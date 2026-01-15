Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1767
на диске C - какой путь?
C:\Users\myage\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\E6E3D0917DD641581E4779524EB3B1AA
Я тебе писал как сделать чистую установку
затем удали это
хотя нет, папка Metaquotes на диске С создается после установки мт5 (эту папку я удалял перед установкой), после установки мт5 я еще ни разу не запускал мт5 (после установки нажал на крестик закрыть)
Вот такое окно есть при попытке скачать советник\индикатор
Ярлык исправил?
Если да, то удали папку C:\Users\myage\AppData\Roaming\MetaQuotes
а если нет, то папка опять появиться
ну да, здесь и жму на "Да, у меня есть метатрейдер5" и открывается еще один терминал
ну да, здесь и жму на "Да, у меня есть метатрейдер5" и открывается еще один терминал
Дальше вот такого окна нет?
И затем вот такого
Обратите внимание на то, что чекбоксы выключены
Ярлык исправил?
Если да, то удали папку C:\Users\myage\AppData\Roaming\MetaQuotes
а если нет, то папка опять появиться
во такой ярлык
ярлык исправил еще до первого запуска, папку удалил, но после запуска с ярлыка данная папка снова появляется