MakarFX #:

на диске C - какой путь?

C:\Users\myage\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\E6E3D0917DD641581E4779524EB3B1AA

 
aleksan2021 #:

C:\Users\myage\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\E6E3D0917DD641581E4779524EB3B1AA

Я тебе писал как сделать чистую установку

..........

затем удали это

 
MakarFX #:

Я тебе писал как сделать чистую установку

..........

затем удали это

Я сделал это, похоже что эта папка создается, когда запускается второй терминал при установке демки советника. Сейчас это проверю
 
хотя нет, папка Metaquotes на диске С создается после установки мт5 (эту папку я удалял перед установкой), после установки мт5 я еще ни разу не запускал мт5 (после установки нажал на крестик закрыть)
 
aleksan2021 #:
хотя нет, папка Metaquotes на диске С создается после установки мт5 (эту папку я удалял перед установкой), после установки мт5 я еще ни разу не запускал мт5 (после установки нажал на крестик закрыть)

Не хотел я встревать, но уже надоело одно и тоже…

Вот такое окно есть при попытке скачать советник\индикатор


 
aleksan2021 #:
хотя нет, папка Metaquotes на диске С создается после установки мт5 (эту папку я удалял перед установкой), после установки мт5 я еще ни разу не запускал мт5 (после установки нажал на крестик закрыть)

Ярлык исправил?

Если да, то удали папку C:\Users\myage\AppData\Roaming\MetaQuotes

а если нет, то папка опять появиться

 
Alexey Viktorov #:

Не хотел я встревать, но уже надоело одно и тоже…

Вот такое окно есть при попытке скачать советник\индикатор


ну да, здесь и жму на "Да, у меня есть метатрейдер5" и открывается еще один терминал

 
Alexey Viktorov #:

Не хотел я встревать, но уже надоело одно и тоже…

Вот такое окно есть при попытке скачать советник\индикатор


Только первый раз
 
aleksan2021 #:

ну да, здесь и жму на "Да, у меня есть метатрейдер5" и открывается еще один терминал

Дальше вот такого окна нет?

И затем вот такого

Обратите внимание на то, что чекбоксы выключены

 
MakarFX #:

Ярлык исправил?

Если да, то удали папку C:\Users\myage\AppData\Roaming\MetaQuotes

а если нет, то папка опять появиться

во такой ярлык

ярлык исправил еще до первого запуска, папку удалил, но после запуска с ярлыка данная папка снова появляется

