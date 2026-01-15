Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 879

Новый комментарий
 
fxsaber:

Воспользуйтесь. Лог, что просил, так и не предоставили.

С высокой вероятностью зависание происходит внутри штатной OrderSend. Т.е. проблема сервера.

у меня нет больше никаких логов

если бы были яб отправил

шяс удалил все логи и поставил заново

будет ошибка сразу отправлю

если проблема сервера

то подскажите хотя б как можно перегрузить советника без его удаления из графика

 
чтоб если и появилась эта ошибка то типа робот переустановить заново
 
Mikhail Rudyk:

будет ошибка сразу отправлю

Из этих двух папок логи нужны будут

Terminal\MQL5\Logs\
Terminal\logs\
 
fxsaber:

Из этих двух папок логи нужны будут

ок
 
спасибо что дали ответ на мой вопрос аж не знаю как это сделать, так как ответов ноль!!!!
 
опять ошибка и вот все логи
Файлы:
20190608.log  1 kb
120190608.log  3 kb
4233.png  129 kb
 
вот
Файлы:
20190608.log  59 kb
 
Mikhail Rudyk:
нет спреда одна цена ток

Спред далеко не нулевой

Но проблема не в этом.

 
fxsaber:

Спред далеко не нулевой

Но проблема не в этом.

робот только стоит на этом графике но торгует темже ток опционами такая технология уних для роботов

1...872873874875876877878879880881882883884885886...2693
Новый комментарий