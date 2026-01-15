Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2243
Rostyslav, к сожалению, также разные результаты
Не знаю с чем это связано, если поставить в RSI цены открытия, то работает корректно
Почему при присвоении от константной переменной текущего периода через свич, переменная другого типа становиться тоже константной?
Я про текущий период, условие свича это если равно то... В моем случае если текущий таймфрейм равен такому то, то текстовая переменная равна тому то. Почему в этой конструкции текстовая переменная становится константой. Это видно из ошибки при компиляции.
Я не спец, но возможно так нельзя задавать значение. Меня учили так:
Никакой константой она не становится
Не понял. Tfcur глобальная переменная инициализирована в онинит. Если присвоить без свич значение то все компилируется. Ошибка компиляции Tfcur' - constant expected
Справка:Оператор-переключатель switch
Сравнивает значение выражения с константами во всех вариантах case и передает управление оператору, который соответствует значению выражения. Каждый вариант case может быть помечен целой константой, символьной константой или константным выражением. Константное выражение не может включать переменные или вызовы функций.