добрый всем день! моя конструкция, выдающая ошибку при работе на данных:
for(int trade = OrdersTotal() - 1; trade >= 0; trade--)
{
if(OrderSelect(trade, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES))
{
if(OrderSymbol() == Symbol() && OrderMagicNumber()==1 && (OrderType() == OP_BUYSTOP))
....
Отложенных ордеров Buy нет, есть один открытый, а в if заходит. Кто-нибудь сталкивался? помогите, плиз
Ребята смотрите функцию
Print();
вбивайте туда ваши параметры и смотрите что получается и будете знать где косяк. Информация печатается в журнал эксперта (вкладка Эксперта в МТ4) а также можно открыть файл
и копипастить данные для сравнения (название файла 20200621 расшифровывается как 2020.06.21). также можете использовать DeskPins чтобы всё было на виду открытый файл и код или график. Также обратите внимание файл 20200621 не должен превышать 4мб, если равен или более удаляйте файл эксперт создаст новый.
Всем привет , подскажите как привязать советник к имени ?
сложная у Вас задача, вернее не могу предположить кто должен будет переименовывать советника, в общем нет идей и решения
могу лишь попробовать предложить с функцией WindowExpertName() ознакомиться, может быть поможет:
Возвращает имя выполняющегося эксперта, скрипта, пользовательского индикатора или библиотеки.
UPD: можно еще так узнать имя ЕА
Меня однажды заказчица замучила, «а вот помнишь версия была ххх, а перед ней ещё была…» Спрашиваю откуда были эти версии? Ну так я их переименовала. А у неё без исходников. И как я мог понять и вспомнить что там было? Вот тогда я решил запретить работу если имя советника изменено. Помогло. Больше не сохраняла разных версий которые были то с ошибками, то недоделки.
тогда наверное нужная штука
я если с кем работаю, то правлю имя файла ххх_1.01.mql4
и стараюсь не забыть править
обычно этого достаточно для работы и общение быстрее происходит, если потребуется откатиться на предыдущий вариант, единственное неудобство - храню у себя все версии пока работаем
если через время будет доработка, то ставлю версию 2.00
я думал ему нужна некая защита, я просто не представляю как изменять имя ЕА программно - вот и удивился такой привязке )))
У человека может быть специфическая задача например есть робот который следит за роботом, и записывает что он делает и меняет какие-нибудь глобальные переменные которые доступны чёрт знает где. Я конечно надеюсь это не так. Потому что реализовывать подобные задачи очень сложно. А так да вы правы.
git в помощь)
я с гит беру, что интересно, проблем нет
а вот с юзерами беда, там до гита как до луны пешком )))
в 4 из 5-ти случаев не умеют протестировать ТС в тестере, кнопку тестировать/оптимизировать могут нажать, на этом все... приплыли и понеслась.... то историю в МТ4 не умеют подгрузить, то фантазии, что ЕА не успевает за индикатором ибо не соображают, что в режиме визуального тестирования можно индикатор на чарт набросить и увидеть как работает ЕА...
фух, а Вы про гит, тут бы с МТ на уровне пользователя бы разобраться ;)
Да я не про заказчиков))) Я про контроль версий проекта. Говорит тебе заказчик, что хочу откатить к этому, а у тебя не только возможность отката, но и создание новой ветки, плюсом, не забиваешь каталог кучей версий.