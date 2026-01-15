Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1758
Вопрос: Насколько знаем, у одной задачи есть несколько решений
Имеем 8 буферных линий, с них нужно найти 2 самых высоких и две самых низких
Условие поиска:
на одной их двух высоких и двух низких должен быть перелом, сигнал: низкая= Bar[1] < Bar[0], высокая= Bar[1] > Bar[0]
Как это лучше реализовать в коде?
сложно как то Вы задачу формализовали, вернее фиг поймешь что надо сделать )))
насколько я понял, будет проще для каждого индикаторного буфера рассчитать ЗигЗаг - и посмотреть в какую сторону будет направлен последний излом ЗЗ
а хвост какой линии сейчас ниже/выше остальных обычным сравнением double
ЗигЗаг на десяток строк вот выкладывал https://www.mql5.com/ru/forum/318267#comment_12508440
он не перерисовывает, да и по сути нужно знать лишь флаг UP в моем примере, т.е. достаточно сделать мой индикатор ЗЗ в виде функции куда передавать номер последнего рассчитанного бара limit и флаг UP - имхо, все это будет работать очень быстро
решена она быть не может..
Для вас не может. А за всех заявлять подобное не надо, за меня точно не надо.
хорошо, покажите ваш код где значек ставится с регулируемым размером в пунктах.
сделаю при необходимости
Для вас не может. А за всех заявлять подобное не надо, за меня точно не надо.
Сделать круг Х*У легко, т.к. не зависят от масштаба графика,
а чтобы сделать круг Пункт*Период надо подгонять масштаб графика иначе - Элипс.
сделаю при необходимости
так я и думал.. и зачем было пустозвонство разводить... хз.. сначала сделайте(без обмана и подмены понятий), а потом говорите что можно...
а чтобы сделать круг Пункт*Период надо подгонять масштаб графика иначе - Элипс.
нене, про подгоны никто не говорил.. нужно чтобы круг по диаметру был всегда равен заданному числу в пунктах. с подгонкой и дурак сможет
так я и думал.. и зачем было пустозвонство разводить... хз.. сначала сделайте(без обмана и подмены понятий), а потом говорите что можно...
Рассчитать где и что можно, а что-то тебе лично доказывать некогда.
Попробую конкретизировать
Текущий момент: Видим 2 линии вверху и 2 внизу
Одна из верхних дала сигнал, и одна из нижних дала сигнал-вторая снизу (перелом)
Рассчитать где и что можно, а что-то тебе лично доказывать некогда.
"что", "где" и "когда" и "откуда" и "куда-то", - ответ понятен..