Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1763
Нет. Их нужно скопировать в портативную версию терминала. Если вам нужно скопировать котировки, то в портативной версии каталог данных, это корень терминала. Затем, Bases - папка с именем сервера - history - папка с названием символа.
Кликните на пункт
и в результате должен появиться корневой каталог терминала, который вы скопировали и указали в свойствах ярлыка исполняемого файла команду /portable.
есть и другой путь "перенести на другой диск"..
вместе со всех APPDATA и ROAMING. Когда диск "С" несущественного размера и подходит к исчерпанию, софта наставлено много, то стоит все данные переносить оптом. И "С" резко разгрузится
но рецепт выходит за рамки форума :-) просто вбейте в поисковик "перенести APPDATA на другой диск"
Я при установке терминала указываю путь распаковки, и никогда не применял слово portable
Всегда всё на своих местах
Нет Виталий. Если в ярлык не указать \portable, то при установке на другой диск там будут только исполняемые файлы и иконка, а все советники, индикаторы, скрипты и самое неприятное вся история будет на диске С:
Я при установке терминала указываю путь распаковки, и никогда не применял слово portable
Всегда всё на своих местах
Решил переустановить мт5 с нуля, чтоб все по уму было. Правильно ли я делаю - скачиваю дистрибутив с сайта metaquotes.net (не хочется брать у брокера, так как там вроде дистрибутив не такой чистый), при установке указываю диск D и все равно придется использовать слово portable, так как иначе заставить мт5 хранить данные на установочном диске (в моем случае это диск D) просто нету (даже если мт5 с нуля ставить)?
Можно установить чистый дистрибутив с официального сайта MetaQuotes. Но всё равно, пользовательские данные будут на системном диске. Установите терминал и делайте так как я сказал выше.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам
Vitaly Muzichenko, 2021.11.27 10:39
Вот. То о чем я говорил aleksan2021.
То есть, у меня не правильно работает на диске D без \portable ?