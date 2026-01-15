Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1762
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Здравствуйте! При тестировании советника на большом периоде закачивается на диск С много данных, в итоге не хватает места. Подскажите пожалуйста, как можно указать другой диск для загрузки данных в МТ5 ?
Можете скопировать папку с терминалом в любое место, хоть на флэшку. Затем создайте ярлыки исполняемого файла терминала и исполняемого файла редактора. В свойствах ярлыков, "Объект", пропишите /portable через пробел. Запускать терминал и MetaEditor нужно будет только с модифицированных ярлыков.
Здравствуйте! При тестировании советника на большом периоде закачивается на диск С много данных, в итоге не хватает места. Подскажите пожалуйста, как можно указать другой диск для загрузки данных в МТ5 ?
Символическая ссылка.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам
Mihail Matkovskij, 2021.11.26 19:56
Можете скопировать папку с терминалом в любое место, хоть на флэшку. Затем создайте ярлыки исполняемого файла терминала и исполняемого файла редактора. В свойствах ярлыков, "Объект", пропишите /portable через пробел. Закусать терминал и MetaEditor нужно будет только с модифицированных ярлыков.
Задача получить кол-во цифр после запятой фин. инструмента ордера.
Так вроде работает, но появляется предупреждение "possible loss of data due to type conversion". Почему так? OrderSymbol() же возвращает string.
Используйте лучше это, работает в 2-х языках 4 и 5:
арендовал 12 ядерный сервер на 12 гб оперативной памяти..
ввёл все данные, а он молчит скорость оптимизации не ускоряется.
. сохранил Local Network Farm list на сервере
вставил его у себя на компьютере видно МТ5 распознал.. 12 ядер, но они не работают
по какой причине не знаю как только не пробовал..
Сервер 64 битный, виндовс 2019
расписание круглосуточное .. если это имеет значение
Пишет готово.. но никакого запуска
или уже запретили использовать сервера исключительно для ускорения своей оптимизации? чтобы арендовали только у сервиса агентов?
Если вы работаете с брокерами то ничего глючить будет (они обычно поставляют релизные обновления терминала).Портативная версия, это полный аналог установленного терминала. Только, ваши пользовательские директории лежат в корне терминала. То есть он не привязан к директориям, как установленная программа.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам
Mihail Matkovskij, 2021.11.27 06:25
Если вы работаете с брокерами то ничего глючить будет (они обычно поставляют релизные обновления терминала).Портативная версия, это полный аналог установленного терминала. Только, ваши пользовательские директории лежат в корне терминала. То есть он не привязан к директориям, как установленная программа.