Vitaly Muzichenko #:

Ни единого раза за много лет использования терминалов не прописывал portable 

Всегда ставил на диск D и пользовался. Читая о portable на форуме, никогда не понимал зачем он нужен, от этого и не использовал.

Покажи куда попадаешь если открыть каталог данных через меню


Только честно…

Чудес на свете не бывает.

 
Alexey Viktorov #:

В диск D, именно туда, где установлен терминал

 
Vitaly Muzichenko #:

В диск D, именно туда, где установлен терминал

Чудес на свете не бывает. Или \portable или символические ссылки.
 
Alexey Viktorov #:
Да ничего нет, никогда это не использовал и даже не пытался.

Скачал дистрибутив, выбрал диск D для установки и пользуюсь.

 
aleksan2021 #:

Действительно два разных терминала запускается, второй терминал запускается с папкой данных на диске С, а у нового на диске D. Перед установкой нового, я старый удалял через "установка и удаление приложений" от винды, но по ходу он некорректно удалился что ли. Как тогда, получается, нужно корректно удалить старые терминалы?

Запускаешь МТ5 с диска Д. Открой маркет в терминале и установи что надо.


 

Мне было хотелось, чтобы все работало по уму, а не приходилось постоянно искать решения проблем. Терминал у меня установлен таки один на компе, просто то ли два каких то профиля одного и того же терминала запускается то ли вообще хрен его знает. Почему я изначально и не хотел через костыль /portable решать свою проблему, так как подозреваю проблемы у меня еще будут возникать теперь и в будущем.

 
aleksan2021 #:

Мне было хотелось, чтобы все работало по уму, а не приходилось постоянно искать решения проблем. Терминал у меня установлен таки один на компе, просто то ли два каких то профиля одного и того же терминала запускается то ли вообще хрен его знает. Почему я изначально и не хотел через костыль /portable решать свою проблему, так как подозреваю проблемы у меня еще будут возникать теперь и в будущем.

Один и тот же терминал не запустишь дважды.

Когда у тебя запустится второй терминал, открой диспетчер задач и посмотри откуда он открылся


 

оба с одного и того же места на диске D, такое в диспетчере задач http://joxi.ru/zANJO0Rc8E9EXA , просто получается, что один, вроде, запустился portable а второй по дефолту
 
aleksan2021 #:
оба с одного и того же места на диске D, такое в диспетчере задач http://joxi.ru/zANJO0Rc8E9EXA , просто получается, что один, вроде, запустился portable а второй по дефолту

Один и тот же терминал не запустишь дважды !!!

Сделай как тебе показывают!

Открой расположение первого и второго

 
я же написал выше, что оба терминала http://joxi.ru/zANJO0Rc8EkjLA открываются с одного и того же места, первый http://joxi.ru/Drl61aYHG9w0w2 , второй http://joxi.ru/Y2LMRjZtMRjQ6A
