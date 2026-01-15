Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1083
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Что бы вы посоветовали? Изучать по Visual?
Хочу полноценно выучить С++. Но, как понимаю, у Visual Studio свои стандарты (вроде как по стандартам), но на некоторых ресурсах говорят, что лучше не пользоваться ихней средой разработки, а использовать gcc для компиляции и что-то для написания исходников (например, eclipse для этого дела смотрю).
Что бы вы посоветовали? Изучать по Visual?
Ничего удобней чем Visual Studio нет. И учебник Страуструпа.
Ничего удобней чем Visual Studio нет. И учебник Страуструпа.
Страуструп, по-моему, очень сухо пишет. Или это перевод такой ("Язык программирования С++. Специальное издание")... В общем, усыпляюще действует. Будет сложно :)
Тяжело в учении, легко в бою.
Хотелось бы иметь в МТ4 индикаторе возможность ограничить число баров для расчета. Что нужно добавить такую строчку, я догадался.
А если BarsCount = 0, то должно обсчитывать все бары.
А вот дальше уже туговато. Я так думаю, что вот в этом блоке нужно внести изменения, но не знаю, какие именно. Подскажите, если не трудно.
коллеги - плиз закомментите... мой вопрос в части ответа на него...
Роман, пытался понять, но немножко не получилось, попробуй переформулировать чтобы было яснее и однозначнее. а мои вопросы чуть раньше видимо никто тут не знает(
Тяжело в учении, легко в бою.
Роман, пытался понять, но немножко не получилось, попробуй переформулировать чтобы было яснее и однозначнее. а мои вопросы чуть раньше видимо никто тут не знает(
имеет ли значение какую из этих штук выбрать, если галка ГЕНЕТИКИ снята (тут эта галка скрыта за выпавшем списком), ведь при снятой галке - ВСЕ значения оптимизируемых параметров и так будут пройдены?
имеет ли значение какую из этих штук выбрать, если галка ГЕНЕТИКИ снята (тут эта галка скрыта за выпавшем списком), ведь при снятой галке - ВСЕ значения оптимизируемых параметров и так будут пройдены?
Не имеет. Именно так - будут получены рез-ты по всем сочетаниям параметров советника. А вы их можете уже как угодно сортировать.