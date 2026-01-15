Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1184

Новый комментарий
 
bbrisk:

добрый всем день! моя конструкция, выдающая ошибку при работе на данных:

            for(int trade = OrdersTotal() - 1; trade >= 0; trade--)

              {

               if(OrderSelect(trade, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES))

                 {

                  if(OrderSymbol() == Symbol() && OrderMagicNumber()==1 && (OrderType() == OP_BUYSTOP))

....


Отложенных ордеров Buy нет, есть один открытый, а в if заходит. Кто-нибудь сталкивался? помогите, плиз 

Вы показали обрывок кода. Чудес не бывает. Что там дальше?
 
Artyom Trishkin:
  Что там дальше?

Дальше "грааль"...

 
По привету. Подскажите есть ли возможность протестировать советник не по соотношению прибыль / убыток, а по количеству прибыльных сделок к убыточным?
 
stepystr:
По привету. Подскажите есть ли возможность протестировать советник не по соотношению прибыль / убыток, а по количеству прибыльных сделок к убыточным?

в отчете это есть


 
MakarFX:

в отчете это есть


Это по одному набору параметров. А если параметры перебирать?
 
stepystr:
Это по одному набору параметров. А если параметры перебирать?

каждый раз новый отчет...

Вы сформулируйте вопрос правильно...что вы хотите от тестера?

 
MakarFX:

каждый раз новый отчет...

Вы сформулируйте вопрос правильно...что вы хотите от тестера?

Перебрать 4 параметра (TakeProfit и StopLoss не участвуют)  по точке входа и выхода, найти сочетание при котором количество прибыльных будет наибольшим. 
 
stepystr:
Перебрать 4 параметра (TakeProfit и StopLoss не участвуют)  по точке входа и выхода, найти сочетание при котором количество прибыльных будет наибольшим. 
Только отчет тебе поможет
 
Ничего не менял. Раньше когда были другие версии MQL не было ошибок, а с изменением языка и добавлением новых символов - стал тупить комп.
 
sla100:
Ничего не менял. Раньше когда были другие версии MQL не было ошибок, а с изменением языка и добавлением новых символов - стал тупить комп.

Странно...четыре последних предупреждения явно рук дилетанта.

Тогда тебе к автору кода или фриланс...

1...117711781179118011811182118311841185118611871188118911901191...2693
Новый комментарий