Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1762

Здравствуйте! При тестировании советника на большом периоде закачивается на диск С много данных, в итоге не хватает места. Подскажите пожалуйста, как можно указать другой диск для загрузки данных в МТ5 ?
 
aleksan2021 #:
Здравствуйте! При тестировании советника на большом периоде закачивается на диск С много данных, в итоге не хватает места. Подскажите пожалуйста, как можно указать другой диск для загрузки данных в МТ5 ?

Можете скопировать папку с терминалом в любое место, хоть на флэшку. Затем создайте ярлыки исполняемого файла терминала и  исполняемого файла редактора. В свойствах ярлыков, "Объект", пропишите /portable через пробел. Запускать терминал и MetaEditor нужно будет только с модифицированных ярлыков.

Символическая ссылка.

 

стабильно ли работает мт5 в режиме portable? не глючит?
 

Задача получить кол-во цифр после запятой фин. инструмента ордера.

MarketInfo(OrderSymbol(),MODE_DIGITS)

Так вроде работает, но появляется предупреждение "possible loss of data due to type conversion". Почему так? OrderSymbol() же возвращает string.

 
Nerd Trader #:
int digits=(int)MarketInfo(OrderSymbol(),MODE_DIGITS);

Используйте лучше это, работает в 2-х языках 4 и 5:

int digits=(int)SymbolInfoInteger(eSymbol,SYMBOL_DIGITS);
 
Коллеги помогите пожалуйста подключиться к агентам..
арендовал 12 ядерный сервер на 12 гб оперативной памяти..

ввёл все данные, а он молчит скорость оптимизации не ускоряется.

. сохранил Local Network Farm list на сервере

вставил его у себя на компьютере видно МТ5 распознал.. 12 ядер, но они не работают 
по какой причине не знаю  как только не пробовал..

Сервер 64 битный, виндовс 2019

вот как
расписание круглосуточное .. если это имеет значение




Пишет готово.. но никакого запуска




или уже запретили использовать сервера исключительно для ускорения своей оптимизации? чтобы арендовали только у сервиса агентов?
 
aleksan2021 #:
стабильно ли работает мт5 в режиме portable? не глючит?

Если вы работаете с брокерами то ничего глючить будет (они обычно поставляют релизные обновления терминала).

Портативная версия, это полный аналог установленного терминала. Только, ваши пользовательские директории лежат в корне терминала. То есть он не привязан к директориям, как установленная программа.
 

а правильно ли я понимаю, что если даже переустановить мт5 на другой диск, то данные он будет хранить все равно на диске C?
 
Если пропишите /portable, то хранить будет там, где установлен
