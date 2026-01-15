Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1757

Новый комментарий
 
Kedrov #:

А практически - сколько это может стоить? 

Покажи индикатор.
 
MakarFX #:
Покажи индикатор.

Вот он

Но предупреждаю - компиляция в редакторе приводит к "поломке". 

Я его вставляю в каталог данных и выключаю, а потом заново включаю терминал. Тогда работает нормально

Как то объяснить это - не могу.


<*.ex* файл удалён>

Файлы:
AllAverages_v2.1.Lb_mtf.mq4  14 kb
 
Kedrov #:

Вот он

Но предупреждаю - компиляция в редакторе приводит к "поломке". 

Я его вставляю в каталог данных и выключаю, а потом заново включаю терминал. Тогда работает нормально

Как то объяснить это - не могу.

Индикатор - простая MA_MTF.

А что ты хочешь вместо надписи?

 
Kedrov #:

Добрый день, сообщество!

Вопрос от любопытного, но, увы, непосвященного в программирование:

В сети имеется индикатор МА, на конце которой имеется ЦЕНА инструмента.

ВОПРОС -  а возможно ли, теоретически, на конец МА повесить не цену, а объект – круг? И чтобы он регулировался по размеру и цвету?

Спасибо!

Можно. Только размер этого круга будет "условно" в пикселях, а не в пунктах..

 
Nikolay Ivanov #:

Можно. Только размер этого круга будет "условно" в пикселях, а не в пунктах..

На сколько я понимаю есть возможность посчитать пиксели/пункты на графике, тогда можно и круг в пунктах

 
Andrey Sokolov #:

На сколько я понимаю есть возможность посчитать пиксели/пункты на графике, тогда можно и круг в пунктах

круг в пунктах  - нельзя. Это факт.. А считать и просчитывать можно что угодно.. только толку с этого не будет

 
Nikolay Ivanov #:

круг в пунктах  - нельзя. Это факт.. А считать и просчитывать можно что угодно.. только толку с этого не будет

Толк и можно/нельзя это разное. А если можно рассчитать - то почему нельзя?

 
Andrey Sokolov #:

Толк и можно/нельзя это разное. А если можно рассчитать - то почему нельзя?

 что именно рассчитать? Сколько пунктов в пикселе? Это некорректно поставленная задача и решена она быть не может..  Можно сколько угодно себя тешить иллюзиями  и делать вид что совершаются какие-то расчеты, но факт есть факт - пункт и пиксель понятия не совместимые.. Если объект состоит изначально из 10 пикселей и позиционирован на цену, то при растягивании графика мышкой пиксельная точка будет менять размер на мониторе(то есть число пикселей будет меняться), а вот как не растягивай или не сужай - цена меняться не будет, она как была так и осталась.. 

Такие вопросы это все равно что спрашивать какой размер в пунктах у горизонтального размера бара..

Или еще бывает у некоторых замыкание какие то в голове и дают задание - типа цена должна пересечь временную линию.. И сколько не объясняй что это бред- толку нет.. 

 

Вопрос: Насколько знаем, у одной задачи есть несколько решений


Имеем 8 буферных линий, с них нужно найти 2 самых высоких и две самых низких

Условие поиска:

на одной их двух высоких и двух низких должен быть перелом, сигнал:  низкая= Bar[1] < Bar[0], высокая= Bar[1] > Bar[0]

Как это лучше реализовать в коде?

 

Всем привет!

Очень интересно и приятно, с одной стороны, неравнодушие к просьбе о помощи, а с другой – хороший мозговой штурм о том, что и как можно сделать!

 Сообщество! Вы все великолепны в своем поиске истины!

Спасибо уже за это чувство, что общаешься с думающими ребятами!

А теперь о «круге».

Я его представлял как то так – см. в аттаче.

Там, на скане,  ЕМА 50 я обозначал индикатором moving-average-ribbon  с периодами 40 и 60, на которую наложил ЕМА 50 с этим самым "кругом". Вот и получилась такая вот конструкция...

Спасибо!

Файлы:
b4uk.jpg  75 kb
1...175017511752175317541755175617571758175917601761176217631764...2693
Новый комментарий