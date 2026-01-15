Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1181
вариант тот
осталось выяснить в каком журнале Вы смотрите результаты принтов , нужно смотреть вкладку эксперты
Где?
Я ж в тестере хочу увидеть
в тестере нельзя запустить скрипты, только индикаторы и эксперты
запуститете Ваш код изменив его со скрипта на эксперт
Всё я понял. Его нужно запускать как раз, как скрипт. Да тогда работает. Спасибо.
А как советник никак не получится?
Здравствуйте, подскажтие, что значит "снятие" в терминале мт4 по открытой позе по доуджонс минус 13.20$, размер минимальный 0.01 лота?
Приложите скрин - ничего не понятно
IntegerToString
Преобразует значение целого типа в строку указанной длины и возвращает полученную строку.
не нашел в поиске. что значит ushort fill_symbol=' ' // заполнитель ?
такие вопросы нужно учиться самостоятельно проверять с помощью кода, попробуйте так:
2020.06.19 17:00:31.035 tst (EURUSD,H1) 0000000123
2020.06.19 17:00:31.035 tst (EURUSD,H1) $$$$$$$123
Ну как то уж точно на недомолвках мануал, если результат надо тестить)))))
справка MQL такая же как и справки др.языков
и подразумевает, что Вы имеете хоть небольшой начальный опыт по написанию простых кодов
поэтому слово "// заполнитель " , большинство и не будут тестировать и проверять, и так ясно
@Igor Makanu
пробовал, тут хоть зазаполняйся, после 10 часов), кто-бы мог подумать что это заполнитель пустого пространства, и главное для чего
add перечитал справку, и сейчас увидел что после слова:
str_len=0
[in] Длина строки
нужно читать и все остальное, буду внимательней.
add
[in] Символ-заполнитель. По умолчанию – пробел.
Это значит, что здесь и в подобных случаях можно не использовать это поле?
типа
(имеется ввиду на сколько это правильно в использовании)
и второй параметр оказывается можно не писать