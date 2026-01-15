Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1759

Nikolay Ivanov #:

  что, где и когда и откуда и куда-то, ответ понятен.. 

Размеры графика в пикселях известны, количество отображаемых свечей, их даты, отступы известны, max/min цен получаем. В чем проблемы?

 
Vitaly Muzichenko #:

Попробую конкретизировать

 Проверку линии на экстремум нужно на каком баре проверять на 0 или 1 ? или каком другом? 

 
Andrey Sokolov #:

Размеры графика в пикселях известны, количество свечей, их даты, отступы известны, max/min цен получаем. В чем проблемы?

Вот я на вскидку могу 2 проблемы обозначить..

1) Если у вас 1 пиксель будет соответствовать 10 пунктам (для примера).. То сколько нужно будет пикселей чтобы покрыть 15 пунктов?  

2) Если мин и макс графика будет изменен прокруткой, или сменой ТФ или сменой масштаба,, то будет ли выполняться требование, что круг должен соответствовать заданному числу пунктов? 

 
Nikolay Ivanov #:

1 - округлить до целого умеете?

2 - Пересчитать по событию на графике не запрещено

У вас реальные проблемы или надуманные?
 
Vitaly Muzichenko #:

Попробую конкретизировать

Текущий момент: Видим 2 линии вверху и 2 внизу

Одна из верхних дала сигнал, и одна из нижних дала сигнал-вторая снизу (перелом)


ну и ? чем ЗигЗаг не устраивает? - он всегда будет показывать направление последнего излома

да и сразу избавитесь от следующей задачи  - фильтровать изломы в пару точек - настройка Deviation


да и еще одна будущая задача для таких как Ваша ТС - найти сколько баров назад был излом - в моем примере тоже можно вернуть такое значение

и еще раз повторюсь - мой код ЗЗ оформите в отдельную функцию и  рассчитывайте такой ЗЗ для каждой линии на каждом тике  и запоминайте для каждой линии последнее направление ЗЗ и номер бара где был последний расчет - скорость расчета будет большая, можно и в тестере прогнать



ну если хотите делайте как на форумах пишут - если Buf[1] >  Buf[2] &&  Buf[2] >  Buf[3].... наверное МА идет вниз....

 
Nikolay Ivanov #:

нене, про подгоны никто не говорил.. нужно чтобы круг по диаметру был всегда равен заданному числу в пунктах. с подгонкой и дурак сможет

Возможно я не правильно понял, но что сложного установить диаметр в пунктах?


 
Nikolay Ivanov #:

 Проверку линии на экстремум нужно на каком баре проверять на 0 или 1 ? или каком другом? 

На нулевом

Одна из двух низкая линий= Bar[1] < Bar[0], одна из двух высоких= Bar[1] > Bar[0]

Поиск проводим по 2-м верхним линиям и 2-м нижним

В любой момент времени может быть перелом на второй сверху и первой снизу, ну или по самой нижней и верхней, или по первой сверху и второй нижней. Или на обеих сразу.

 
Andrey Sokolov #:

1 - округлить до целого умеете?

2 - Пересчитать по событию на графике не запрещено

 1) Это не округление это погрешность.. и очень большая.. в моем примере это 10, но на некоторых инструментах это может быть 100, 1000, 10000 итд.. хорошенькое округление..

2) То есть, вы заказчику скажете, что это возможно, а потом заставите его процессор 24 на 7 каждую секунду проверять все значки на всех графиках на предмет того, что там может измениться размер кружка.. + Ему будет нужно будет следить чтобы ваш код был включен всегда. Это по-моему вредительство :) 

Итого.. Сначала вы сказали, что решить задачу можно, но потом выплыло по ходу работы, что значения будет приблизительные и с большой погрешностью, да еще должен работать код-сторож, чтобы повесив процессор исправлять и подгонять значения.. 

И вы считаете, что это называется решение поставленной задачи? Это называется схватить не думая, потом убеждать/доказывать/выпрашивать что все верно.. 

 
Igor Makanu #:

ну и ? чем ЗигЗаг не устраивает? - он всегда будет показывать направление последнего излома

да и сразу избавитесь от следующей задачи  - фильтровать изломы в пару точек - настройка Deviation


да и еще одна будущая задача для таких как Ваша ТС - найти сколько баров назад был излом - в моем примере тоже можно вернуть такое значение

и еще раз повторюсь - мой код ЗЗ оформите в отдельную функцию и  рассчитывайте такой ЗЗ для каждой линии на каждом тике  и запоминайте для каждой линии последнее направление ЗЗ и номер бара где был последний расчет - скорость расчета будет большая, можно и в тестере прогнать


ну если хотите делайте как на форумах пишут - если Buf[1] >  Buf[2] &&  Buf[2] >  Buf[3].... наверное МА идет вниз....

Посмотрел ещё раз, как применить к моей задаче - пока не понял.

 
Vitaly Muzichenko #:

На нулевом

Одна из двух низкая линий= Bar[1] < Bar[0], одна из двух высоких= Bar[1] > Bar[0]

Поиск проводим по 2-м верхним линиям и 2-м нижним

В любой момент времени может быть перелом на второй сверху и первой снизу, ну или по самой нижней и верхней, или по первой сверху и второй нижней. Или на обеих сразу.

1)Ищем переломы по всем линиям.

2) Из тех, где перелом есть, выбираем ту, где 0 бар экстремум..

такой алгоритм подойдет? 

