А то, что у тебя, если разрабы с размером стека не заморачивались, а по умолчанию он 1МБ, массив (он ведь?), объявленный на стеке, сразу его половину откусил. Так-то ничего страшного, но если вдруг робот в run-time упадет с ошибкой stack overflow, то ты теперь знаешь одну из возможных причин)))

понял. слишком большой массив. спасибо. 

 
Ребята как написать письмо разработчикам mql4?
 
Пишите на форум - так как СервисДеск отвечает ТОЛЬКО НА ФИНАНСОВЫЕ вопросы. 

 

Коллеги, подскажите - как понимать в потоке 5-ти значных котировок MT4 исполнение ордеров по 6-ти и иногда 7-ми значным ценам?


 
МТ-5? Неттинг?

 
Нет же, МТ4. Я тоже подумал проверить не перепуталось ли (скрин не мой), и судя по вкладкам панели инструменты на МТ5 непохоже. Вот полный скрин для наглядности. брокер Pepperstone


 
На сколько я помню, цены, и значение их минимальных изменений, поставляет брокер.

 
Приветствую. Подскажите, пожалста, как отображаются графические объекты при 4К? Они как-то масштабируются или отображаются 1:1 в заданном в пикселях размерах?
 
Не рассматривается ли разработчиками сделать возможность менять количество столбцов у многомерных массивов, т.к. отсюда возникает 2ой вопрос, если нельзя менять количество столбцов то нет никакого смысла в использовании структур т.к. они статические и под каждую структуру придётся писать функцию. Да и хотелось бы возможностей с++ от mql, за 2.5 года ничего так и не изменилось только мелочи.
 
Если есть 2 функции(возможно перегруженные) к примеру int Funkz(int a) int Funkz(int a, int b, int w), и дальше программа откомпилирована, какая функция сработает быстрее, первая учитывая то что у неё один аргумент или это не имеет значения т.к. программа уже собрана и происходит то что описано в теле, или всё таки маленькое влияние есть ведь аргументы функции представляют собой стэк на который резервируется память?
