Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1182
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
справка MQL такая же как и справки др.языков
и подразумевает, что Вы имеете хоть небольшой начальный опыт по написанию простых кодов
поэтому слово "// заполнитель " , большинство и не будут тестировать и проверять, и так ясно
ushort fill_symbol=' заполнитель' // заполнитель
Как то так.
Это значит, что здесь и в подобных случаях можно не использовать это поле?
типа
(имеется ввиду на сколько это правильно в использовании)
и второй параметр оказывается можно не писать
нет, не так все это
есть такое понятие как "параметр по умолчанию" - где то в справке где термин функции обьясняется должно быть про это написано
но использовать "параметр по умолчанию" просто: если в справке в описании функции есть знак = , то это параметр по умолчанию и если не пишите ничего самостоятельно на этом месте, то компилятор подставит то что в справке написано
@Igor Makanu
Спасибо, многое стало ясно теперь. Без начальных знаний сложно все
Простая скользящая средняя с периодом 14, сдвигом 0, рассчитанная по ценам Close на дневном графике текущего символа. Берём значение первого бара (нулевой - текущий день):
А есть возможность быстро получить на скользяшках цену по середине между открытием и закрытием с 0ым сдвигом, ну имеется в виду текущего бара? Или это нужно мудрить, готовых вроде переменных у этой функции нет.
Доброго дня всем.
При частичном закрытии ордера в окне алертов появляется предупреждение "OrderClose (28800839, 0.01) error (method: CloseOrderPartial) - trade is not allowed in the expert properties"
При всем этом фактически происходит правильное закрытие части ордера и советник правильно выполняет и открытие ордеров, и закрытие ордеров. В документации не нашел такой ошибки и на форумах так же. Перевод ошибки говорит, что "советнику не разрешена торговля", но фактически это не так и советник торгует.
Возможно кто-то сталкивался с таким?
Код метода для частичного закрытия
А есть возможность быстро получить на скользяшках цену по середине между открытием и закрытием с 0ым сдвигом, ну имеется в виду текущего бара? Или это нужно мудрить, готовых вроде переменных у этой функции нет.
вам для совы или для индюка?
у них разные лапы, нужно разное крепление скользяшек)
Доброго дня всем.
При частичном закрытии ордера в окне алертов появляется предупреждение "OrderClose (28800839, 0.01) error (method: CloseOrderPartial) - trade is not allowed in the expert properties"
Я думаю что проблема не в методе, а в условиях закрытия.
Что в журнале пишет? Можно скрин?
вам для совы или для индюка?
у них разные лапы, нужно разное крепление скользяшек)
Обычная сглаженная (там же есть Эккспоненциальная Сглаженная Средневзвешенная и ещё чё-то там). Мне нужна ну простая может сглаженная скользящая средняя, которая тупо будет проходить по середине между открытием и закрытием. Я так понял такой нет, нужно делать, ведь никому и в голову не придёт что появится такой придурок как я и и сможет использовать такие простые вещи в очень сложных ситуациях, ну зато пришло в голову сделать такие сложные переменные (Simle...).
которые не понятно что рассчитывают и тупо перерисовывают цены. Даже не понятно обращают ли крупные инвесторы внимание на усреднения (напремер 200,30,21,14,7), ну вот мне вообще без сдвига нужна. Если такой нет то сделаю потом.
Я думаю что проблема не в методе, а в условиях закрытия.
Что в журнале пишет? Можно скрин?
Добрый день.
Спасибо за мысль. Действительно, не обратил внимание, но предупреждение выдает не на мой советник, а на параллельно работающий, другой, на этой же паре. Но, что странно - для второго советника предупреждения появляются только при одновременной работе.
Обычная сглаженная (там же есть Эккспоненциальная Сглаженная Средневзвешенная и ещё чё-то там). Мне нужна ну простая может сглаженная скользящая средняя, которая тупо будет проходить по середине между открытием и закрытием.
так самому сложить и поделить - (МА1 + МА2 + МА3) / 3 = средняя МА
а если по буферу считать, то iMAOnArray