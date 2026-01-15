Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1759
что, где и когда и откуда и куда-то, ответ понятен..
Размеры графика в пикселях известны, количество отображаемых свечей, их даты, отступы известны, max/min цен получаем. В чем проблемы?
Попробую конкретизировать
Проверку линии на экстремум нужно на каком баре проверять на 0 или 1 ? или каком другом?
Вот я на вскидку могу 2 проблемы обозначить..
1) Если у вас 1 пиксель будет соответствовать 10 пунктам (для примера).. То сколько нужно будет пикселей чтобы покрыть 15 пунктов?
2) Если мин и макс графика будет изменен прокруткой, или сменой ТФ или сменой масштаба,, то будет ли выполняться требование, что круг должен соответствовать заданному числу пунктов?
1 - округлить до целого умеете?
2 - Пересчитать по событию на графике не запрещеноУ вас реальные проблемы или надуманные?
Попробую конкретизировать
Текущий момент: Видим 2 линии вверху и 2 внизу
Одна из верхних дала сигнал, и одна из нижних дала сигнал-вторая снизу (перелом)
ну и ? чем ЗигЗаг не устраивает? - он всегда будет показывать направление последнего излома
да и сразу избавитесь от следующей задачи - фильтровать изломы в пару точек - настройка Deviation
да и еще одна будущая задача для таких как Ваша ТС - найти сколько баров назад был излом - в моем примере тоже можно вернуть такое значение
и еще раз повторюсь - мой код ЗЗ оформите в отдельную функцию и рассчитывайте такой ЗЗ для каждой линии на каждом тике и запоминайте для каждой линии последнее направление ЗЗ и номер бара где был последний расчет - скорость расчета будет большая, можно и в тестере прогнать
ну если хотите делайте как на форумах пишут - если Buf[1] > Buf[2] && Buf[2] > Buf[3].... наверное МА идет вниз....
нене, про подгоны никто не говорил.. нужно чтобы круг по диаметру был всегда равен заданному числу в пунктах. с подгонкой и дурак сможет
Возможно я не правильно понял, но что сложного установить диаметр в пунктах?
Проверку линии на экстремум нужно на каком баре проверять на 0 или 1 ? или каком другом?
На нулевом
Одна из двух низкая линий= Bar[1] < Bar[0], одна из двух высоких= Bar[1] > Bar[0]
Поиск проводим по 2-м верхним линиям и 2-м нижним
В любой момент времени может быть перелом на второй сверху и первой снизу, ну или по самой нижней и верхней, или по первой сверху и второй нижней. Или на обеих сразу.
1 - округлить до целого умеете?
2 - Пересчитать по событию на графике не запрещено
1) Это не округление это погрешность.. и очень большая.. в моем примере это 10, но на некоторых инструментах это может быть 100, 1000, 10000 итд.. хорошенькое округление..
2) То есть, вы заказчику скажете, что это возможно, а потом заставите его процессор 24 на 7 каждую секунду проверять все значки на всех графиках на предмет того, что там может измениться размер кружка.. + Ему будет нужно будет следить чтобы ваш код был включен всегда. Это по-моему вредительство :)
Итого.. Сначала вы сказали, что решить задачу можно, но потом выплыло по ходу работы, что значения будет приблизительные и с большой погрешностью, да еще должен работать код-сторож, чтобы повесив процессор исправлять и подгонять значения..
И вы считаете, что это называется решение поставленной задачи? Это называется схватить не думая, потом убеждать/доказывать/выпрашивать что все верно..
Посмотрел ещё раз, как применить к моей задаче - пока не понял.
На нулевом
Одна из двух низкая линий= Bar[1] < Bar[0], одна из двух высоких= Bar[1] > Bar[0]
Поиск проводим по 2-м верхним линиям и 2-м нижним
В любой момент времени может быть перелом на второй сверху и первой снизу, ну или по самой нижней и верхней, или по первой сверху и второй нижней. Или на обеих сразу.
1)Ищем переломы по всем линиям.
2) Из тех, где перелом есть, выбираем ту, где 0 бар экстремум..
такой алгоритм подойдет?