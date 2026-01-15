Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1073
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Эта функция не привязывает бар ко времени. Мне нужно, чтобы Bar[0]=:00(минутам) либо 01:00, 02:00 ...каждого дня. Таким образом, только при наступлении определенного времени будет происходить расчет алгоритма. Все остальное время индикатор вместе со мной отдыхает.
Для этого нужно создавать массив возвращать той функцией время и строить нужную вам структуру, маленькую подсказку я вам дал, а полное решение вам на форуме никто не даст потому что это обширный объём работы. Сначала проверте ту функцию, разберитесь с ней как она возвращает время а потом создавайте массивы где один таймфрейм основан на расчётах другого.
Для этого нужно создавать массив возвращать той функцией время и строить нужную вам структуру, маленькую подсказку я вам дал, а полное решение вам на форуме никто не даст потому что это обширный объём работы. Сначала проверте ту функцию, разберитесь с ней как она возвращает время а потом создавайте массивы где один таймфрейм основан на расчётах другого.
забаньте уже жертву безумного интеллекта пострадавшую от ЕГЭ :-)
Порфирьич умнее:
Очень нужна Ваша помощь. Как сделать так чтоб после того как сработал стоп лосс - не открывался такой же ордер до нового сигнала??? помогите плиз
КОЛЛЕГИ! Нужна "метка" начала НОВОЙ серии (может состоять из одного) рыночных ордеров, после размышлений есть первое, то пришло на ум это сравнивать время открытия первого открытого в цикле по открытым с начала реестра открытых позиций рыночных. Если оно меняется в бОльшую сторону, то серия (может состоять и из одного открытого) изменилась.
Так же можно?
Или еще есть более элегантные варианты...
КОЛЛЕГИ! Нужна "метка" начала НОВОЙ серии (может состоять из одного) рыночных ордеров, после размышлений есть первое, то пришло на ум это сравнивать время открытия первого открытого в цикле по открытым с начала реестра открытых позиций рыночных. Если оно меняется в бОльшую сторону, то серия (может состоять и из одного открытого) изменилась.
Так же можно?
Или еще есть более элегантные варианты...
непосредственно перед открытием посмотреть сколько рыночных ордеров подпадают под нужный фильтр (имеют требуемый Magic, тип OP_BUY|OP_SELL и опционально символ). Если их 0 значит началась новая серия. При открытии указать номер серии в Magic или комменте или в личной базе.
если такого не делать, то алгоритм "является ли ордер началом новой серии" для произвольного ордера в истории или рынке гораздо сложнее - время открытия ордера не должно попадать ни в диапазон OrderOpenTime..OrderCloseTime исторических ордеров и быть меньше всех рыночных.
непосредственно перед открытием посмотреть сколько рыночных ордеров подпадают под нужный фильтр (имеют требуемый Magic, тип OP_BUY|OP_SELL и опционально символ). Если их 0 значит началась новая серия. При открытии указать номер серии в Magic или комменте или в личной базе.
если такого не делать, то алгоритм "является ли ордер началом новой серии" для произвольного ордера в истории или рынке гораздо сложнее - время открытия ордера не должно попадать ни в диапазон OrderOpenTime..OrderCloseTime исторических ордеров и быть меньше всех рыночных.
Спасибо! На счет "0" размышлял в каком контексте, что например, если закрылась серия и сохраняется торговый сигнал на открытие новой, то по сути "0" можно не успеть отловить, т.е. откроется новый ордер рыночный превратившийся в рыночную позицию... до того как в цикле по открытым позициям "0" будет "отловлен" ...
В общем буду пробовать на практике, если будет не отлавливать начала серии - спрошу тут.
Для этого нужно создавать массив возвращать той функцией время и строить нужную вам структуру, маленькую подсказку я вам дал, а полное решение вам на форуме никто не даст потому что это обширный объём работы. Сначала проверте ту функцию, разберитесь с ней как она возвращает время а потом создавайте массивы где один таймфрейм основан на расчётах другого.
Во-первых, ветка форума для вопросов новичков у тех, кто что-то понимает. Тот кто ее создавал, наверное, преследовал именно такую цель. И то что я не могу получить ответ на простой вопрос, говорит о том что форум бесполезный, так как все сидят и ждут, пока им не заплатят. Во-вторых, разработчикам языка mql4 надо оторвать руки (или мозги), потому что чтобы решить простой вопрос нужно городить огород. Графический объект имеет не три переменной, а чуть-чуть по-больше. Причем основными переменными как раз и являются цена и время, если вспомнить параболу.
Прекрасно. Разработчикам платформы нужно оторвать руки, мозги, может ещё что.., а тем, кто не может написать ничего в ответ на совершенно непонятно выраженное желание:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам
Creativ, 2020.02.09 09:51Я не программист, поэтому не могу решить простейший вопрос: как привязать нулевой бар ко времени, минуты :00, часы 00:,01:,02: и т.д. Может кто-то подскажет?
что отрывать будем?
Или может всё же стоит написать внятно что нужно? Или сразу перейдём к решению вопроса о лишних частях тела у задавшего такой вопрос?