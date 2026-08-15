Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2736
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это попробуй
Так я же написал что так и делал. Вы сами пробовали? У вас нет описанной проблемы?
В void OnTick() цены аск и бид вывожу в комментарий. И при моделировании по ценам открытия они в большинстве случаев не соответствуют отображаемым на графике, почему так? При моделировании по всем тикам или OHLC такого не замечал. " Вывести, комент можно по разному. Так же Вы не предоставили "ошибочный" код! Вот, я предложил, что знал. В чём проблема ? Если, этот вариант не подходит, значит, будем думать.
Вы написали "
В void OnTick() цены аск и бид вывожу в комментарий. И при моделировании по ценам открытия они в большинстве случаев не соответствуют отображаемым на графике, почему так? При моделировании по всем тикам или OHLC такого не замечал. " Вывести, комент можно по разному. Так же Вы не предоставили "ошибочный" код! Вот, я предложил, что знал. В чём проблема ? Если, этот вариант не подходит, значит, будем думать.
Так я же написал что так и делал. Вы сами пробовали? У вас нет описанной проблемы?
для теста, (когда обновляются данные)
потом можно использовать встроенные переменные графика
для теста, (когда обновляются данные)
потом можно использовать встроенные переменные графика
это попробуй
Попробовал, проблема повторяется (чего и следовало ожидать)
Вы сами пробовали? У вас нет описанной проблемы?
нет..вообще нет
просто даже не ожидаю что при тестировании по ценам открытия советник получит что-то близкое к реальности кроме цены bid в момент открытия свечи (и то бабушка надвое).
Весь свечной график тестера при этом просто украшение, я это знаю, я же сам галочку поставил "только цены открытия"
просто даже не ожидаю что при тестировании по ценам открытия советник получит что-то близкое к реальности кроме цены bid в момент открытия свечи (и то бабушка надвое).
Можно ли это изменить?
Я написал код, который на минутном графике (все тики) открывает ордера по нужным мне критериям. Открывает при помощи класса СТrade.
Все ордера за период с 04.01.2020 по 08.06.26 открываются в соответствии с кодом. Более 4000 ордеров. Но встречается около 10 - 15 случаев когда ордера не открываются по причине ошибки 10018
10018
TRADE_RETCODE_MARKET_CLOSED
Рынок закрыт
Ордера не открываются из за этой ошибки исключительно на свечах - 0 часов и 23 часа, в различные дни недели. При этом свечи на которых должны открыться ордера всегда присутствуют на графике, не смотря на то что рынок закрыт. Этот парадокс не укладывается в моей голове. Внизу пример одного из таких случаев. Вертикальная черная линия - это свеча на которой должен был открыться ордер(12.01.2010 00:00). Горизонтальная красная линия -это цена по которой должен был открыться ордер. Красная вертикальная линия - это свеча на которой открылся ордер(12.01.2010 00:15), который должен был открыться на свече 12.01.2010 00:00 . И с 12.01.2010 00:00 по 12.01.2010 00:15 , то есть 8 свечей которые есть на графике сервер говорит что РЫНОК ЗАКРЫТ!!!!. И так в каждом случае неоткрытия ордера. Я менял сервер ... но результат тот же. При этом блок кода советника в котором прописаны условия открытия ордера и само открытия ордера постоянен и не меняется на протяжении всей работы советника. Абсолютное большинство ордеров в 0 часов и в 23 часа советник открывает корректно в соответствии с кодом. За исключение вышеописанных случаев
Подскажите пожалуйста, почему так происходит, и как сделать так что бы в вышеописанный случаях ордера открывались
Всем спасибо за помощь.