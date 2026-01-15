Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1765
Ни единого раза за много лет использования терминалов не прописывал portable
Всегда ставил на диск D и пользовался. Читая о portable на форуме, никогда не понимал зачем он нужен, от этого и не использовал.
Покажи куда попадаешь если открыть каталог данных через меню
Только честно…
Чудес на свете не бывает.
В диск D, именно туда, где установлен терминал
Чудес на свете не бывает. Или \portable или символические ссылки.
Да ничего нет, никогда это не использовал и даже не пытался.
Скачал дистрибутив, выбрал диск D для установки и пользуюсь.
Действительно два разных терминала запускается, второй терминал запускается с папкой данных на диске С, а у нового на диске D. Перед установкой нового, я старый удалял через "установка и удаление приложений" от винды, но по ходу он некорректно удалился что ли. Как тогда, получается, нужно корректно удалить старые терминалы?
Запускаешь МТ5 с диска Д. Открой маркет в терминале и установи что надо.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам
MakarFX, 2021.11.27 12:49
Мне было хотелось, чтобы все работало по уму, а не приходилось постоянно искать решения проблем. Терминал у меня установлен таки один на компе, просто то ли два каких то профиля одного и того же терминала запускается то ли вообще хрен его знает. Почему я изначально и не хотел через костыль /portable решать свою проблему, так как подозреваю проблемы у меня еще будут возникать теперь и в будущем.
Один и тот же терминал не запустишь дважды.
Когда у тебя запустится второй терминал, открой диспетчер задач и посмотри откуда он открылся
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам
MakarFX, 2021.11.27 13:46
Один и тот же терминал не запустишь дважды !!!
Сделай как тебе показывают!
Открой расположение первого и второго