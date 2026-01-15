Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1077
Добрый день,
Подскажите, как можно управлять советником на впсе без повторной синхронизации ?
Имею ввиду : на терминале я могу поставить кнопки на график и менять режим без переинициализации. Могу я использовать бот телеграмма давать команды советнику на впсе ?
Или нужно использовать другую альтернативу изменения режима советника на mql vps без повторной синхронизации ?
Спасибо за ответ!
Здравствуйте, уважаемые эксперты!
Помогите, пожалуйста решить проблему.
При тестировании любой пары все работает правильно, но при работе с остальными валютами, отложенные ордера не выставляются (приходится выставлять вркчную) и не закрываются после срабатывания тейк профита.
Если можно, подскажите как изменить код:
Добрый день уважаемые форумчане.
Помогите доработать индикатор строящий зоны на графике.
В имеющимся индикаторе зоны задаются на все дни недели.
Нужно чтобы была возможность задавать на каждый день недели отдельно.
уберите условия "if (OrdersTotal()==0)...." - они как раз-то и говорят: ищем входы и открываем новые ордера только когда ордеров нет вообще.
а чтобы без такого условия не открывалась сразу большая пачка новых - надо придумывать доп.условие. А это уже от вашей стратегии: не открывать новый в течении времени T от предыдущего или контроллировать бары или соблюдать дистанции в пунктах меж ордерами..
Понял, благодарю)
Ребят, особенно разработчики, подскажите есть ли возможность решить такую задачку? Задачка на рисунке
Добрый день, появляется предупреждение "possible loss of data due to type conversion" на переменную n в выделенном месте
Подскажите, пожалуйста, как поправить?
Либо ushort n=0;
Либо StringSetChar(s, i, (ushort)n);
Но лучше использовать функцию StringSetCharacter().
Как это сделано для тем.
Добрый день.
На мультивалютном советнике нужно закрыть отложенный ордер, выставленный на противоход при срабатывании открытой позиции.
Сейчас при закрытии по профиту закрываются все отложенные ордера на всех валютах.
Как изменить код, чтобы закрывался отложенный ордер только тот, который привязан к валютной паре, а остальные оставались выставленными?
Что нужно поменять в этом коде?:
Mn в этом коде - магический номер отложенного ордера BUY_STOP или SELL_STOP.
Логика такая, что при закрытии открытой позиции по тейк-профиту, остается выставленный ордер с этим магиком и по идее выполняется команда на удаление.
Это работает при тесте каждой пары. Однако в случае работы с остальными валютами удаляются все выставленные ордера по всем парам.
Помогите, кто сможет.
Понимаю, что никто не должен заморачиваться этой проблемой, но, может у кого есть готовый шаблон?
Буду очень признателен.