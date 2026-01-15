Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1763

а правильно ли я понимаю, что если даже переустановить мт5 на другой диск, то данные он будет хранить все равно на диске C?

Нет. Их нужно скопировать в портативную версию терминала. Если вам нужно скопировать котировки, то в портативной версии каталог данных, это корень терминала. Затем, Bases - папка с именем сервера - history - папка с названием символа.

есть и другой путь "перенести на другой диск"..

вместе со всех APPDATA и ROAMING. Когда диск "С" несущественного размера и подходит к исчерпанию, софта наставлено много, то стоит все данные переносить оптом. И "С" резко разгрузится

но рецепт выходит за рамки форума :-) просто вбейте в поисковик "перенести APPDATA на другой диск"

 

Я при установке терминала указываю путь распаковки, и никогда не применял слово portable

Нет Виталий. Если в ярлык не указать \portable, то при установке на другой диск там будут только исполняемые файлы и иконка, а все советники, индикаторы, скрипты и самое неприятное вся история будет на диске С:

 
Опция portable удобна тем, что все данные всегда хранятся в одном месте и работа не зависит от их расположения. Можно терминал скопировать на флешку, вместе со всеми данными и работать на любом компьютере.
 
Решил переустановить мт5 с нуля, чтоб все по уму было. Правильно ли я делаю - скачиваю дистрибутив с сайта metaquotes.net (не хочется брать у брокера, так как там вроде дистрибутив не такой чистый), при установке указываю диск D и все равно придется использовать слово portable, так как иначе заставить мт5 хранить данные на установочном диске (в моем случае это диск D) просто нету (даже если мт5 с нуля ставить)?
 
aleksan2021 #:
Решил переустановить мт5 с нуля, чтоб все по уму было. Правильно ли я делаю - скачиваю дистрибутив с сайта metaquotes.net (не хочется брать у брокера, так как там вроде дистрибутив не такой чистый), при установке указываю диск D и все равно придется использовать слово portable, так как иначе заставить мт5 хранить данные на установочном диске (в моем случае это диск D) просто нету (даже если мт5 с нуля ставить)?

Можно установить чистый дистрибутив с официального сайта MetaQuotes. Но всё равно, пользовательские данные будут на системном диске. Установите терминал и делайте так как я сказал выше.

 
Alexey Viktorov #:

Нет Виталий. Если в ярлык не указать \portable, то при установке на другой диск там будут только исполняемые файлы и иконка, а все советники, индикаторы, скрипты и самое неприятное вся история будет на диске С:

 

Вот. То о чем я говорил  aleksan2021.

То есть, у меня не правильно работает на диске D без \portable ?

