Ничего не менял, раньше со старой версиями MQL ошибок вроде не было, советник не грузил систему, а сейчас грузит вот и заметил ошибки. Тестер и онлайн разные вещи (это как знать путь и пройти его). Я сам 3% от знаний языка пытался что то убрать, еще хуже становилось.
 
bbrisk:

добрый всем день! моя конструкция, выдающая ошибку при работе на данных:

            for(int trade = OrdersTotal() - 1; trade >= 0; trade--)

              {

               if(OrderSelect(trade, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES))

                 {

                  if(OrderSymbol() == Symbol() && OrderMagicNumber()==1 && (OrderType() == OP_BUYSTOP))

....


Отложенных ордеров Buy нет, есть один открытый, а в if заходит. Кто-нибудь сталкивался? помогите, плиз 

Ребята смотрите функцию 

Print();

вбивайте туда ваши параметры и смотрите что получается и будете знать где косяк. Информация печатается в журнал эксперта (вкладка Эксперта в МТ4) а также можно открыть файл


и копипастить данные для сравнения (название файла 20200621 расшифровывается как 2020.06.21). также можете использовать DeskPins чтобы всё было на виду открытый файл и код или график. Также обратите внимание файл 20200621 не должен превышать 4мб, если равен или более удаляйте файл эксперт создаст новый.

 
Всем привет , подскажите как привязать советник к имени ?
 
Всем привет , подскажите как привязать советник к имени ?

сложная у Вас задача, вернее не могу предположить кто должен будет переименовывать советника, в общем нет идей и решения


могу лишь попробовать предложить с функцией WindowExpertName() ознакомиться, может быть поможет:

Возвращает имя выполняющегося эксперта, скрипта, пользовательского индикатора или библиотеки.

UPD: можно еще так узнать имя ЕА

MQLInfoString(MQL_PROGRAM_NAME)
 
сложная у Вас задача, вернее не могу предположить кто должен будет переименовывать советника, в общем нет идей и решения


могу лишь попробовать предложить с функцией WindowExpertName() ознакомиться, может быть поможет:

UPD: можно еще так узнать имя ЕА

Меня однажды заказчица замучила, «а вот помнишь версия была ххх, а перед ней ещё была…» Спрашиваю откуда были эти версии? Ну так я их переименовала. А у неё без исходников. И как я мог понять и вспомнить что там было? Вот тогда я решил запретить работу если имя советника изменено. Помогло. Больше не сохраняла разных версий которые были то с ошибками, то недоделки.

 
Меня однажды заказчица замучила, «а вот помнишь версия была ххх, а перед ней ещё была…» Спрашиваю откуда были эти версии? Ну так я их переименовала. А у неё без исходников. И как я мог понять и вспомнить что там было? Вот тогда я решил запретить работу если имя советника изменено. Помогло. Больше не сохраняла разных версий которые были то с ошибками, то недоделки.

тогда наверное нужная штука

я если с кем работаю, то правлю имя файла ххх_1.01.mql4

и стараюсь не забыть править

#property version   "1.01"

обычно этого достаточно для работы и общение быстрее происходит, если потребуется откатиться на предыдущий вариант, единственное неудобство - храню у себя все версии пока работаем

если через время будет доработка, то ставлю версию 2.00


я думал ему нужна некая защита, я просто не представляю как изменять имя ЕА программно - вот и удивился такой привязке )))

 
Меня однажды заказчица замучила, «а вот помнишь версия была ххх, а перед ней ещё была…» Спрашиваю откуда были эти версии? Ну так я их переименовала. А у неё без исходников. И как я мог понять и вспомнить что там было? Вот тогда я решил запретить работу если имя советника изменено. Помогло. Больше не сохраняла разных версий которые были то с ошибками, то недоделки.

У человека может быть специфическая задача например есть робот который следит за роботом, и записывает что он делает и меняет какие-нибудь глобальные переменные которые доступны чёрт знает где. Я конечно надеюсь это не так. Потому что реализовывать подобные задачи очень сложно. А так да вы правы.

 
тогда наверное нужная штука

я если с кем работаю, то правлю имя файла ххх_1.01.mql4

и стараюсь не забыть править

обычно этого достаточно для работы и общение быстрее происходит, если потребуется откатиться на предыдущий вариант, единственное неудобство - храню у себя все версии пока работаем

если через время будет доработка, то ставлю версию 2.00


я думал ему нужна некая защита, я просто не представляю как изменять имя ЕА программно - вот и удивился такой привязке )))

git в помощь)
 
git в помощь)

я с гит беру, что интересно, проблем нет

а вот с юзерами беда, там до гита как до луны пешком )))

в 4 из 5-ти случаев не умеют протестировать ТС в тестере, кнопку тестировать/оптимизировать могут нажать, на этом все... приплыли и понеслась.... то историю в МТ4 не умеют подгрузить, то фантазии, что ЕА не успевает за индикатором ибо не соображают, что в режиме визуального тестирования можно индикатор на чарт набросить и увидеть как работает ЕА...


фух, а Вы про гит, тут бы с МТ на уровне пользователя бы разобраться ;)

 
я с гит беру, что интересно, проблем нет

а вот с юзерами беда, там до гита как до луны пешком )))

в 4 из 5-ти случаев не умеют протестировать ТС в тестере, кнопку тестировать/оптимизировать могут нажать, на этом все... приплыли и понеслась.... то историю в МТ4 не умеют подгрузить, то фантазии, что ЕА не успевает за индикатором ибо не соображают, что в режиме визуального тестирования можно индикатор на чарт набросить и увидеть как работает ЕА...


фух, а Вы про гит, тут бы с МТ на уровне пользователя бы разобраться ;)

Да я не про заказчиков))) Я про контроль версий проекта. Говорит тебе заказчик, что хочу откатить к этому, а у тебя не только возможность отката, но и создание новой ветки, плюсом, не забиваешь каталог кучей версий.

