выбрать один правильный ))))). Да Вы, шутник, как я погляжу)

Починил. Формула была в режиме «самоед», прогревается сама от себя, каждый раз нужно считать с самого начала. Похожа на пятую секретную скользящую среднюю из МТ4.

Написано, что должен всех порвать.


Ehlers Early Onset Trend — технический индикатор, разработанный Джоном Ф. Элерсом (John F. Ehlers) на основе нелинейного преобразования quotient transform (QT). Он предназначен для раннего обнаружения трендов и определения продолжительности их действия, минимизируя запаздывание, характерное для традиционных индикаторов на основе скользящих средних.

 
Andrei Savchenko #:

Или вы про про двух верхних? Мне казалось, что я их здесь скачал. Это Cycle.mq4. Я сделал Лайт версию, она ничем особенно не отличается от cycle_kroufr_version.

А сверху наложил МА и ССI.

спасибо, за разъяснение
 
Подскажите, пожалуйста, по какой логике строится соотношение длин вил эндрюса по отношению к своему хвосту?

Это какая-то константа?

В документации вроде нет такой информации

 

Andrei Savchenko #:

Ehlers Early Onset Trend — технический индикатор, разработанный Джоном Ф. Элерсом (John F. Ehlers) на основе нелинейного преобразования quotient transform (QT). Он предназначен для раннего обнаружения трендов и определения продолжительности их действия, минимизируя запаздывание, характерное для традиционных индикаторов на основе скользящих средних.

Неужели найден Грааль и теперь число долларовых трильярдеров начнёт расти со скоростью роста численности грибов после дождя?! Становится страшно за судьбу рынка Форекс!!! ))

Этот индикатор, в большей степени, достоин темы Интересное и Юмор. Особенно из-за вот этой фразы - предназначен для определения продолжительности действия тренда. )) 

С уважением, Владимир.

 
MrBrooklin #:

Неужели найден Грааль и теперь число долларовых трильярдеров начнёт расти со скоростью роста численности грибов после дождя?! Становится страшно за судьбу рынка Форекс!!! ))

Этот индикатор, в большей степени, достоин темы Интересное и Юмор. Особенно из-за вот этой фразы - предназначен для определения продолжительности действия тренда. )) 

С уважением, Владимир.

Я не знаю, что вам ответить. Но я попробую.

Нет, потому что всё в ручном управлении.

Не, потому что нет столько денег. Максимум миллионеры.

Да, есть такое.

Да, приятный индикатор.

И вам, тем же концом по тому же месту.

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