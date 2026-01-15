Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1764

Vitaly Muzichenko #:

То есть, у меня не правильно работает на диске D без \portable ?

Вполне возможно, что у вас работает. Просто я всегда использую портативную версию. Поэтому, мог ошибиться. Как вы этого добились?

 
Vitaly Muzichenko #:

 

Это ни о чём не говорит. Откуда запускаешь МТ? С ярлыка? Покажи свойства ярлыка


Если хоть один раз терминал запускался с ярлыка с ключом \portable то папки останутся и там где установлен терминал, на диске С:

Я вообще уже давно отказался от стандартной установки терминала. Делаю так

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1090

Alexey Viktorov, 2017.07.17 08:51

Отправь ему два файла от своего мт4

1. terminal.exe

2. metaeditor.exe

Дальнейшие действия

1. Создаём каталог в желаемом месте желаемого диска.

2. Помещаем туда эти 2 файла.

3. Создаём ярлык на файл terminal.exe При желании с ключом  /portable

4. Запускаем терминал по созданному ярлыку и в дамках. Все необходимые файлы и папки создаются и загружаются все советники, индикаторы и скрипты.

5. Подключаемся к счёту или регистрируем новый демо счёт.

ВСЁ...


Для МТ5 всё так-же. И Ренат это подтвердил. Правда я не сохранил ссылку на его сообщение.
 
Установил с нуля на диск D, прописал в ярлыке через пробел /portable, но при установке советника запускается еще одна копия мт5 и в нем требует залогинится в личном кабинете мт5 (при этом параллельно открыт еще один мт5 и там я залогинен). При стандартном запуске мт5 (без portable) не запускалась еще одна копия мт5, а все открывалось в текущей копии и не требовало залогиниться опять.
 
Ни единого раза за много лет использования терминалов не прописывал portable 

Всегда ставил на диск D и пользовался. Читая о portable на форуме, никогда не понимал зачем он нужен, от этого и не использовал.

 
aleksan2021 #:
Установил с нуля на диск D, прописал в ярлыке через пробел /portable, но при установке советника запускается еще одна копия мт5 и в нем требует залогинится в личном кабинете мт5 (при этом параллельно открыт еще один мт5 и там я залогинен). При стандартном запуске мт5 (без portable) не запускалась еще одна копия мт5, а все открывалось в текущей копии и не требовало залогиниться опять.

Значит два терминала установлено.

 

нет, установлен только один на компе, просто я запускаю мт5, потом иду на страницу советника на сайте https://www.mql5.com и там жму установить его (я так всегда ранее делал), но теперь запускается еще один мт5, а раньше установка советника происходила в уже открытом мт5

 

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам

Vitaly Muzichenko, 2021.11.27 12:16

Ни единого раза за много лет использования терминалов не прописывал portable 

Всегда ставил на диск D и пользовался. Читая о portable на форуме, никогда не понимал зачем он нужен, от этого и не использовал.


может это связано с тем что у вас мт5 скачанный с сайта брокера?

 
aleksan2021 #:

нет, установлен только один на компе, просто я запускаю мт5, потом иду на страницу советника на сайте https://www.mql5.com и там жму установить его (я так всегда ранее делал), но теперь запускается еще один мт5, а раньше установка советника происходила в уже открытом мт5

Значит два терминала установлено !!!

Ты старый удалил?

 
aleksan2021 #:

может это связано с тем что у вас мт5 скачанный с сайта брокера?

Может быть, но не уверен, разница в терминалах только в ярлыке

 

Действительно два разных терминала запускается, второй терминал запускается с папкой данных на диске С, а у нового на диске D. Перед установкой нового, я старый удалял через "установка и удаление приложений" от винды, но по ходу он некорректно удалился что ли. Как тогда, получается, нужно корректно удалить старые терминалы?

