Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2738
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Потому что, если целое разделить на целое, то получается целое без остатка.
Не могу создать условие для закрытия........
Как вместе с закрытием позиций по Тейк Профиту с магиком - например 123, закрыть остальные позиции с другим магиком например - 321, на которых нет Тейк Профита
Добрый день!
Не могу создать условие для закрытия........
Как вместе с закрытием позиций по Тейк Профиту с магиком - например 123, закрыть остальные позиции с другим магиком например - 321, на которых нет Тейк Профита
В чём? В мт4 или мт5?
если в мт5, то попробуй это
В чём? В мт4 или мт5?
если в мт5, то попробуй это
Добрый день!
Это в МТ5, но не совсем, то что надо..........
Есть две функции:
Одна где закрываются позиции по ТП с магиком - MagikMrtn и другая, которая закрывает все остальные позиции с магиками - Magik и MagikPrmd.
При каких условиях должно это отработать - я не могу сформулировать, просто какой то стопор.
Помогите пожалуйста разобраться.
for(int ic = PositionsTotal()-1; ic >= 0; ic --) // определяем количество текущих позиций { if(PositionGetSymbol(ic) == _Symbol && PositionGetInteger(POSITION_TYPE) == PosTp && PositionGetInteger(POSITION_MAGIC) == Magik && PositionGetInteger(POSITION_MAGIC) == MagikPrmd) // выбираем позицию для дальнейшего доступа к ее свойствам c_trade.PositionClose(c_posit.Ticket()); // и закрываем позиции }
Есть две функции:
Одна где закрываются позиции по ТП с магиком - MagikMrtn и другая, которая закрывает все остальные позиции с магиками - Magik и MagikPrmd.
При каких условиях должно это отработать - я не могу сформулировать, просто какой то стопор.
Помогите пожалуйста разобраться.
Ошибки в функции PosClos
В этой строке кода содержится фундаментальная ошибка: ...PositionGetInteger(POSITION_MAGIC) == Magik && PositionGetInteger(POSITION_MAGIC) == MagikPrmd)
Позиция не может иметь два разных магических числа одновременно. Это условие никогда не выполнится (оно всегда будет ложным). Чтобы закрыть позиции с любым из этих магиков, нужно использовать оператор "ИЛИ" ( || ) или проверять принадлежность к массиву/списку.
Также вы используете переменную c_posit.Ticket() , но нигде внутри цикла она не инициализируется через PositionGetTicket(ic) .Косяк вот в чём, в логике условий закрытия
Вы хотите реализовать следующую схему: когда сетка ордеров по Мартину (магик MagikMrtn ) закрывается по суммарному профиту, нужно принудительно «подчистить» график от остальных зависших ордеров (магики Magik и MagikPrmd ), у которых нет Тейк Профита.
Условия должны быть такими:
Вот, думаю, так правильней будет.
Всем доброго времени суток. Вопрос по тестеру МТ5
Есть в тестере 2 советника. у обоих одинаковый период тестирования. У обоих код со вчерашнего дня не менялся. Вчера оба советника тестировались нормально. Сегодня один советник тестируется нормально. А второй советник не запускается на тестирование. Компилятор говорит НЕТ ИСТОРИИ КОТИРОВОК. Как такое может быть, если другой советник успешно тестируется на той же истории?
Что нужно сделать что бы и второй советник начал запускать тест? Тем более в документации говориться что тестер перед тестирование загружает все котировки автоматически. Всем спасибо за помощь
Всем доброго времени суток. Вопрос по тестеру МТ5
Есть в тестере 2 советника. у обоих одинаковый период тестирования. У обоих код со вчерашнего дня не менялся. Сегодня один советник тестируется нормально. А второй советник не запускается на тестирование. Компилятор говорит НЕТ ИСТОРИИ КОТИРОВОК. Как такое может быть, если другой советник успешно тестируется на той же истории?
Что нужно сделать что бы и второй советник начал запускать тест? Тем более в документации говориться что тестер перед тестирование загружает все котировки автоматически. Всем спасибо за помощь
Нет соединения с сервером брокера. В правом нижнем углу терминала выберите другой сервер.
Нет соединения с сервером брокера. В правом нижнем углу терминала выберите другой сервер.
Спасибо. Действительно помогло. Я и сам хотел это сделать. Но меня остановило то обстоятельство что второй советник работает нормально. Разве оба советника обращаются не к одному серверу?