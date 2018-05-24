Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1090 - страница 2

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У меня крутится множество демо-счетов, которым я присваиваю имена типа "Demo13-6". Ладно реальные, но кто сказал, что в демо обязательно должно стоять моё имя?

А вы своим нововведением усложнили мне идентификацию.

 
MetaQuotes Software Corp.:

А вы считаете, что в имени может быть цифра и форма должна пропускать откровенно неправильные данные?

А вы реально считаете, что при работе на демках вам в эти поля будут вводить реальные данные? Фантазер вы однако... :)
 

Здравствуйте.

После обновления до этого билда перестали компиллироваться старые mql4 программы (Ошибку смотреть в приложенном изображении).

Пожалуйста подскажите. В чем может быть причина, и как это исправить?

 
Антон:  После обновления до этого билда перестали компиллироваться старые mql4 программы (Ошибку смотреть в приложенном изображении).

Пожалуйста подскажите. В чем может быть причина, и как это исправить?

       Тоже так сумел... 

 

Здорово :-) 

А как это исправить?


В моем коде рекурсии нет.

 
Антон:   В моем коде рекурсии нет.

Попробуйте из Вашего кода сделать минимум, дающий это сообщение. Тут мы его и поймаем... Найдете - сообщите!

 

Почему при установке МТ4, устанавливается МТ5? Зачем и для чего это сделано?
Обновления продолжаются, а самого инсталяционного файла МТ4 на форуме и на сайте метаквотов найти не возможно!
Другу программисту из Нью-Йорка, скинул 2 терминала от Альпари, МТ4 и МТ5. Он так и не смог установить МТ4, т.к. автоматически устанавливается МТ5 - как так то?

 
Aleksandr Novikov:Почему при установке МТ4, устанавливается МТ5? Зачем и для чего это сделано?

не смог установить МТ4, т.к. автоматически устанавливается МТ5 - как так то?

Тема поднималась многократно. Терминал МТ4 скачивать у брокера.

 
STARIJ:

Тема поднималась многократно. Терминал МТ4 скачивать у брокера.

Так я же и написал - "скинул 2 терминала от Альпари, МТ4 и МТ5", или вы выборочно через строку читаете?

 
Aleksandr Novikov:

Так я же и написал - "скинул 2 терминала от Альпари, МТ4 и МТ5", или вы выборочно через строку читаете?

Отправь ему два файла от своего мт4

1. terminal.exe

2. metaeditor.exe

Дальнейшие действия

1. Создаём каталог в желаемом месте желаемого диска.

2. Помещаем туда эти 2 файла.

3. Создаём ярлык на файл terminal.exe При желании с ключом  /portable

4. Запускаем терминал по созданному ярлыку и в дамках. Все необходимые файлы и папки создаются и загружаются все советники, индикаторы и скрипты.

5. Подключаемся к счёту или регистрируем новый демо счёт.

ВСЁ...

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