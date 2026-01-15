Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 879
Воспользуйтесь. Лог, что просил, так и не предоставили.
С высокой вероятностью зависание происходит внутри штатной OrderSend. Т.е. проблема сервера.
у меня нет больше никаких логов
если бы были яб отправил
шяс удалил все логи и поставил заново
будет ошибка сразу отправлю
если проблема сервера
то подскажите хотя б как можно перегрузить советника без его удаления из графика
Из этих двух папок логи нужны будут
опять ошибка и вот все логи
Повторите файл из
fxsaber, 2019.06.08 16:32
нет спреда одна цена ток
Спред далеко не нулевой
Но проблема не в этом.
робот только стоит на этом графике но торгует темже ток опционами такая технология уних для роботов