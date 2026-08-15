Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2737
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Всеи доброго времени суток. Вопрос по тестеру МТ5.
10018
TRADE_RETCODE_MARKET_CLOSED
Рынок закрыт
Ордера не открываются из за этой ошибки исключительно на свечах - 0 часов и 23 часа, в различные дни недели.
Тестер использует данные актуальные сейчас, а не те, которые были актуальны когда то в прошлом. Это касается как спецификации, свопов, комиссии и времени торговых сессий.
Раньше торговали все 24 часа в сутки, поэтому у вас есть свечи круглосуточно. Сейчас торгуют не круглые сутки, а с небольшим перерывом.
В тестере мы получаем картину, свечи есть, торговать нельзя.
Вариантов как поступить два: 1. Посмотреть торговое время в спецификации и не открывать в это время позиции.
2. Поменять время в спецификации символа в тестере. Для этого есть кнопка
И там, двойной клик мыши по времени, затем ползунками выставить время круглосуточное.
Не забудьте нажать везде OK чтоб настройки сохранились. Так решается проблема с закрытым рынком в тестере.
Тестер использует данные актуальные сейчас, а не те, которые были актуальны когда то в прошлом. Это касается как спецификации, свопов, комиссии и времени торговых сессий.
Раньше торговали все 24 часа в сутки, поэтому у вас есть свечи круглосуточно. Сейчас торгуют не круглые сутки, а с небольшим перерывом.
В тестере мы получаем картину, свечи есть, торговать нельзя.
Вариантов как поступить два: 1. Посмотреть торговое время в спецификации и не открывать в это время позиции.
2. Поменять время в спецификации символа в тестере. Для этого есть кнопка
И там, двойной клик мыши по времени, затем ползунками выставить время круглосуточное.
Не забудьте нажать везде OK чтоб настройки сохранились. Так решается проблема с закрытым рынком в тестере.
Все понял.Спасибо большое. А Вы не знаете в Альпари с какой даты прекратился круглосуточный режим торговли и введена пауза ?
Как это можно узнать?
Все понял.Спасибо большое. А Вы не знаете в Альпари с какой даты прекратился круглосуточный режим торговли и введена пауза ?
Как это можно узнать?
Попросите встроенного ИИ написать скрипт, который ответит на ваш вопрос.
А где находится встроенный ИИ? Встроенного куда? В браузер, то есть Алису ? Или в этот портал? Если в этот портал, то где находится этот ИИ?
Попробуй
Попробуй так
Добрый день!
Спасибо большое за помощь - все отработало на ура!
почему не все позиции закрываются с такой функцией = остаются по одной первой позиции из каждого магика
А где находится встроенный ИИ? Встроенного куда? В браузер, то есть Алису ? Или в этот портал? Если в этот портал, то где находится этот ИИ?
https://www.mql5.com/ru/forum/511815
Здравствуйте, объясните пожалуйста, почему при делении двух чисел результатом является ноль. А если знаменатель провести через переменную, то всё норм.
Вот текст скрипта
double d1, d2, d3;
d1 = 100;
d2 = 40/100;
d3 = 40/d1;
Print(d2," ",d3);
ответ в результате
2026.07.12 11:44:13.093 скрипт тест (EURUSDrfd,M1) 0.0 0.4
Здравствуйте, объясните пожалуйста, почему при делении двух чисел результатом является ноль. А если знаменатель провести через переменную, то всё норм.
Вот текст скрипта
double d1, d2, d3;
d1 = 100;
d2 = 40/100;
d3 = 40/d1;
Print(d2," ",d3);
ответ в результате
2026.07.12 11:44:13.093 скрипт тест (EURUSDrfd,M1) 0.0 0.4