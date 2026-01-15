Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1766

aleksan2021 #:
я же написал выше, что оба терминала http://joxi.ru/zANJO0Rc8EkjLA открываются с одного и того же места, первый http://joxi.ru/Drl61aYHG9w0w2 , второй http://joxi.ru/Y2LMRjZtMRjQ6A

Парадокс...

Я при всем желании не могу запустить дважды один и тот же терминал.

 
Ты пробовал как я? То есть, запустить версию portable, потом зайти на сайт mql5.com и тут нажать на кнопку "установить демоверсию советника" , в итоге откроется еще один терминал
 
aleksan2021 #:
Ты пробовал как я? То есть, запустить версию portable, потом зайти на сайт mql5.com и тут нажать на кнопку "установить демоверсию советника" , в итоге откроется еще один терминал

Да, и так пробовал и с разных ярлыков и разными ключами запуска. Запускается только один.

Попробуй еще раз чистую установку.

Сначала удали, запусти из папки

затем удали это

Затем запусти установку, но в конце нажми закрыть

Затем исправь ярлык на рабочем столе


Запусти с ярлыка подключи счет и залогинься

 

при попытке установить демоверсию советника открылось снова новое окно терминала, но в данном случае это вроде уже один и тот же терминал и залогиниваться снова уже не просило. Правда, странно что открывается новое окно терминала, так как если устанавливать демо советник аналогичным способом из дефолтной версии мт5 то новое окно не появляется а все происходит в одном окне


 
aleksan2021 #:

при попытке установить демоверсию советника открылось снова новое окно терминала, но в данном случае это вроде уже один и тот же терминал и залогиниваться снова уже не просило


Ты при первом удалении не поставил "галочку"


 
MakarFX #:
Ты при первом удалении не поставил "галочку"


Ставил всегда когда удалял
 
aleksan2021 #:
Ставил всегда когда удалял
Сделай чистую установку, как я писал выше.
 
MakarFX #:
Сделай чистую установку, как я писал выше.

ну я так все и делал, сейчас снова все переустановил как ты писал, галочку удалять персональные данные поставил (как и в прошлый раз), результат такой же как и в прошлый раз. При попытке установить демку с сайта запускается вроде еще одно окно того же терминала, так как номера счетов одинаковые (хз, или я ошибаюсь). Оба запускаются с одного места


 
все таки запускаются два разных терминала как и раньше, один с хранилищем на диске D, а второй на диске C
 
aleksan2021 #:
все таки запускаются два разных терминала как и раньше, один с хранилищем на диске D, а второй на диске C

на диске C - какой путь?

