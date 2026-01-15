Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1184
добрый всем день! моя конструкция, выдающая ошибку при работе на данных:
for(int trade = OrdersTotal() - 1; trade >= 0; trade--)
{
if(OrderSelect(trade, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES))
{
if(OrderSymbol() == Symbol() && OrderMagicNumber()==1 && (OrderType() == OP_BUYSTOP))
....
Отложенных ордеров Buy нет, есть один открытый, а в if заходит. Кто-нибудь сталкивался? помогите, плиз
Что там дальше?
Дальше "грааль"...
По привету. Подскажите есть ли возможность протестировать советник не по соотношению прибыль / убыток, а по количеству прибыльных сделок к убыточным?
в отчете это есть
Это по одному набору параметров. А если параметры перебирать?
каждый раз новый отчет...
Вы сформулируйте вопрос правильно...что вы хотите от тестера?
Перебрать 4 параметра (TakeProfit и StopLoss не участвуют) по точке входа и выхода, найти сочетание при котором количество прибыльных будет наибольшим.
Ничего не менял. Раньше когда были другие версии MQL не было ошибок, а с изменением языка и добавлением новых символов - стал тупить комп.
Странно...четыре последних предупреждения явно рук дилетанта.
Тогда тебе к автору кода или фриланс...