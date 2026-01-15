Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1757
А практически - сколько это может стоить?
Покажи индикатор.
Вот он
Но предупреждаю - компиляция в редакторе приводит к "поломке".
Я его вставляю в каталог данных и выключаю, а потом заново включаю терминал. Тогда работает нормально
Как то объяснить это - не могу.
Индикатор - простая MA_MTF.
А что ты хочешь вместо надписи?
Добрый день, сообщество!
Вопрос от любопытного, но, увы, непосвященного в программирование:
В сети имеется индикатор МА, на конце которой имеется ЦЕНА инструмента.
ВОПРОС - а возможно ли, теоретически, на конец МА повесить не цену, а объект – круг? И чтобы он регулировался по размеру и цвету?
Спасибо!
Можно. Только размер этого круга будет "условно" в пикселях, а не в пунктах..
На сколько я понимаю есть возможность посчитать пиксели/пункты на графике, тогда можно и круг в пунктах
круг в пунктах - нельзя. Это факт.. А считать и просчитывать можно что угодно.. только толку с этого не будет
Толк и можно/нельзя это разное. А если можно рассчитать - то почему нельзя?
что именно рассчитать? Сколько пунктов в пикселе? Это некорректно поставленная задача и решена она быть не может.. Можно сколько угодно себя тешить иллюзиями и делать вид что совершаются какие-то расчеты, но факт есть факт - пункт и пиксель понятия не совместимые.. Если объект состоит изначально из 10 пикселей и позиционирован на цену, то при растягивании графика мышкой пиксельная точка будет менять размер на мониторе(то есть число пикселей будет меняться), а вот как не растягивай или не сужай - цена меняться не будет, она как была так и осталась..
Такие вопросы это все равно что спрашивать какой размер в пунктах у горизонтального размера бара..
Или еще бывает у некоторых замыкание какие то в голове и дают задание - типа цена должна пересечь временную линию.. И сколько не объясняй что это бред- толку нет..
Вопрос: Насколько знаем, у одной задачи есть несколько решений
Имеем 8 буферных линий, с них нужно найти 2 самых высоких и две самых низких
Условие поиска:
на одной их двух высоких и двух низких должен быть перелом, сигнал: низкая= Bar[1] < Bar[0], высокая= Bar[1] > Bar[0]
Как это лучше реализовать в коде?
Всем привет!
Очень интересно и приятно, с одной стороны, неравнодушие к просьбе о помощи, а с другой – хороший мозговой штурм о том, что и как можно сделать!
Сообщество! Вы все великолепны в своем поиске истины!
Спасибо уже за это чувство, что общаешься с думающими ребятами!
А теперь о «круге».
Я его представлял как то так – см. в аттаче.
Там, на скане, ЕМА 50 я обозначал индикатором moving-average-ribbon с периодами 40 и 60, на которую наложил ЕМА 50 с этим самым "кругом". Вот и получилась такая вот конструкция...
Спасибо!