Vitaly Muzichenko #:

Вопрос: Насколько знаем, у одной задачи есть несколько решений


Имеем 8 буферных линий, с них нужно найти 2 самых высоких и две самых низких

Условие поиска:

на одной их двух высоких и двух низких должен быть перелом, сигнал:  низкая= Bar[1] < Bar[0], высокая= Bar[1] > Bar[0]

Как это лучше реализовать в коде?

сложно как то Вы задачу формализовали, вернее фиг поймешь что надо сделать )))

насколько я понял, будет проще для каждого индикаторного буфера рассчитать ЗигЗаг - и посмотреть в какую сторону будет направлен последний излом ЗЗ

а хвост какой линии сейчас ниже/выше остальных обычным сравнением double


ЗигЗаг на десяток строк вот выкладывал https://www.mql5.com/ru/forum/318267#comment_12508440

он не перерисовывает, да и по сути нужно знать лишь флаг UP в моем примере, т.е. достаточно сделать мой индикатор ЗЗ в виде функции куда передавать номер последнего рассчитанного бара limit и флаг UP - имхо, все это будет работать очень быстро

 
Nikolay Ivanov #:

  решена она быть не может..  

Для вас не может. А за всех заявлять подобное не надо, за меня точно не надо.

 
Andrey Sokolov #:

Для вас не может. А за всех заявлять подобное не надо, за меня точно не надо.

хорошо, покажите ваш код где значек ставится с регулируемым размером в пунктах. 

 
Nikolay Ivanov #:

хорошо, покажите ваш код где значек ставится с регулируемым размером в пунктах. 

сделаю при необходимости

 
Andrey Sokolov #:

Для вас не может. А за всех заявлять подобное не надо, за меня точно не надо.

Сделать круг Х*У легко, т.к. не зависят от масштаба графика,

а чтобы сделать круг Пункт*Период надо подгонять масштаб графика иначе - Элипс.

 
Andrey Sokolov #:

сделаю при необходимости

 так я и думал.. и зачем было пустозвонство разводить... хз.. сначала сделайте(без обмана и подмены понятий), а потом говорите что можно...

 
MakarFX #:

а чтобы сделать круг Пункт*Период надо подгонять масштаб графика иначе - Элипс.

нене, про подгоны никто не говорил.. нужно чтобы круг по диаметру был всегда равен заданному числу в пунктах. с подгонкой и дурак сможет

 
Nikolay Ivanov #:

 так я и думал.. и зачем было пустозвонство разводить... хз.. сначала сделайте(без обмана и подмены понятий), а потом говорите что можно...

Рассчитать где и что можно, а что-то тебе лично доказывать некогда. 

 
Igor Makanu #:

сложно как то Вы задачу формализовали, вернее фиг поймешь что надо сделать )))

насколько я понял, будет проще для каждого индикаторного буфера рассчитать ЗигЗаг - и посмотреть в какую сторону будет направлен последний излом ЗЗ

а хвост какой линии сейчас ниже/выше остальных обычным сравнением double

ЗигЗаг на десяток строк вот выкладывал https://www.mql5.com/ru/forum/318267#comment_12508440

он не перерисовывает, да и по сути нужно знать лишь флаг UP в моем примере, т.е. достаточно сделать мой индикатор ЗЗ в виде функции куда передавать номер последнего рассчитанного бара limit и флаг UP - имхо, все это будет работать очень быстро

Попробую конкретизировать

Текущий момент: Видим 2 линии вверху и 2 внизу

Одна из верхних дала сигнал, и одна из нижних дала сигнал-вторая снизу (перелом)


 
Andrey Sokolov #:

Рассчитать где и что можно, а что-то тебе лично доказывать некогда. 

  "что", "где" и "когда" и "откуда" и "куда-то", -  ответ понятен..  

