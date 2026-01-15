Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1770
Только зачем вам этот массив, я так и не понял...
Функция будет работать и без него.
И цикл здесь ни к чему
Я так и сделал, но хотел понять почему массив не работал.
и кстати
ArraySize(Buffer,limit);
не помогло (
'ArraySize' - wrong parameters count
исправил без лимит
array out of range in '_exp.mq4' (267,17)
ArrayResize, а не ArraySize.
Я потом сразу же заметил и поправил #17689. А вы наверное скопировали не исправленный код.
А если хотите узнать, почему массив не работал и т.п. , то смотрите: Операции с массивами .
Спасибо, заработало!
Пожалуйста! Дополнил сообщение...
//+------------------------------------------------------------------+
пробовал написать свой советник по МА,вроде все делал по образцам но выдает ошибки.не пойму что не так. если можете подскажите пожалуйста.
'ma1' - some operator expected проба по мувингу.mq4 47 21
'=' - ':' colon sign expected проба по мувингу.mq4 47 24
'=' - operand expected проба по мувингу.mq4 47 24
'ma1' - some operator expected проба по мувингу.mq4 60 15
'=' - ':' colon sign expected проба по мувингу.mq4 60 18
'=' - operand expected проба по мувингу.mq4 60 18
У вас изначально неправильная логика работы с ордерами. Найдите простого эксперта на МА (например, в CodeBase) и пользуйтесь. Или можете переделать его под свою задумку. Относительно вашего кода в целом, там всё неправильно. Уделите больше внимания кодингу. Начните с простого. Или, как я уже сказал, найдите готовый пример.
Фрагменты кода добавляйте с помощью специальной кнопки сверху: