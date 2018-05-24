Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1090 - страница 2
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У меня крутится множество демо-счетов, которым я присваиваю имена типа "Demo13-6". Ладно реальные, но кто сказал, что в демо обязательно должно стоять моё имя?
А вы своим нововведением усложнили мне идентификацию.
А вы считаете, что в имени может быть цифра и форма должна пропускать откровенно неправильные данные?
Здравствуйте.
После обновления до этого билда перестали компиллироваться старые mql4 программы (Ошибку смотреть в приложенном изображении).
Пожалуйста подскажите. В чем может быть причина, и как это исправить?
Пожалуйста подскажите. В чем может быть причина, и как это исправить?
Тоже так сумел...
Здорово :-)
А как это исправить?
В моем коде рекурсии нет.
Попробуйте из Вашего кода сделать минимум, дающий это сообщение. Тут мы его и поймаем... Найдете - сообщите!
Почему при установке МТ4, устанавливается МТ5? Зачем и для чего это сделано?
Обновления продолжаются, а самого инсталяционного файла МТ4 на форуме и на сайте метаквотов найти не возможно!
Другу программисту из Нью-Йорка, скинул 2 терминала от Альпари, МТ4 и МТ5. Он так и не смог установить МТ4, т.к. автоматически устанавливается МТ5 - как так то?
не смог установить МТ4, т.к. автоматически устанавливается МТ5 - как так то?
Тема поднималась многократно. Терминал МТ4 скачивать у брокера.
Тема поднималась многократно. Терминал МТ4 скачивать у брокера.
Так я же и написал - "скинул 2 терминала от Альпари, МТ4 и МТ5", или вы выборочно через строку читаете?
Так я же и написал - "скинул 2 терминала от Альпари, МТ4 и МТ5", или вы выборочно через строку читаете?
Отправь ему два файла от своего мт4
1. terminal.exe
2. metaeditor.exe
Дальнейшие действия
1. Создаём каталог в желаемом месте желаемого диска.
2. Помещаем туда эти 2 файла.
3. Создаём ярлык на файл terminal.exe При желании с ключом /portable
4. Запускаем терминал по созданному ярлыку и в дамках. Все необходимые файлы и папки создаются и загружаются все советники, индикаторы и скрипты.
5. Подключаемся к счёту или регистрируем новый демо счёт.
ВСЁ...