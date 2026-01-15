Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1079
Этот вопрос решается проще:
Ну то же самое, идёт проработка для каждого таймфрейма, только через переменные, единственное что мы не знаем это идею, но это нам и не нужно т.к. их можно великое множество придумать.
Здраствуйте! Помогите сделать следующее:
есть стандартный индикатор АО
нужно сделать, что бы сигнал срабатывал на красной(вниз) и на зеленой(вверх) и одновременно следил за более старшими тайфреймами, (PERIOD_M15 и PERIOD_M30, PERIOD_H1), что бы они были того же цвета.... тоесть на М5 он ловит сигнал, а старшие таймфреймы просто как фильтр...
как делать пересечение я знаю:
а вот как отслеживать старшие таймфреймы нет!!! расскажите пожалуйста???
Как определить что сменился символ?
Почему то эти два события объединены в одно, при смене ТФ мне ни чего делать не надо, а вот при смене символа, надо! Приходится запоминать текущий символ в объекте на графике и в OnInit() сравнивать его с текущим, как то не прикольно, может есть более красивые решения?
И почему в МТ4 не прилетает событие при смене счета? или я что то не так понял и оно не должно приходить? Приходится тоже самое делать, запоминать счет в объект на графике и анализировать в OnTimer()Речь про индикатор, не про эксперт, MT4 build 1260
Мне нужно создать точечный рисунок, то есть картинку в формате PBM для создания графического ресурса
В редакторе Adobe Photoshop CS6 есть такой формат
... но когда я пытаюсь его просто открыть и посмотреть вот что происходит
... при том что стандартные точечные рисунки из папки MQL5/Images открывает
В чём ошибка?
Вы путаете формат PBM и BMP который подходит для создания ресурса.
Вы путаете формат PBM и BMP который подходит для создания ресурса.
Спасибо, не заметил
там в общем проблема, что при переключении ТФ... да и скорее всего при любом вызове OnDeinit
будет создан новый индикатор, вот обсуждали https://www.mql5.com/ru/forum/287677/page2#comment_9244404
т.е. определить что произошло Вы сможете, а вот запомнить в переменных индикатора нет, самое простое - глобальные переменные терминала - там сохраните.... но будет проблема если несколько копий индикатора используете
в общем очень не удобно сделали
Добрый день!
Как запретить "сдвиг графика"?
Поясню:
-- если выбрать "перекрестие" (Crosshair, Ctrl+F) то когда при нажатой левой кнопке мыши ее (мышь) перемещаешь по графику видимая часть графика НЕ СДВИГАЕТСЯ (по шкале врмени).
-- если без "перекрестия" - то при зажатой левой кнопке мыши график СДВИГАЕТСЯ (по шкале времени) в зависимости от направления движения мыши (вправо/влево).
Собственно вопрос: как добиться неподвижного положения графика при перемещении мыши с нажатой левой кнопкой (как в случае с включенным перекрестием, но только без включения режима "перекрестия") ?
Буду рад любым рекомендациям.
Тут лучшая рекомендация - чаще читать справку.
Там указаны свойства, которые можно получить/установить для графика.
В частности - прокрутка графика левой кнопкой мышки.
Уважаемые трейдеры, добрый день!
Всех с прошедшим...
Помогите пожалуйста со следующим вопросом
Индикатор дает сигнал на открытие позиции с самого начала нулевой свечи, как сделать задержку сигнала на одну свечу позже т.е. появился сигнал и прежде чем открыть позицию надо подождать еще свечу и посмотреть какая она будет (быки или медведи). Спасибо.