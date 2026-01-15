Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1075
А то, что у тебя, если разрабы с размером стека не заморачивались, а по умолчанию он 1МБ, массив (он ведь?), объявленный на стеке, сразу его половину откусил. Так-то ничего страшного, но если вдруг робот в run-time упадет с ошибкой stack overflow, то ты теперь знаешь одну из возможных причин)))
понял. слишком большой массив. спасибо.
Ребята как написать письмо разработчикам mql4?
Пишите на форум - так как СервисДеск отвечает ТОЛЬКО НА ФИНАНСОВЫЕ вопросы.
Коллеги, подскажите - как понимать в потоке 5-ти значных котировок MT4 исполнение ордеров по 6-ти и иногда 7-ми значным ценам?
МТ-5? Неттинг?
МТ-5? Неттинг?
Нет же, МТ4. Я тоже подумал проверить не перепуталось ли (скрин не мой), и судя по вкладкам панели инструменты на МТ5 непохоже. Вот полный скрин для наглядности. брокер Pepperstone
На сколько я помню, цены, и значение их минимальных изменений, поставляет брокер.