Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2728
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А что если попросить ИИ ответить на эти вопросы?
Вы машинку еще про смысл жизни спросите.
Из моего краткого (пара дней) знакомства с ИИ я уже легко заметил ограничения. Добавишь немного условий - и оно начинает греться и тупить. Думаю, дело тут в экспоненте. А это страшная вещь, экспонента. Есть физические ограничения, которые программно, скорее всего, непреодолимы.
Ну, искусственный мозг мне сделал 3 попытки через 300 миллисекунд, я поменял на 5, потом идет push. На нормальном рынке этого должно быть достаточно, а вот чего делать (особенно на форексе), когда котировки виснут... это проблема с советниками, да и вообще проблема. Я на бирже уже и забыл про такие затыки, но вернулся на форекс, и уже в прошлую среду котировка по евродоллару как прыгнет вверх, свечки не отрисовываются, торговые ордера не принимаются, короче, кошмар. Но это хоть внутри диапазона, а если бы прорыв, это могло вообще дорого бы обойтись...
Да, спасибо мне подсказали насчет ИИ, я и не знал, что он так чётко работает, по крайней мере, в рамках простых алгоритмов. Впечатлился. Правда, стоит добавить чуток дополнительной логики, и всё, виснет, начинает зараза деньги жрать через ошибки генерации... Я так понимаю, если дело на тысячи строк пойдет, всё станет совсем не так радужно. Но в принципе, чтобы пару полезных костылей сделать, вполне годится, это уже само по себе впечатляет, особенно ленивую свинью вроде меня, которая уже на этапе изучения типов переменных хочет на всё плюнуть и бросить эту дебильную схоластику.
Пользую ботхаб, пока устраивает, но усложнять боюсь - ошибки лезут, даже не в коде, а в процессе генерации. Раз, и триста рублей в мусорном ведре. Да если б раз...
Только, я где то, читал, что, за ним (за ии), нужно бдить строго!, в особенность за структурой кода, по причине того, что, технология ии сама может удалять и прописывать свою логику !!!!!!!!!!! Так, что, в конце работы, тз может не совподат!
Это как вообще? Его попросили за молоком сходить, а он соседу руку топором оттяпал?
Это как вообще? Его попросили за молоком сходить, а он соседу руку топором оттяпал?
Ну, искусственный мозг мне сделал 3 попытки через 300 миллисекунд, я поменял на 5, потом идет push. На нормальном рынке этого должно быть достаточно, а вот чего делать (особенно на форексе), когда котировки виснут... это проблема с советниками, да и вообще проблема. Я на бирже уже и забыл про такие затыки, но вернулся на форекс, и уже в прошлую среду котировка по евродоллару как прыгнет вверх, свечки не отрисовываются, торговые ордера не принимаются, короче, кошмар. Но это хоть внутри диапазона, а если бы прорыв, это могло вообще дорого бы обойтись...
Да, спасибо мне подсказали насчет ИИ, я и не знал, что он так чётко работает, по крайней мере, в рамках простых алгоритмов. Впечатлился. Правда, стоит добавить чуток дополнительной логики, и всё, виснет, начинает зараза деньги жрать через ошибки генерации... Я так понимаю, если дело на тысячи строк пойдет, всё станет совсем не так радужно. Но в принципе, чтобы пару полезных костылей сделать, вполне годится, это уже само по себе впечатляет, особенно ленивую свинью вроде меня, которая уже на этапе изучения типов переменных хочет на всё плюнуть и бросить эту дебильную схоластику.
Пользую ботхаб, пока устраивает, но усложнять боюсь - ошибки лезут, даже не в коде, а в процессе генерации. Раз, и триста рублей в мусорном ведре. Да если б раз...
Вы случайно не в МТ4 это всё делаете?
Если так, то удалите МТ4 и установите МТ5 = проблем в разы меньше.
Вы случайно не в МТ4 это всё делаете?
Если так, то удалите МТ4 и установите МТ5 = проблем в разы меньше.
MT5, работаем, что дает брокер (Альфа-банк). Да у нас брокеров то осталось... 4 штуки из них половина нерабочие.
Добрый вечер. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА...
Установил скрипт для стрелочного индикатора на график с золотом на котором был стрелочный советник. График завис и котировки не поступают. Спросил ИИ что делать. Не помогло. Что было сделано:
- удалил все котировки в архиве, удалил золото в папке history, удалил мт4 на VPS, установил мт4 на ноутбуке, ввел сервер Робофорекс Прайм, не помогло. Ввел сервер Робофорекс Цент5. Не помогло. Остальные валюты грузит. Золото на том же месте, где и зависло. Словно кабель отрезали. Прошло 4 часа , нервы не выдерживают.
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА....
У кого-нибудь есть этот индикатор? Или как он называется? Ростелеком не даёт скачать, даже посмотреть не даёт. :(