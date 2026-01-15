Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1768
Дальше вот такого окна нет?
И затем вот такого
Обратите внимание на то, что чекбоксы выключены
есть такое окно, чекбоксы тут у меня выключены, я их не трогаю
во такой ярлык
ярлык исправил еще до первого запуска, папку удалил, но после запуска с ярлыка данная папка снова появляется
но она уже без терминала
ну все равно при попытке установить демку советника с сайта запускается еще один терминал у меня
Нажми выбрать и укажи свой терминал на диске Д
Так на втором снимке надо нажать «Выбрать» и указать установленный терминал…
в опере только такое выскакивает
после нажатия на "открыть приложение в "metatrader 5" открывается сразу новый терминал, окна с выбором приложения нету
Почисть куки в опере
не помогло, да я и не помню, чтоб у меня когда либо выскакивало окно с предложением выбрать приложение в опере. Ладно хрен с ним. Буду устанавливать советники непосредственно с мт5. Надеюсь это единственный баг при работе с portable версией. Всем большое спасибо за помощь!
Раз уж неоднократно МТ был удалён, то ничто не мешает ещё раз удалить, но не одну папку, а все упоминания о терминале. Затем при повторении всей этой процедуры внимательно смотри где поставлена галка из моего предупреждения. Сними её и пройди на следующий шаг. Затем установи терминал любым способом, хоть восстановлением из корзины, хоть новую установку. Если есть желание применить ключ /portable, то сделайте и это. Потом повтори попытку установки советника в терминал указав путь к этому терминалу и следите за отсутствием галок…
Никаких багов в portable версии нет. Я всегда с ней работаю, поскольку это удобно. Это точно такой же терминал как и установленный, только он не привязан ни к каким директориям, что, собственно и, является плюсом. А автоматический запуск приложений с сайта в portable версии можно сделать с помощью правки реестра. Но я никогда даже не задумывался над тем, как это сделать, поскольку меня устраивает тестирование приложений и в установленной версии. Может быль, другие программисты вам подскажут, как найти путь установки терминала в реестре и изменить его... А для корректного удаления установленного терминала можно вернуть старый путь терминала. Или удалить установленный терминал а запись в реестре сделать аналогичную, для portable версии, в том же месте, где была запись об установленном терминале.