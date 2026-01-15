Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 536
Откуда именно запускаете индикатор в терминале?
Так я вроде в его код и залазил, что бы посмотреть вот эту вестчь.
Не знаю как у всех, но у меня есть два места где индюки и эксперты лежат, это C:\Program Files (x86)\ MT4\MQL4\indicators и C:\Users\Царь\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\CE01488447B8E5332C971089AB90(эта папка открывается именно с самого терминала Файл-Открыть каталог данных) в обоих местах я посмотрел код и он идентичен. Возможно я опять упустил где-то суть, можете пояснить еще раз незнающему. Чем отличается кастомный от стандартного и где найти оба варианта?
Стандартный называется BollingerBands а кастомный Bands и расположены в разных местах.
Я сомневаюсь что он знаком с режимом /portable
Я действительно не знаком с этим режимом и в своей теме, которую создал отдельно по этой проблеме, я раскрыл уровень своих знаний, прошу простить за глупость всё же, но это было не так просто как вам могло показаться для меня. Всё же проблему вы мне показали, теперь попробую понять как её решить. Спасибо за ваши советы и советы Артема.
Я никоим образом не хотел вас зацепить незнанием. Это был диалог с Артёмом, простое пояснение что он спрашивает о том, что вы не знаете, с моей точки зрения. Не знать не стыдно и вполне нормально.
Ну что не так я сейчас делаю, освоил функцию iCustom. Сделал код(взял для примера верхнюю линию). А он всё равно выдаёт 4 знака. Через DoubleToString выдаёт 5, но чушь слоновью, а не реальные данные.Прошу помощи, помощи именно кодом. Не в принте, а именно запись в переменную данных из индикатора Bands.ex4 в мой индикатор, для примера верхнюю линию. Желательно использовать числовые значения, а не заменять их переменными.
Код размещён в OnInit() потому, что сегодня OnTick() работать не будет.
зы: Я как-то невнимательно прочёл. Не заметил эту фразу
но от того что вписано в iCustom число или переменная, ничего не зависит.
Ну что не так я сейчас делаю, освоил функцию iCustom. Сделал код(взял для примера верхнюю линию). А он всё равно выдаёт 4 знака. Через DoubleToString выдаёт 5, но чушь слоновью, а не реальные данные.Прошу помощи, помощи именно кодом. Не в принте, а именно запись в переменную данных из индикатора Bands.ex4 в мой индикатор, для примера верхнюю линию. Желательно использовать числовые значения, а не заменять их переменными.
Print(DoubleToString(BUp,16));
помогите разобраться, почему не отрисовывается индикатор. Хочу в итоге создать что-то типа ZigZag.