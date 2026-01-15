Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1181

Новый комментарий
 
Igor Makanu:

вариант тот

осталось выяснить в каком журнале Вы смотрите результаты принтов , нужно смотреть вкладку эксперты

Где?

Я ж в тестере хочу увидеть

 
Alexey Belyakov:

Где?

Я ж в тестере хочу увидеть

в тестере нельзя запустить скрипты, только индикаторы и эксперты

запуститете Ваш код изменив его со скрипта на эксперт

 
Igor Makanu:

в тестере нельзя запустить скрипты, только индикаторы и эксперты

запуститете Ваш код изменив его со скрипта на эксперт

Всё я понял. Его нужно запускать как раз, как скрипт. Да тогда работает. Спасибо.

А как советник никак не получится?

 
Здравствуйте, подскажтие, что значит "снятие" в терминале мт4 по открытой позе по доуджонс минус 13.20$, размер минимальный 0.01 лота?
 
Andreskry:
Здравствуйте, подскажтие, что значит "снятие" в терминале мт4 по открытой позе по доуджонс минус 13.20$, размер минимальный 0.01 лота?

Приложите скрин - ничего не понятно

 
не нашел в поиске. что значит ushort  fill_symbol=' '      // заполнитель ?


IntegerToString

Преобразует значение целого типа в строку указанной длины и возвращает полученную строку.

string  IntegerToString(
   long    number,              // число
   int     str_len=0,           // длина строки на выходе
   ushort  fill_symbol=' '      // заполнитель
   );
 
awsomdino:
не нашел в поиске. что значит ushort  fill_symbol=' '      // заполнитель ?


IntegerToString

Преобразует значение целого типа в строку указанной длины и возвращает полученную строку.

такие вопросы нужно учиться самостоятельно проверять с помощью кода, попробуйте так:

void OnStart()
{
   Print(IntegerToString(123,10,'0'));
   Print(IntegerToString(123,10,'$'));
}

2020.06.19 17:00:31.035 tst (EURUSD,H1) 0000000123

2020.06.19 17:00:31.035 tst (EURUSD,H1) $$$$$$$123

 
Igor Makanu:

такие вопросы нужно учиться самостоятельно проверять с помощью кода, попробуйте так:

2020.06.19 17:00:31.035 tst (EURUSD,H1) 0000000123

2020.06.19 17:00:31.035 tst (EURUSD,H1) $$$$$$$123

Ну как то уж точно на недомолвках мануал, если результат надо тестить)))))

 
Valeriy Yastremskiy:

Ну как то уж точно на недомолвках мануал, если результат надо тестить)))))

справка MQL такая же как и справки др.языков

и подразумевает, что Вы имеете хоть небольшой начальный опыт по написанию простых кодов

поэтому слово  "// заполнитель " , большинство и не будут тестировать и проверять, и так ясно

 

@Igor Makanu

пробовал, тут хоть зазаполняйся, после 10 часов), кто-бы мог подумать что это заполнитель пустого пространства, и главное для чего

add перечитал справку, и сейчас увидел что после слова:

str_len=0

[in]  Длина строки

нужно читать и все остальное, буду внимательней.

Print(IntegerToString(dt.hour,2,'0'));

add 

[in]  Символ-заполнитель. По умолчанию – пробел. 

Это значит, что здесь и в подобных случаях можно не использовать это поле?

типа 

Print(IntegerToString(dt.hour,2));

(имеется ввиду на сколько это правильно в использовании)

и второй параметр оказывается можно не писать

1...117411751176117711781179118011811182118311841185118611871188...2693
Новый комментарий