Хочу полноценно выучить С++. Но, как понимаю, у Visual Studio свои стандарты (вроде как по стандартам), но на некоторых ресурсах говорят, что лучше не пользоваться ихней средой разработки, а использовать gcc для компиляции и что-то для написания исходников (например, eclipse для этого дела смотрю).

Что бы вы посоветовали? Изучать по Visual?
Yevhenii Levchenko:
Ничего удобней чем Visual Studio нет. И учебник Страуструпа.

 
Страуструп, по-моему, очень сухо пишет. Или это перевод такой ("Язык программирования С++. Специальное издание")... В общем, усыпляюще действует. Будет сложно :)
Тяжело в учении, легко в бою.

 

Хотелось бы иметь в МТ4 индикаторе возможность ограничить число баров для расчета. Что нужно добавить такую строчку, я догадался.

extern int BarsCount = 50;

А если BarsCount = 0, то должно обсчитывать все бары.


А вот дальше уже туговато. Я так думаю, что вот в этом блоке нужно внести изменения, но не знаю, какие именно. Подскажите, если не трудно.

int start() 
{
   int counted_bars = IndicatorCounted();
   if (counted_bars < 0)
      return (-1);
   if (Bars <= LPeriod + Filter + 2)
      return (0);
   int limit = Bars - counted_bars - 1;
   if (limit > Bars - (LPeriod + Filter + 1))
      limit = Bars - (LPeriod + Filter + 1);
   for (int i = limit; i >= 0; i--)
       GlCalcul(i);
   return (0);
коллеги - плиз закомментите... мой вопрос в части ответа на него...
Роман, пытался понять, но немножко не получилось, попробуй переформулировать чтобы было яснее и однозначнее. а мои вопросы чуть раньше видимо никто тут не знает(

 
Точно! Скачал справочник с майкрософта по Visual Studio... на 14 тысяч страничек... о_О
 
имеет ли значение какую из этих штук выбрать, если галка ГЕНЕТИКИ снята (тут эта галка скрыта за выпавшем списком), ведь при снятой галке - ВСЕ значения оптимизируемых параметров и так будут пройдены?


 
Не имеет. Именно так - будут получены рез-ты по всем сочетаниям параметров советника. А вы их можете уже как угодно сортировать.

