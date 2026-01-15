Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1766
я же написал выше, что оба терминала http://joxi.ru/zANJO0Rc8EkjLA открываются с одного и того же места, первый http://joxi.ru/Drl61aYHG9w0w2 , второй http://joxi.ru/Y2LMRjZtMRjQ6A
Парадокс...
Я при всем желании не могу запустить дважды один и тот же терминал.
Ты пробовал как я? То есть, запустить версию portable, потом зайти на сайт mql5.com и тут нажать на кнопку "установить демоверсию советника" , в итоге откроется еще один терминал
Да, и так пробовал и с разных ярлыков и разными ключами запуска. Запускается только один.
Попробуй еще раз чистую установку.
Сначала удали, запусти из папки
затем удали это
Затем запусти установку, но в конце нажми закрыть
Затем исправь ярлык на рабочем столе
Запусти с ярлыка подключи счет и залогинься
при попытке установить демоверсию советника открылось снова новое окно терминала, но в данном случае это вроде уже один и тот же терминал и залогиниваться снова уже не просило. Правда, странно что открывается новое окно терминала, так как если устанавливать демо советник аналогичным способом из дефолтной версии мт5 то новое окно не появляется а все происходит в одном окне
при попытке установить демоверсию советника открылось снова новое окно терминала, но в данном случае это вроде уже один и тот же терминал и залогиниваться снова уже не просило
Ты при первом удалении не поставил "галочку"
Ставил всегда когда удалял
Сделай чистую установку, как я писал выше.
ну я так все и делал, сейчас снова все переустановил как ты писал, галочку удалять персональные данные поставил (как и в прошлый раз), результат такой же как и в прошлый раз. При попытке установить демку с сайта запускается вроде еще одно окно того же терминала, так как номера счетов одинаковые (хз, или я ошибаюсь). Оба запускаются с одного места
все таки запускаются два разных терминала как и раньше, один с хранилищем на диске D, а второй на диске C
на диске C - какой путь?